Фермер из Гояса. История бразильского паренька, заменившего Хави и Иньесту

Он вырос в городе, граничащем с джунглями Амазонки, и мечтал попасть в «Барселону». Его характер закалялся в тысяче километров от родного края, и этот этап сформировал его как воина. Любимый клуб детства остался так впечатлен его игрой, что каталонцы не пожалели 30 миллионов евро. Еженедельник «Футбол» рассказывает об Артуре Мело — бразильце, который уже достоин сравнения с Хави и Иньестой.
Первые шаги в «Гоясе»
2009 год. «Барселона» Хосепа Гвардиолы показывает умопомрачительный футбол, которому никто не способен противостоять. Пока клуб завоевывает шесть трофеев из шести возможных, в пяти тысячах километрах от Барселоны паренек по имени Артур Мело накручивает своих сверстников в зелено-белой майке молодежной команды «Гояса». 13-летний парнишка в восторге от игры Хави и Иньесты, и обещает себе, что однажды обязательно будет играть на их уровне.
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Когда Артуру Мело было всего четыре года, его в академию бразильской команды привел отец Аилтон. Мальчик прошел все возрастные категории, отыграл два года в молодежной команде и уже готовился выйти в качестве игрока основы. Но тут замаячила фигура человека из Порту-Алегри. Это был Жуниор Шавар, тогдашний скаут клубов «Гремиу» и «Сан Паулу». Он остался впечатлен игрой Артура на одном из турниров. Предложение перейти не заставило себя долго ждать. Артур, поколебавшись, выбрал южный Порту-Алегри.
Отрочество в «Гремио»
«Он дисциплинированный и очень мудр не по годам. Он уже мыслит, как профессионал, и поверьте на слово, он будет одним из лучших игроков в истории клуба» — упрямо спорил с руководством «Гремио» Шавар. После заключения контракта агент сразу же приступил к разработке специальной программы адаптации в клубе. Парню, получившему прозвище «Гойяенсе» среди сверстников, первое время пришлось непросто. Шавар не унывал и верил: «Я лично контролировал все детали и условия пребывания в «Гремио», начиная от диеты до физических кондиций и психологического состояния Артура. Это был очень трудный процесс, однако мы смогли отполировать настоящий бриллиант. «Гойяенсе» очень сильная личность и очень лоялен к своему делу. Он всегда был уверен, что станет футболистом. Это и сделало Артура одним из лучших в академии».
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💙 Que ano maravilhoso. Transformamos um sonho em realidade. Disputamos, lutamos e vencemos. Esse grupo entrou para a história do Grêmio, entrou para a história do futebol. Nenhum de nós vai esquecer do ano de 2017. Foi mágico. Foi melhor que qualquer pensamento que tivemos lá no início. Agradeço todos os dias por ter vocês ao meu lado. Um MUITO OBRIGADO aos meus colegas de GRÊMIO, à comissão técnica, nação GREMISTA e todos envolvidos no projeto! 💙
Заветный дебют в основном составе состоялся в январе 2015 года. Луис Фелипе Сколари, возглавивший «мушкетеров» после четвертого места сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира, выпустил Артура на несколько минут. Дальше — больше: «Гремио» в 2017-м завоевывает Кубок Либертадорес, а Артур в свои неполные 20 лет признан самым ценным игроком турнира.
Жизнелюбивый фермер
Вне игрового поля Артур снимает маску сосредоточенного молодого человека. Он весел, улыбчив и приветливо смотрит на фотокамеры, с охотой раздавая интервью. Похоже, Артур до сих пор не может поверить в сказку, которая с ним происходит.
Спустя некоторое время после переезда в столицу Каталонии к нему присоединились мама и брат Пауло Энрике. Он старше на три года, но всегда сопровождает Артура: они самые близкие друзья с детства.
Также бразилец взял несколько кошек и собак. Но как же он удивил съемочную команду «Барселоны», когда сообщил о наличии фермы в Бразилии! В Гоянии у полузащитника помимо прочих содержатся пони и овца. Бразилец с улыбкой вспоминал: «Я маленьким ездил с родителями на ферму, и буквально не отходил от зверей. Еле-еле звали меня идти есть».
Досуг Мело проводит не на вечеринках и не в ночных клубах. «Я домашний человек, предпочитаю проводить свободное время с семьей. Могу сыграть на приставке, или глянуть фильм. Я вообще и другие виды спорта люблю: теннис, баскетбол, пинг-понг, да все люблю!» — восклицает Артур и озаряет камеру улыбкой.
Артур с ностальгией подробно рассказывает и о родной Гоянии. Городок тихий, скромный, в нем живет меньше миллиона человек. Туристам там особо делать нечего. В плане культуры штат известен созданием музыкального стиля «сертанежу». Яркий пример — песня Фелипе Араужу «Ainda Sou Tão Seu» («Я все еще с тобой»). К слову, Артур близко знаком с певцом и не пропускает ни одного его нового хита.
Похвала от кумиров
27 апреля 2018 года Андрес Иньеста собрал специальную пресс-конференцию, на которой сквозь слезы сказал: «Я покидаю клуб». Пока новость гремела по всему миру, руководство «Барселоны» уже знало, кто заменит легенду клуба. Ставка была сделана на 22-летнего Артура Мело.
Лео Месси во время минувших предсезонных сборов сделал комплимент своему новому одноклубнику: «Артур оставляет хорошее впечатление, он усилит команду». Аргентинец абсолютно прав: 22-летний полузащитник обладает шикарным пасом, а показатели точности передач ненамного уступают статистическим данным Андреса Иньесты.
Артур — важное связующее звено между обороной и атакой команды, до переезда в Каталонию «Гремио» развивал атаки исключительно через него. Полузащитник блестяще действует на подстраховке при прессинге соперника. В свое время так играл Хави: испанец не мог похвастать физическими данными, но в «прикрытии» одноклубники были обеспечены.
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Сам же действующий игрок «Аль-Садда» признался в симпатии к Артуру во время радиоэфира каталонского радио TDT: «Он очень похож на меня, я вижу в Артуре самого себя. Игрок думает очень быстро на поле и мгновенно принимает решения. Он выглядит созревшим, мудрым футболистом. У него очень большой потенциал».
После триумфального «класико» портал Transfermarkt опубликовал новые данные. В частности, ценник Артура подорожал до 50 млн евро, то есть увеличился на две трети от суммы трансфера. Игрок, чей переход прошел в общем-то тихо и незаметно, становится ключевым и может остаться на первых ролях в «Барселоне» на долгие годы.
Фото: Global Look Press
Текст: Андрей Синельщиков