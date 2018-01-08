Филиппе Коутиньо в «Барселоне», Вирджил ван Дейк стал самым дорогим защитником в мире, Росс Баркли перешел в «Челси». Главные зимние трансферы

«Барселона» потратила 160 млн евро на трансфер Филиппе Коутиньо, Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим защитником в мире, а «Челси» подписал Росса Баркли. Еженедельник «Футбол» представляет главные переходы зимнего трансферного окна.

8 января

Нападающий «Сельты» Йон Гвидетти продолжит карьеру в «Алавесе». 25-летний швед арендован до конца сезона-2017/18.

7 января

«Барселона» официально объявила о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. 25-летний бразильский хавбек подписал с каталонцами контракт на 5,5 сезонов. В соглашении прописана сумма отступных в размере 400 млн евро. Каталонцы выплатили англичанам 120 млн евро, а еще 40 млн предусмотрены в виде бонусов.

Китайский клуб «Цзянсу Сунин» объявил о трансфере нападающего Рохера Мартинеса в «Вильярреал». Испанцы заплатили за 23-летнего колумбийца 15 млн евро.

Полузащитник Кевин Миральяс перешел из «Эвертона» в «Олимпиакос». Греческий клуб арендовал бельгийца с опцией выкупа предстоящим летом.

6 января

«Аякс» объявил о трансфере защитника Николаса Тальяфико из «Индепендьенте». Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано на 4,5 года до лета 2022 года.

Нападающий Карлос Тевес расторг контракт с китайским «Шанхай Шеньхуа» и вернулся в «Боку Хуниорс».

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел продолжит карьеру в «Спортинге». Лиссабонский клуб подтвердил трансфер 20-летнего хавбека, с которым заключен контракт до 2023 года.

5 января

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана» Жереми Менез продолжит карьеру в Мексике. 30-летний форвард подписал контракт с клубом «Америка» из Мехико.

«Велес Сарсфилд» объявил о переходе нападающего «Уотфорда» Мауро Сарате. 30-летний аргентинец арендован до конца сезона.

Бывший полузащитник «Интера» и сборной Голландии Уэсли Снейдер продолжит карьеру в Катаре. Клуб «Аль-Гарафа» подтвердил трансфер 33-летнего голландского хавбека, начинавшего текущий сезон в «Ницце».

.@RBarkley20 : ‘To be given a fresh start at a new club like Chelsea, it's unbelievable for me.' #WelcomeBarkley pic.twitter.com/6piWqWkPMS — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2018

Полузащитник Росс Баркли официально перешел из «Эвертона» в «Челси». 24-летний хавбек заключил с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет. Сумма трансфера составила 16,9 млн евро.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Голландии Найджел де Йонг перешел в «Майнц». С немецким клубом 33-летний хавбек заключил контракт до конца сезона. Ранее де Йонг расторг контракт с «Галатасараем», поэтому «Майнцу» он достался бесплатно.

Нападающий Дженк Тосун завершил свой переход в «Эвертон»из «Бешикташа». 26-летний форвард заключил с английским клубом контракт до июня 2022 года. Трансфер турецкого игрока обойдется «Эвертону» в 22 млн евро.

4 января

Бывший нападающий ЦСКА Жо подписал контракт с японским клубом «Нагоя Грампус». Контракт подписан до конца 2018 года. Сообщается, что японцы заплатили «Коринтиансу» 11 млн евро.

Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто продолжит карьеру в «Валенсии». Футболист перешел на правах аренды с правом выкупа.

Нападающий Диего Форлан заключил контракт с клубом «Китчи» из Гонконга. В течение года Форлан находился в статусе свободного агента. Его последним клубом в 2016 году был индийский «Мумбаи Сити».

«Арсенал» приобрел молодого греческого защитника Константиноса Мавропаноса из клуба ПАС Яннина. Сумма сделки оценивается в 2,1 млн евро.

Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца вторую половину сезона проведет в «Шальке». За аренду хорвата «кобальтовые» заплатят миллион евро, еще 500 тысяч евро туринцы могут получить в виде бонусов.

3 января

«Бордо» арендовал полузащитника «Монако» Суалио Мейте. Соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона. В контракте нет опции выкупа футболиста.

2 января

Защитник «Монако» Теренс Конголо продолжит карьеру в Англии. Голландца до конца сезона арендовал «Хаддерсфилд».

1 января

Полузащитник «Либертад» Хесус Медина продолжит карьеру в«Нью-Йорк Сити». Клуб МЛС подписал контракт с 20-летним парагвайским хавбеком до 2022 года.

«Лестер» завершил трансфер Адриена Силвы из «Спортинга». Летом переход игрока за 24,5 млн евро был заблокирован из-за того, что стороны опоздали оформить сделку на 14 секунд. Игрок не имел права выступать за англичан и лишь тренировался с новой командой.

31 декабря

«Алавес» объявил о расставании с полузащитником Энцо Зиданом. На правах свободного агента старший сын Зинедина Зидана перешел в «Лозанну».

27 декабря

«Ливерпуль» официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Стоимость трансфера игрока сборной Голландии составила 75 млн фунтов. Он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

23 декабря

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида продолжит карьеру в «Бешикташе». Футболист перешел в турецкий клуб в качестве свободного агента.

Фабиан Фрай вернулся в «Базель» из «Майнца». 28-летний хавбек сборной Швейцарии подписал контракт до 2022 года.

Полузащитник «Севильи» Вальтер Монтойя продолжит карьеру в Мексике. Испанский клуб согласовал трансфер 24-летнего аргентинского хавбека в «Крус Асуль». Стоимость перехода — 5,5 млн евро.

22 декабря

Нападающий Марио Гомес вернулся в «Штутгарт». Контракт рассчитан до лета 2020 года. «Вольфсбург» получил компенсацию в 3 млн евро.

ПСВ приобрел молодого нападающего «Велес Сарсфилд» Максимилиано Ромеро. Контракт голландского клуба с 18-летним форвардом рассчитан до 2023 года.

21 декабря

Нападающий «Хоффенхайма» Сандро Вагнер перешел в «Баварию». 30-летний форвард подписал с мюнхенским клубом контракт до июня 2020 года. Его трансфер обошелся «Баварии» приблизительно в 13 млн евро.

Нападающий Энтони Уджа вернулся в немецкую бундеслигу из Китая. «Майнц» подписал с 27-летним форвардом, ранее выступавшим за «Ляонин Хувинь», контракт на 3,5 года.

20 декабря

«Кельн» сообщил о переходе форварда Симона Теродде. Первую половину сезона 29-летний нападающий провел в «Штутгарте».

«Селтик» объявил о трансфере защитника «РБ Лейпцига» Марвина Комппера. 32-летний немец подписал контракт с шотландским клубом на два с половиной года.

18 декабря

«Вест Бромвич» выкупил контракт центрального защитника Ахмеда Хегази у египетского «Аль-Ахли». Контракт футболиста с «дроздами» рассчитан до лета 2022 года.

16 декабря

Защитник «Шальке» Коке Морено продолжит карьеру в «Леванте». Испанский клуб арендовал 30-летнего футболиста до конца сезона-2017/18.

15 декабря

Защитник «Русенборга» Йорген Шелвик перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Норвежский футболист перебрался в МЛС в качестве свободного агента.

Фото: Global Look Press

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