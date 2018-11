Фермер из Гояса. История бразильского паренька, заменившего Хави и Иньесту

View this post on Instagram

💙 Que ano maravilhoso. Transformamos um sonho em realidade. Disputamos, lutamos e vencemos. Esse grupo entrou para a história do Grêmio, entrou para a história do futebol. Nenhum de nós vai esquecer do ano de 2017. Foi mágico. Foi melhor que qualquer pensamento que tivemos lá no início. Agradeço todos os dias por ter vocês ao meu lado. Um MUITO OBRIGADO aos meus colegas de GRÊMIO, à comissão técnica, nação GREMISTA e todos envolvidos no projeto! 💙