Еженедельник «Футбол» въезжает в Вышний Волочек

Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» продолжает путешествие по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Впереди Вышний Волочек.

Экипаж еженедельника «Футбол»

Андрей Вдовин, креативный редактор. Отвечает за буквы в нашем проекте и по пятам следует за сборной России, где бы она ни находилась.

Анатолий Волосов, исполнительный директор. Финансовый мозг операции. Ни один чек не проскочит мимо него, и ни один менеджер отеля, кассир автозаправки и официант не уйдет живым, не отчитавшись полностью по счету.

Сергей Дроняев, фотокорреспондент. Отвечает за визуальное сопровождение экспедиции. Все, что нельзя сказать словами, будет отражено на фото. Включая игру сборной России.

Митсубиши Аутлендер, автомобиль. Характер надежный, общительный. Подсказывает дорогу через навигатор и не ест много бензина.

Дорожная карта. Как купить билеты, получить паспорт болельщика и сколько стоят отели

Маршрут Москва – Санкт-Петербург (720 км)

Кубок конфедераций — не только турнир лучших сборных своих континентов. Он еще и покажет, насколько Россия готова через год принять чемпионат мира. Еженедельник «Футбол» проводит свой тест-драйв Кубка конфедераций. Две недели наша команда на автомобиле Митсубиши Аутлендер будет путешествовать вслед за сборной России. Вместе с болельщиками мы будем покупать билеты, вместе фанатами мы будем проходить все кордоны безопасности и считать, во сколько обходится ЧМ-2018, а вместе с командой — оценивать стадионы и соперников.

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Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.