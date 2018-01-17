Фанат «Ливерпуля» взорвал интернет вирусным роликом. Теперь ему подпевает весь мир

За несколько дней до матча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» интернет заполонили ролики, посвященные центральной игре 23-го тура АПЛ. А один из них стал настоящим хитом. Ирландский фанат «Ливерпуля» из города Корк записал песню о Мохамеде Салахе, Садио Мане и Роберто Фирмино, которой сейчас подпевают во всем мире как обычные болельщики, так и футболисты.

«Привет, ютуб! Я большой поклонник «Ливерпуля» из Корка. Меня зовут Кевин Мерфи. Я хотел сказать, что у меня есть песня, которая, как мне кажется, отлично звучала бы на Копе (фанатская трибуна «Ливерпуля» — ред.). Я думаю, что ее стоит исполнить на матче с «Манчестер Сити». И вот моя песня», — с таких слов начинается ролик, собравший свыше 850 тысяч просмотров. После небольшого вступления ирландский болельщик, облаченный в атрибутику «красных», начинает исполнять незамысловатую песню и причудливо кивать головой в такт мелодии.

Во время просмотра этого двухминутного музыкального ролика первым делом возникнет мысль: «что за чушь я сейчас смотрю». Затем вам в какой-то момент станет смешно от того, что происходит на экране. А уже потом вы осознаете, что эта мелодия прочно засела в вашей голове и возможно вам захочется начать подпевать.

Основой для песни стал хит группы The Archies «Sugar, Sugar» 1969 года выпуска. Самый большой поклонник «Ливерпуля» из ирландского Корка Кевин Мерфи заявляет, что написал эту песню после продажи Филиппе Коутиньо в «Барселону». Таким образом он хотел смягчить горечь болельщиков «красных», напомнив им о других футболистах из ростера «Ливерпуля».

В результате, видео Кевина, восхваляющее Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино, стало вирусным и покорило интернет. Ирландца пригласили выступить с этой песней возле «Энфилда» перед игрой с «МанСити» и даже позвали на телевидение, где под эту мелодию отрывался Сол Кэмпбелл.

«Мой телефон разрывался от сообщений. Я получал их даже от людей, которых я не знаю. Мне пришлось лечь на пол, потому что я почувствовал небольшое головокружение», — заявил Кевин. Ирландец также рассказал, что у него есть план, как выгодно потратить средства с продажи Коутиньо. «Я думаю, что это может быть не плохой идеей, если «Ливерпуль» вложит некоторые из этих средств в Биткойн. У меня есть несколько друзей, которые говорят мне, что они сделали много денег на этом. А оставшуюся сумму мы могли бы потратить на покупку новых игроков. Мне бы очень хотелось увидеть, как Клопп подписывает Дэвида Мейлера из «Халл Сити». Он, как и я, родом из Корка, и он почти такой же большой поклонник «Ливерпуля», как я», — рассказал Кевин Мерфи.

На самом деле это не очередной городской сумасшедший, прославившийся благодаря интернету, как вам могло показаться. Кевин Мерфи – сценический персонаж ирландского музыкального стенд-ап комика Ричи Шихи. Хотя сам Кевин решительно опровергает эти домыслы. «Я слышал, что некоторые люди говорят, что я не настоящий, — сказал Кевин — Я думаю, что Дональд Трамп сказал, что я фальшивка, и есть еще какой-то комик Ричи Шихи, утверждающий, что на самом деле это он. Но они лгут».

Даже после матча с «МанСити» фанаты «Ливерпуля» продолжают распевать приставучую песню, записывать себя на видео и выкладывать ролики на ютуб. В числе поклонников интернет-хита оказались защитник «Вест Хэма» Джеймс Коллинз и российский рэпер L’One. А популярный пародийный ютуб-канал 4-4-2oons, посвятил этой песне один из своих последних роликов по мотивам матча «Ливерпуля» с «МанСити».

«Я всегда стараюсь придумывать песни для игроков. Я люблю музыку 1960-х и 1970-х годов, поэтому, возможно, я позаимствую еще одну абсолютную мелодия того времени для создания новой песни. Я бы хотел посвятить ее Клоппу, поскольку я его люблю», — говорит Мерфи. Похоже, новый хит самого большого поклонника «Ливерпуля» из Корка не за горами.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Pres

Видео: YouTube