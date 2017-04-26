Финал Кубка Нидерландов, Дер Класикер и московское дерби. Анонсы главных матчей недели

Финал Кубка Нидерландов, Дер Класикер и московское дебри. Рассказываем о самых ярких предстоящих матчах недели.

Дави на «АЗ: Аршак Корян и еще несколько причин посмотреть битву за Кубок Голландии

«АЗ Алкмар» — «Витесс»

Место: Роттердам, Нидерланды

Стадион: «Де Кейп»

Время: 19:00 (мск)

«Реал» в нескольких шагах от победы в Ла Лиге, «Ювентус» покоряет еврокубковые вершины, а «Спартак» мчится к завоеванию первого титула за многие годы. В этом сезоне клубный футбол Старого Света сошел с ума. Пока все в предвкушении чудес, в королевстве Нидерланды есть свой «космос»: местные зрители ждут финал национального Кубка, который будет интересен и российскому болельщику.

Голландцы обожают этот турнир. Именно здесь команды-богачи часто терпят крах, а середняки получают шанс прорубить окно в Европу и выйти в международные соревнования. По мнению любителей «изюминки», текущий розыгрыш уже удался: «Аякс», «ПСВ» и «Фейеноорд» не дошли даже до полуфинала. Их привычные места в решающей встрече заняли «Аз Алкмар» и «Витесс».

Дорогой путь к финалу

Провинциальные клубы подняли состояние некоторых любителей ставок, обожающих рисковать. Победа абсолютных аутсайдеров из «Витесса» над «Фейенордоом» в четвертьфинале расценивалась с коэффициентом 4.0. Но уверенный разбор роттердамцев (победа со счетом 2:0) заставил букмекеров выплачивать счастливым клиентам круглую сумму.

«АЗ» не похвастается триумфами над голландскими лидерами в этом розыгрыше Кубка, но и в их истории есть место везению. В матче 1/2 финала с клубом второго дивизиона «Камбюром» защитник ван Эйден схватил удаление на 112-й минуте. Ставки на проход невезучего «Алкмара» взлетели выше акций МММ, но команда наградила тех, кто верил в них до конца, победой в серии пенальти.

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Потрясения, тренеры и экс-игрок «Локомотива»

А теперь топ-3 аргумента, ради которых вы должны найти прямую трансляцию финала в интернете.

1) Решающие встречи за Кубок Нидерландов постоянно заканчиваются событиями, которые взрывают голландские СМИ на несколько недель без перерывов на обед и сон. Пример прошлогоднего финала вам в помощь: голкипер «Утрехта» в падении отразил удар соперника из «Фейеноорда», но сразу же пустил мяч подмышку. Таким образом, автогол отправил трофей в Роттердам. Впечатлительная публика страны тюльпанов ждет новых потрясений уже от других претендентов за национальный Кубок.

2) Продолжится ли тренерская чехарда в «АЗ»? Этой весной «сырные фермеры» отмечают 4 года с последнего триумфа в турнире. Как раз с 2013 года работа главным тренером в этой команде – проклятие для местных специалистов. Дик Адвокат, Марко ван Бастен, Алекс Пастор – такие востребованные люди в мире футбола не смогли проработать в «Алкмаре» и года. Случаи с двумя последними тренерами запомнятся надолго: экс-форвард «Милана» покинул клуб из-за проблем с сердцем (любители черного юмора связывали болезнь с результатами красно-бело-черных), а его сменщик Пастор «отпахал» на благо «АЗ» два дня. Причина такой непостоянности – разногласия с руководством по поводу пунктов в контракте. Нынешний «рулевой» Йон ван ден Бром работает в команде неприлично долго (2,6 года). Но после проигрыша «Витессу» 50-летний специалист вряд ли задержится в клубе.

3) Наш парень может достигнуть зарубежных высот. Текущий сезон в «Витессе» — не лучшее время в карьере Аршака Коряна. 21-летний футболист больше выступает за молодежку «желто-черных», редко получая шанс сыграть за основную команду. Но именно Кубок Нидерландов – личная порция счастья для Аршака: форвард сыграл в двух матчах турнира и отличился голом. И пусть в более высоких стадиях турнира тренерский штаб не доверяет россиянину, многие уверены: удачные матчи юного игрока в рамках Кубка продолжатся, если ему предоставится шанс. Ради взятия титулов в Европе Корян и покидал «Локомотив».

26 апреля

«Бавария» — «Боруссия» Д

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц-Арена»

Время: 21:40 (мск), «Матч ТВ»

Встреча двух еврокубковых изгоев

Прошедшая неделя будет вычеркнута из истории Германии: судейские ошибки не позволили «Баварии» преодолеть барьер четвертьфинала (впервые за 6 лет мюнхенцы вылетели на данной стадии ЛЧ), а «Боруссия» пропустила 6 мячей за две игры с «Монако». Теперь обиженные клубы будут бороться в полуфинале национального Кубка. Дортмундцы намерены взять трофей с четвертой попытки (в трех последних финалах «шмели» проигрывали), а победа над заядлыми врагами не только приблизит их к мечте, но и станет местью за разгромные 1:4 в начале апреля.

29 апреля

«Рейнджерс» — «Селтик»

Место: Глазго, Шотландия

Стадион: «Айброкс»

Время: 14:00 (мск)

Дерби религий без особой интриги

После возвращения в элиту победы «Рейнджерс» над «католиками» еще нет: 4 игры, среди которых 3 поражения с общим счетом 3:9 – протестантская часть Шотландии вне себя от ярости. «Селтик» обеспечил себе «золото» Премьершипа, а «Джерс» никак не могут зацепиться за второе место. Очередное фиаско в игре «Старой фирмы» может стать последним мгновением в жизни особо впечатлительных фанатов «Рейнджерс». А их родственники не сумеют исполнить главного желания усопших: клуб запретил развеивать прах болельщиков над ареной «Айброкс».

30 апреля

ЦСКА – «Спартак»

Место: Москва, Россия

Стадион: «ВЭБ-Арена»

Время: 17:05 (мск), «Матч ТВ»

Битва за Москву: версия 2017 года

Несколько лет подряд Виктор Гончаренко был претендентом на тренерское кресло в «Спартаке». Однако карьера белоруса продолжилась у главных конкурентов красно-белых. Теперь его клуб – основной соперник народной команды в борьбе за чемпионство. Специалист считается главным карателем «гладиаторов» последних лет: в трех встречах против «Спартака» команды Гончаренко одержали две «сухие» победы и одну ничью. Предстоящее дерби – первое для Виктора Михайловича в новой роли, но хэйтеры Карреры и © в предвкушении их публичной казни.

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30 апреля

«Тоттенхэм» — «Арсенал»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Уайт Харт Лэйн»

Время: 18:25 (мск), «Матч! Футбол 1»

Север Лондона ждет своего триумфатора

4 очка (на 22.04) отставания от «Челси» — а вы верили в это чудо еще зимой? «Шпоры» продолжают одерживать победы 6 туров подряд. Северолондонское дерби – еще одно препятствие на пути к первому месту. «Арсенал» всегда будет сильнее «Тоттенхэма», — в ноябре это высказывание Арсена Венгера возмутило Англию. Недавно главный тренер «лилейно-голубых» Почеттино поддержал информационную войну: «У нас есть более значимые задачи, чем обойти в таблице «Арсенал». Теперь футболисты готовы уничтожить друг друга в борьбе за власть в столице.

Фото: Официальный сайт «Витессa», официальный сайт ЦСКА, Global Look Press

Автор: Дмитрий Темников