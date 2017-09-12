«Финансовый кризис покажет, кто профессионал, а кто дутая фигура». Алексей Сафонов — об итогах летних трансферов в РФПЛ

Президент «СА-Футбольное агентство» объясняет, за кем из российских клубов осталась победа на трансферном рынке в летний период дозаявок, а также рассуждает о новых реалиях, в которых вскоре будут вынуждены работать клубы. А еще Сафонов рассказывает о приглашении Сергея Рыжикова в «Барселону» и раскрывает секреты рабочих будней футбольного агента.

Понятный «Зенит» и странный «Спартак»

— Что такое трансферное окно в жизни агента?

— Бесконечные звонки, встречи, переговоры, ожидания… В это время нормальная ситуация, когда разговариваешь по телефону с одним, по другой линии тебя вызывает кто-то другой, а рядом лежит второй телефон и не гаснет даже на секунду. Но здесь есть и еще одна закономерность: трансферное окно закрывается и все телефоны замолкают. Контраст примерно такой же, как в автомобильном движении: в предпраздничный день сплошные заторы, а следующим утром на дорогах уже пустота. Замечу, что сейчас в целом структура селекционной работы у многих клубов похожа. Независимо от того, летнее это или зимнее окно.

— В чем схожесть?

— Когда денег у многих клубов было море, они могли заранее расписывать план усиления, вести переговоры и, как только открывался срок дозаявок, трансферы оформлять. Но эти времена в прошлом – финансовый кризис кардинально изменил ситуацию в нашем футболе. Денег в нем теперь в разы меньше. Над некоторыми клубами висит дамоклов меч финансового фейр-плей. Поэтому заранее определить понравившегося игрока «икс» и выложить за него деньги можно в редких случаях. Большинство клубов вынуждено комплектоваться свободными агентами, успех их селекционной работы зависит от многих обстоятельств. Именно в таких условиях я работал спортивным директором в начале нулевых в «Химках». Без толстого кошелька на первый план выходит умение из десятков кандидатов увидеть игрока, который усилит команду и окажется в ней своим. И мастерство переговоров конечно же: ведь надо убедить футболиста, что скромные финансовые возможности клуба для прогресса и решения задач не помеха.

— Менеджмент какого российского клуба можно считать ориентиром?

— Сегодня выделю «Рубин», «Зенит» и «Ростов». Да, возможности у клубов разные, но по соотношению «цена-качество» они многим дадут форму. Хотя спортивные директора этих клубов Рустем Сайманов, Константин Сарсания и Алексей Рыскин в межсезонье оказались в жестком цейтноте. Например, «Ростов» покинула куча игроков, для создания новой команды еще больше понадобилось приглашать, да и результат показывать. А с ним у этих клубов полный порядок. Учитывая обстоятельства, конечно. В «Зените», например, нынешнее руководство получило звонкий привет от руководства прежнего. Даже трудно подобрать слово для названия того, чем занимался бывший менеджмент питерского клуба.

— Что там было не так?

— Они загнали «Зенит» в кабалу. Десяток футболистов, которые были куплены до прихода Манчини, пришлось трудоустраивать. Я давно знаком с Сарсанией – мы общались с ним, когда он приступил к работе в «Зените». Знаю, как ему даже при его связях, мастерстве и опыте пришлось покрутиться, чтоб «раскидать» состав. Но полностью избавиться от финансового балласта все равно не получается. Некоторых отдали в аренду, но «Зенит» продолжает частично им платить. А самый большой «подарок» от предыдущего руководства – это был Молло. Человеку дали понять, что в его услугах не нуждаются до такой степени, что перевели во вторую команду. Но французу все нипочем: он до последнего заявлял, как в «Зените» хорошо и что уходить даже не думает.

— Управление каких еще клубов вызывает большие вопросы?

— Таких, кстати, сейчас больше среди ведущих. Строго их критиковать не возьмусь, но происходящее в «Локомотиве» и «Динамо» выглядит непонятным. «Железнодорожники» уволили Виктора Панченко, он, как нам говорили, должен был заниматься селекцией. Ну а зачем тогда его брали? Из «Динамо» ушел руководитель селекционной службы Геннадий Голубин, причем он покинул команду до закрытия трансферного окна. Странно. В ЦСКА спортивного директора нынче нет. Хотя армейцев традиционно отличает умение выжидать и находить идеальные варианты. Если бы ЦСКА договорился с Федором Смоловым, я бы не удивился. Стоит отдельно и о «Спартаке» сказать, ведь там спортивного директора тоже нет. Как там делятся селекционные полномочия между Каррерой и руководством – загадка. Зато результат всех этих ребусов мы видим по скорости и качеству комплектования.

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— Поясните.

— Возьмем «Зенит». Во-первых, его трансферная политика на данном этапе абсолютно понятна и, похоже, сразу была закреплена договоренностью между Роберто Манчини и руководством. Клуб подбирает и получает добро от итальянца на приглашение россиян, в том числе своих воспитанников, которыми «Зенит» в последние годы оскудел. А креатура главного тренера – молодые и потому перспективные во всех смыслах аргентинцы, которых Манчини, думаю, вел давно. Обратите внимание: питерский клуб на две трети укомплектовал состав еще на сборах, а потом шло уже точечное усиление. И слухи по каждому новичку быстро заканчивались трансфером. Даже по тем, кто в «Зенит» не перешел, факт переговоров подтверждался. Теперь почувствуйте разницу. В «Спартак» кто-то переходил каждую неделю, но только на словах. Обсуждались фамилии, условия перехода, потом висла пауза, и нам оставалось только гадать: условный Гарай реально был близок к переходу в «Спартак» или это лишь говорильня? Но дело не только в менеджменте.

— А в чем еще?

— Это трансферное окно прошло под девизом «Зенит» и все остальные». Финансовые возможности вместе с внятной трансферной политикой и профессионализмом руководства позволяют уже сейчас называть «Зенит» безоговорочным фаворитом чемпионата.

За подъемными к Бышовцу

— Финансовый кризис очень ослабил кадровые возможности команд. На ваш взгляд изнутри процесса, какое экономическое будущее ждет российский футбол в ближайшие годы?

— Денег больше точно не станет. Скорее их станет еще меньше. Думаю, после чемпионата мира вложения бюджетных средств в профессиональный футбол сократятся, и многим клубам, живущим на государственные деньги, придется еще туже затягивать пояса. И это хорошо, так как еще заметнее отделит черное от белого и покажет, кто серьезный тренер и толковый менеджер, а кто мог держаться на плаву лишь купаясь в деньгах.

— Кстати, а когда у вас появился первый клиент?

— Еще до того, как в 2003 году получил лицензию и стал агентом официально. В 2001-м я работал спортивным директором в «Химках», занимался комплектованием. Познакомился с Алексеем Медведевым, когда приглашал его из «Динамо».

— Но Медведев за «Химки» так и не сыграл.

— На словах мы с ним договорились о небольшой зарплате и подъемных. Отправил его к Анатолию Бышовцу, вице-президенту клуба, – в финансовых вопросах последнее слово было за ним. Когда тот услышал про подъемные, побагровел, и на этом все завершилось. Алексей вернулся в «Сатурн». С тех пор стали общаться регулярно, он ко мне обращался за консультациями, рекомендациями. Так сотрудничество и началось.

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— Бышовца смутили требования Медведева о подъемных. Многие тоже считают, что эта форма финансовых отношений пагубно влияет на весь российский футбол и развращает игроков.

— Я тоже не сторонник подъемных. Я за то, чтобы деньги зарабатывались на поле и выплачивались по факту конкретных достижений. Поэтому в контрактах моих клиентов обычно всегда есть пункты о бонусах – за проведенные матчи, голы, «сухие» матчи для вратарей. Но бывают ситуации, когда включение в контракт обязательства о выплате подъемных выглядит справедливо. Допустим, клуб нуждается в футболисте, уровень и возможная польза от которого позволяют ему рассчитывать на гораздо более высокую зарплату, чем в этом клубе готовы дать. А идти на исключения руководители не готовы. Тогда можно договориться о зарплате пониже, но компенсировать это бонусом, который и называют «подъемными».

— Бывают ситуации, когда агенту приходится раскошеливаться, чтобы уладить вопрос с переходом?

— Конечно. Когда Медведева пригласили из «Сибири» в «Рубин». Курбан Бердыев в Медведеве был заинтересован, хотя не любой ценой. Условия Бердыев обозначил сразу: «Рубин» платит «Сибири» за нападающего 750 тысяч евро, и ни центом больше.

— «Сибирь» уперлась?

— Да. В клубе решили, что если уж отпускать ведущего нападающего и лучшего бомбардира, то за миллион. Позиции сторон были непоколебимы настолько, что я быстро понял: карьерные перспективы Медведева в этой ситуации уже полностью зависят от меня. Чтобы оформить переход, наше агентство доплатило «Сибири» 250 тысяч.

— Как-то не очень вяжется со словом «бизнес».

— Я всегда был убежден: агента должен интересовать в первую очередь футбол, польза, которую может принести клубу, и перспектива своих клиентов. Все остальное приложится. Знаю, что многие коллеги любые переговоры рассматривают как практическую выгоду в первую очередь для себя. У меня другой подход. Я не считаю, что агент должен получать свой процент за каждый телефонный звонок. Хотя финансовые искушения могут выглядеть очень соблазнительно.

— А конкретнее?

— Последний пример – с клиентами нашего агентства из молодежного состава «Рубина». Мы эту команду могли полностью разрушить: просто увести игроков, и все. По каждому из молодых были очень выгодные предложения — из клубов, которые по финансовым возможностям в первой пятерке. Зарплату ребятам предлагали в разы больше, чем в Казани, мне комиссию тоже готовы были заплатить. Но когда объявили о возвращении в Казань Курбана Бердыева, я о предложении тех топ-клубов сразу же забыл. И ребятам объяснил, что лучшего варианта, чем работа с Бердыевым, думаю, в России найти невозможно. Замечу, что и руководство казанского клуба в этой ситуации сработало оперативно, порядочно и очень профессионально – мы вели переговоры с Рустамом Саймановым. И все договоренности, которых мы с ним достигли на словах об условиях контракта ребят, он выполнил. Кстати, пользуясь возможностью, поздравляю Курбана Бекиевича с прошедшим 65-летием, желаю здоровья и творческого процветания на благо российского футбола.

«Барселона» и Рыжиков

— Другой ваш клиент из «Рубина» заявлял о желании на закате карьеры обязательно испытать себя в европейском чемпионате. В следующем сезоне реально увидеть Рыжикова в топ-лиге?

— Маловероятно. «Рубин» для Сереги – родной клуб. К тому же надеюсь, что после возвращения Бердыева команда вскоре снова станет серьезной силой в российском футболе.

— Но ведь Рыжиков говорил, что по настоящему состоявшейся свою карьеру будет считать, только если проверит себя в стране с более высоким, чем в России, уровнем футбола.

— Время идет, ситуация меняется, по-другому расставляются приоритеты. Да, примерно пять лет назад, когда «Барселона» искала замену Вальдесу, переход Рыжикова туда был очень реален. И еще пару лет назад Сергей нацеливался всерьез на переход в европейский клуб. Но ведь за это время наметились оптимистичные изменения в «Рубине». Не до пятидесяти же лет в воротах оставаться.

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— Кстати, о возрасте. Слышал от тренеров, что Алексей Медведев даже в 37 лет, хоть и во второй лиге, ничем не уступал молодежи.

— Я больше скажу: Медведева и в 39 во вторую лигу приглашали. А в 35-36 он в командах ФНЛ заметной фигурой был. Что его отличает? Выдающиеся физические кондиции. Спокойно выдерживал у любого тренера любые нагрузки. До сих пор ни единого килограмма лишнего веса, в ветеранских матчах у него движение потрясающее. За два года после окончания карьеры он со сборной России уже чемпионат Европы и мира в формате «восемь на восемь» и «шесть на шесть» среди ветеранов выиграл.

— Так в чем же секрет его неугомонности?

— Во многом генетика постаралась: мама с папой заложили. Но Леша и сам этим генам активно помогал. За почти 16 лет нашего знакомства выдавался редкий день, когда он освобождал себя от тренировок.

— Отсутствие серьезных травм тоже его козырь?

— Да. Сколько бы повреждений ни получал, на нем все заживало как на собаке. До сих пор перед глазами жуткий эпизод с матча «Сатурна» против «Томи». Медведеву наступили шипами сверху на стопу так, что проткнули кожу. Мне даже с трибуны было видно, как фонтан крови на два метра взметнулся. Многие футболисты после этого слегли бы на пару недель. А Леша через пару дней уже тренировался в полную силу.

— Какие ситуации могут внезапно заставить агента начать поиски нового клуба для клиента?

— Иногда, увы, самые банальные. В «Сибири» трое моих клиентов — Медведев, Игорь Шестаков и Алексей Житников — однажды ударно провели выходной: очень крепко «отдохнули». Медведев на следующее утро решил «приболеть» и на тренировке не появился. А этим двоим показалось, что они должны и в таком виде быть с командой. Пришли на занятие, сели на скамейку и там заснули. Искать им новый клуб мне пришлось в тот же день. Но похожие ситуации уже ушли в прошлое – это было 8 лет назад, когда «Сибирь» выходила в Премьер-лигу.

— Представим, что вы руководитель клуба и вам нужно в короткие сроки собрать команду. Кому из агентов доверите активно вам в этом помогать, в прозрачности чьих намерений будете уверены?

— Олегу Малежику. Все.

— Странно. Среди ваших знакомых и приятелей называлось гораздо больше коллег.

— Я сказал то, что сказал.

«КАМАЗ» и осведомитель «Ненобель»

— Сейчас подобное в командах случается?

— Сомневаюсь. Как, надеюсь, и случаи беспредела со стороны руководства клубов.

— Вы о чем?

— Лет семь назад наш клиент Александр Куканос выступал за «КАМАЗ». Вдруг тренеру Роберту Евдокимову оказался не нужен. Ладно, стали договариваться о расторжении контракта, в соответствии с ним клуб должен был выплатить футболисту 20 тысяч долларов. Но в «КАМАЗЕ» решили, что раз игрок все равно уходит, выполнять обязательства ни к чему и Куканоса можно кинуть.

— Просто не отдали деньги, и все?

— Просто так деньги не отдавать не получится – можно обратиться в палату по разрешению споров. Если вкратце, в «КАМАЗЕ» пошли путем изощренным и циничным: подделали документы и заявили, что контракт был составлен с нарушением. Но и на этом не остановились. Чтобы футболист не возмущался и много не болтал, начали ему вдогонку мстить.

— Это как?

— Специально другие клубы предупреждали, закидывали в них информацию, что футболист Александр Куканос проблемный и связываться с ним нельзя. Замечу, что в весомой степени цели они своей добились: с некоторыми клубами переговоры о переходе стало вести тяжело, хороших вариантов в ФНЛ почти не оставалось. Пришлось договариваться со «Сконто». Но этот клан и до латвийского клуба добрался. Главному тренеру Марьяну Пахарю наговорили, что Куканос якобы стукач, за тренером с диктофоном ходит и каждую фразу записывает. Пахарь, к счастью, эту клевету проигнорировал – сразу к игроку проникся уважением. Саша там и кубок, и «серебро» взял, и в еврокубках поиграл.

— В нынешнее трансферное окно появился телеграмм-канал «Ненобель» с инсайдами, влияющими на ситуацию и сделки.

— Увлекательный канал. Пишут на нем в основном правдивые подробности о селекционных делах, вскрывают трансферные аферы. Замечу, что авторы осведомлены очень хорошо.

— Это авторы, близкие к Герману Ткаченко?

— Не вижу оснований так утверждать. По содержанию сообщений видно, что там участвует группа разных журналистов. И полно информации об игроках такого уровня, которыми Ткаченко точно не занимается.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, личный архив Алексея Сафонова

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»