Филиппе Коутиньо в «Барселоне», Вирджил ван Дейк стал самым дорогим защитником в мире, Росс Баркли перешел в «Челси». Главные зимние трансферы

«Барселона» потратила 160 млн евро на трансфер Филиппе Коутиньо, Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим защитником в мире, а «Челси» подписал Росса Баркли. Еженедельник «Футбол» представляет главные переходы зимнего трансферного окна.

8 января

Нападающий «Сельты» Йон Гвидетти продолжит карьеру в «Алавесе». 25-летний швед арендован до конца сезона-2017/18.

7 января

«Барселона» официально объявила о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. 25-летний бразильский хавбек подписал с каталонцами контракт на 5,5 сезонов. В соглашении прописана сумма отступных в размере 400 млн евро. Каталонцы выплатили англичанам 120 млн евро, а еще 40 млн предусмотрены в виде бонусов.

Китайский клуб «Цзянсу Сунин» объявил о трансфере нападающего Рохера Мартинеса в «Вильярреал». Испанцы заплатили за 23-летнего колумбийца 15 млн евро.

Полузащитник Кевин Миральяс перешел из «Эвертона» в «Олимпиакос». Греческий клуб арендовал бельгийца с опцией выкупа предстоящим летом.

6 января

«Аякс» объявил о трансфере защитника Николаса Тальяфико из «Индепендьенте». Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано на 4,5 года до лета 2022 года.

Нападающий Карлос Тевес расторг контракт с китайским «Шанхай Шеньхуа» и вернулся в «Боку Хуниорс».

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел продолжит карьеру в «Спортинге». Лиссабонский клуб подтвердил трансфер 20-летнего хавбека, с которым заключен контракт до 2023 года.

5 января

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана» Жереми Менез продолжит карьеру в Мексике. 30-летний форвард подписал контракт с клубом «Америка» из Мехико.

«Велес Сарсфилд» объявил о переходе нападающего «Уотфорда» Мауро Сарате. 30-летний аргентинец арендован до конца сезона.

Бывший полузащитник «Интера» и сборной Голландии Уэсли Снейдер продолжит карьеру в Катаре. Клуб «Аль-Гарафа» подтвердил трансфер 33-летнего голландского хавбека, начинавшего текущий сезон в «Ницце».

.@RBarkley20 : ‘To be given a fresh start at a new club like Chelsea, it's unbelievable for me.' #WelcomeBarkley pic.twitter.com/6piWqWkPMS

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2018