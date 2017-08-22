Фантастическая пятерка. Кто сделает этот сезон Серии А более интереснее

Новый сезон чемпионата Италии стартовал с довольно очевидных вещей: «Ювентус» дежурно вынес «Кальяри», «Милан» безжалостно расправился с «Кротоне». Все эти результаты были довольно предсказуемыми. Еженедельник «Футбол» выбрал пять человек, которые сделают этот сезон лиги на Апеннинах чуть более оригинальнее.

1. Леонардо Бонуччи. Защитник поссорился с Максом Аллегри, плюнул на предложения «Сити», «Челси» и (вроде бы) «Барсы». Вместо этого он выбрал неочевидный «Милан» с китайскими юанями, которые приведут клуб неизвестно куда. Зато теперь он там капитанит, и, ни для кого не будет неожиданностью, если «сожрет» Игуаина в ближайшем матче «Милана» и «Юве».

2. Мауро Икарди. Икарди – абсолютный топ. Но ему все время что-то мешает. То отобьет жену у Лопеса, то станет объектом всеобщей ненависти фанатов «Интера». То разозлит Месси и перестанет вызываться в сборную Аргентины. Но миланцы в матче первого тураа разнесли захлебывающуюся «Фиорентину», а Икарди стал самым заметным участником этого геноцида. Напоследок стоит заметить самую очевидную особенность нападающего: Мауро способен провести в диком ритме весь сезон.

3. Пауло Дибала. Десятый номер «Ювентус» почти вытащил команду в Суперкубке Италии. Авторитет маленького аргентинца растет с каждым матчем. Его уже почти покупает «Барса», английские топ-менджеры активно кидают запросы на почту Беппе Маротты по Дибале. Но Пауло верен Турину: ближе к следующей весне он почти убьет интригу в чемпионате, а через 9 месяцев в очередной раз сделает «синьору» чемпионом страны.

4. Маурицио Сарри. В прошлом сезоне Сарри провел дежурную работу: закончил футбольный год в тройке призеров, вывел Неаполь в Лигу чемпионов. Летом Сарри не продал ни одного важного игрока «Наполи», усовершенствовал систему работы с футболистами команды (читайте представление, ссылка – выше) и просто подошел к новому сезону уже с готовой и сыгранной командой. Не удивляйтесь, если где-то в начале 2018-го увидите, что неаполитанцы грызутся с «Юве» за первую строчку. Они ее все равно проиграют, но борьба будет зрелищной.

5. Рамон Мончи. От гениального спортивного директора ждут многого. Но пока Мончи привел в «Рому» лишь Александра Коларова, Рика Карсдорпа, Грегора Дефреля, 17-летнего турка с труднозапоминающейся фамилией. Сейчас задача Мончи найти усиление на правый фланг полузащиты и нормального вратаря (по некоторым слухам, Алиссоном в Риме не очень-то и довольны). Многие хотят Доменико Берарди. Но у Мончи свои взгляды на трансферную политику «волков», так что ждем неожиданных приобретений.

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»