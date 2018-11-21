Фермер из Гояса. История бразильского паренька, заменившего Хави и Иньесту

Он вырос в городе, граничащем с джунглями Амазонки, и мечтал попасть в «Барселону». Его характер закалялся в тысяче километров от родного края, и этот этап сформировал его как воина. Любимый клуб детства остался так впечатлен его игрой, что каталонцы не пожалели 30 миллионов евро. Еженедельник «Футбол» рассказывает об Артуре Мело — бразильце, который уже достоин сравнения с Хави и Иньестой.

Первые шаги в «Гоясе»

2009 год. «Барселона» Хосепа Гвардиолы показывает умопомрачительный футбол, которому никто не способен противостоять. Пока клуб завоевывает шесть трофеев из шести возможных, в пяти тысячах километрах от Барселоны паренек по имени Артур Мело накручивает своих сверстников в зелено-белой майке молодежной команды «Гояса». 13-летний парнишка в восторге от игры Хави и Иньесты, и обещает себе, что однажды обязательно будет играть на их уровне.

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Когда Артуру Мело было всего четыре года, его в академию бразильской команды привел отец Аилтон. Мальчик прошел все возрастные категории, отыграл два года в молодежной команде и уже готовился выйти в качестве игрока основы. Но тут замаячила фигура человека из Порту-Алегри. Это был Жуниор Шавар, тогдашний скаут клубов «Гремиу» и «Сан Паулу». Он остался впечатлен игрой Артура на одном из турниров. Предложение перейти не заставило себя долго ждать. Артур, поколебавшись, выбрал южный Порту-Алегри.

Отрочество в «Гремио»

«Он дисциплинированный и очень мудр не по годам. Он уже мыслит, как профессионал, и поверьте на слово, он будет одним из лучших игроков в истории клуба» — упрямо спорил с руководством «Гремио» Шавар. После заключения контракта агент сразу же приступил к разработке специальной программы адаптации в клубе. Парню, получившему прозвище «Гойяенсе» среди сверстников, первое время пришлось непросто. Шавар не унывал и верил: «Я лично контролировал все детали и условия пребывания в «Гремио», начиная от диеты до физических кондиций и психологического состояния Артура. Это был очень трудный процесс, однако мы смогли отполировать настоящий бриллиант. «Гойяенсе» очень сильная личность и очень лоялен к своему делу. Он всегда был уверен, что станет футболистом. Это и сделало Артура одним из лучших в академии».

Заветный дебют в основном составе состоялся в январе 2015 года. Луис Фелипе Сколари, возглавивший «мушкетеров» после четвертого места сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира, выпустил Артура на несколько минут. Дальше — больше: «Гремио» в 2017-м завоевывает Кубок Либертадорес, а Артур в свои неполные 20 лет признан самым ценным игроком турнира.

Жизнелюбивый фермер

Вне игрового поля Артур снимает маску сосредоточенного молодого человека. Он весел, улыбчив и приветливо смотрит на фотокамеры, с охотой раздавая интервью. Похоже, Артур до сих пор не может поверить в сказку, которая с ним происходит.

Спустя некоторое время после переезда в столицу Каталонии к нему присоединились мама и брат Пауло Энрике. Он старше на три года, но всегда сопровождает Артура: они самые близкие друзья с детства.

Также бразилец взял несколько кошек и собак. Но как же он удивил съемочную команду «Барселоны», когда сообщил о наличии фермы в Бразилии! В Гоянии у полузащитника помимо прочих содержатся пони и овца. Бразилец с улыбкой вспоминал: «Я маленьким ездил с родителями на ферму, и буквально не отходил от зверей. Еле-еле звали меня идти есть».

Досуг Мело проводит не на вечеринках и не в ночных клубах. «Я домашний человек, предпочитаю проводить свободное время с семьей. Могу сыграть на приставке, или глянуть фильм. Я вообще и другие виды спорта люблю: теннис, баскетбол, пинг-понг, да все люблю!» — восклицает Артур и озаряет камеру улыбкой.

Артур с ностальгией подробно рассказывает и о родной Гоянии. Городок тихий, скромный, в нем живет меньше миллиона человек. Туристам там особо делать нечего. В плане культуры штат известен созданием музыкального стиля «сертанежу». Яркий пример — песня Фелипе Араужу «Ainda Sou Tão Seu» («Я все еще с тобой»). К слову, Артур близко знаком с певцом и не пропускает ни одного его нового хита.

Похвала от кумиров

27 апреля 2018 года Андрес Иньеста собрал специальную пресс-конференцию, на которой сквозь слезы сказал: «Я покидаю клуб». Пока новость гремела по всему миру, руководство «Барселоны» уже знало, кто заменит легенду клуба. Ставка была сделана на 22-летнего Артура Мело.

Лео Месси во время минувших предсезонных сборов сделал комплимент своему новому одноклубнику: «Артур оставляет хорошее впечатление, он усилит команду». Аргентинец абсолютно прав: 22-летний полузащитник обладает шикарным пасом, а показатели точности передач ненамного уступают статистическим данным Андреса Иньесты.

Артур — важное связующее звено между обороной и атакой команды, до переезда в Каталонию «Гремио» развивал атаки исключительно через него. Полузащитник блестяще действует на подстраховке при прессинге соперника. В свое время так играл Хави: испанец не мог похвастать физическими данными, но в «прикрытии» одноклубники были обеспечены.

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Сам же действующий игрок «Аль-Садда» признался в симпатии к Артуру во время радиоэфира каталонского радио TDT: «Он очень похож на меня, я вижу в Артуре самого себя. Игрок думает очень быстро на поле и мгновенно принимает решения. Он выглядит созревшим, мудрым футболистом. У него очень большой потенциал».

После триумфального «класико» портал Transfermarkt опубликовал новые данные. В частности, ценник Артура подорожал до 50 млн евро, то есть увеличился на две трети от суммы трансфера. Игрок, чей переход прошел в общем-то тихо и незаметно, становится ключевым и может остаться на первых ролях в «Барселоне» на долгие годы.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков