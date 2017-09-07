Евгений Чернов: «О вызове в сборную узнал из интернета»

Сборная России образца сентября 2017 года – странная команда. За 9 месяцев до домашнего чемпионата мира в ее составе множество фамилий, не известных широкому кругу игроков. Двадцатичетырехлетний защитник Евгений Чернов – один из них. Хотя за его плечами есть уже несколько матчей в «Зените» при Мирче Луческу. Накануне сбора национальной команды еженедельник «Футбол» встретился с игроком «Тосно», чтобы понять, как дебютанты расценивают этот вызов.

Непомнящий, Едокимов

— Вы помните первый увиденный вами матч сборной России?

— Самый первый матч уже, конечно, не вспомню. А вот глубокие впечатления оставил 2008 год, когда Россия взяла бронзовые медали на чемпионате Европы. Феерический матч против Голландии! Многие наши ведущие футболисты на пике карьеры! И тот турнир cтал для меня ориентиром. Я смотрел на игру Андрея Аршавина и Юрия Жиркова на Евро и видел тот уровень, которого хочу достичь.

— Вы тогда где и на какой позиции играли?

— Занимался в футбольной школе в родном Томске. Начинал я вообще центральным нападающим. Но к тому моменту давно уже стал левым полузащитником. А в оборону меня в дзержинском «Химике» перевели. Тренеры сказали, что видят большой потенциал у меня именно на этой позиции.

— В основе «Томи» вы же дебютировали пять лет назад?

— Да, весной 2012 года, при Сергее Передне. А тренироваться с первой командой «Томи» начал при Валерии Непомнящем. Выступал за «молодежку», но занимался всегда с основой. Благодарен Валерию Кузьмичу за доверие. Мне очень помогли его внимательность и доброта. Молодому важно на этом этапе почувствовать свою нужность и доверие. Непомнящий встретил очень доброжелательно, много со мной общался, подсказывал, cоветовал. Такое внимание очень помогло мне зарядиться уверенностью, что смогу и на этом уровне.

— Тем не менее следующий сезон вам пришлось начать во второй лиге.

— Аренду в оренбургский «Газовик» я не воспринимал как понижение. У «Томи» стояла задача за один сезон вернуться в Премьер-лигу, я понимал, что игровой практики не получу. Агент у меня очень хороший – быстро просчитал ситуацию и нашел вариант с «Газовиком». Хоть и вторая лига, но сильная команда, с максимальными задачами.

— Спустя несколько лет «Газовик» вышел в Премьер-лигу. Вы тогда могли предположить такое?

— Вполне. Это было заметно по серьезности подхода со стороны руководства, по отношению к игрокам. Меня, например, там внимательно встретили, быстро помогли заселиться в квартиру. Инфраструктура и тогда была достаточно хорошей, условия на выездах безукоризненны. Я сразу понял, что ПФЛ для «Газовика» — временный этап, который нам предстоит вместе преодолеть.

— Роберт Евдокимов что за тренер?

— Сторонник строгой дисциплины и на поле, и за его пределами. Все занятия у Роберта Геннадьевича проходили на позитиве, но при этом атмосфера всегда была в хорошем смысле рабочей. Все чувствовали, что мы не развлекаемся, а работаем каждый день на результат.

— Сколько команд во второй лиге не рубятся, а пытаются играть в футбол?

— Мне в этом смысле повезло попасть в «Газовик». Мы не только решали задачу вернуться в ФНЛ, в приоритете для Евдокимова было и качество футбола – чтобы все перемещения и каждый пас продумывались, мяч сохранялся. Когда команда так действует в каждой встрече, сама играет и другим дает, соперники тоже пытаются соответствовать. Поэтому такого уж ужасного «бей-беги» в ПФЛ не встречал.

— Почему не остались в «Томи» после возвращения из аренды?

— После возвращения в Премьер-лигу тренером «Томи» стал Анатолий Давыдов. Он сразу мои перспективы обрисовал: «Играть, скорее всего, будешь мало, поэтому, если есть возможность, подыщи вариант с арендой». Наверное, можно было потерпеть, подождать. Но мы с агентом тогда сошлись на том, что главный мой приоритет на том этапе – игровая практика. Лучше выходить на поле регулярно и там, где в тебе заинтересованы, чем сидеть и ждать гипотетического шанса. Пусть и в Премьер-лиге. Так я на два года стал игроком дзержинского «Химика».

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— Три с половиной сезона отыграли в аренде, а за родную «Томь» провели только один матч. Разочарованы?

— Обижаться не на кого. Так складывались обстоятельства. Когда возвращался в «Томь», перед командой ставили серьезные задачи: то выходить в Премьер-лигу, то закрепляться там. А в аренде играл постоянно.

Шанс в «Зените»

— Перед «Зенитом» вы провели половину сезона в «Енисее». Сейчас он рвется в Премьер-лигу. Каков он, футбольный Красноярск?

— На мой взгляд, к выступлению на высшем уровне там все готово. И если команда задачу решит, все в Красноярске будет соответствовать Премьер-лиге. Хотя, в отличие от родного Томска, там у футбола конкуренция очень серьезная – хоккей с мячом, волейбол, баскетбол: везде команды выступают на самом высоком уровне, на эти виды спорта люди ходят постоянно. Но и футбол красноярцы очень любят. Когда «Енисей» на Кубок с ЦСКА играл, на «Центральном» 18 тысяч собралось – почти аншлаг.

— У «Енисея» есть одна особенность – часть матчей он проводит в красноярском манеже. Когда «Урал» принимает соперников у себя в манеже, гости жалуются, что у хозяев преимущество.

— На мой взгляд, в Красноярске лучший манеж в стране. Теплый, уютный, компактный, есть все необходимое, и все это рядом. Вместительный. Три тысячи мест для такого стадиона – прилично. Зрительская поддержка звучит очень весомо. Но воздух там специфический. Если в манеже тренируешься, то в официальной встрече намного быстрее соперника адаптируешься к этим условиям. Да и близость трибун создает ощущение особой ауры. «Дома и стены помогают» — это как раз про красноярский манеж.

— Вернемся в новейшую историю. О предложении «Зенита» где узнали?

— После аренды в «Енисее» я готовился с «Томью». А на сборах от агента и узнал, что есть возможность перейти в «Зенит-2». Даже думать не пришлось – сразу сказал, что готов ехать в Питер.

— А почему сразу? Ведь вас изначально звали только в «Зенит-2». Тоже ФНЛ. И вы разве не знали об отношении к молодым игрокам в главной команде Петербурга? На тот момент за несколько лет существования «Зенита-2» никто в основном составе не закрепился, никто даже серьезного шанса не получил.

— Я все это знал. Но я ни секунды не колебался. Это был шанс, который я не имел права упускать. Рассуждал так: играть за вторую команду – возможность показать себя главному тренеру первой. А если не попробовал бы, то и эту возможность бы упустил.

Жирков, Кришито, Луческу

— Радимов говорил, что каждая игра – продолжение обучения футболистов. Это правда, что он даже в официальных матчах запрещал безадресно выносить мяч от своей штрафной, а рискованные передачи и даже обводки на своей половине, наоборот, поощрял?

— Мне трудно сейчас отделить требования Владислава Николаевича в матчах и на тренировках. Потому что основной игровой принцип у нас совпадал с главным «Зенитом» — ставка на контроль мяча. От этого исходили требования и многие упражнения.

— День, когда впервые оказались на тренировке основы, — что это было?

— Волнительные открытия. Нет, коленки не дрожали, дыхание не перехватывало. Но я шел и понимал, что меня ждет большое событие. Халк, Витсель, Жирков – мастера, которых видел только по телевизору или с трибуны, окажутся со мной на одном поле. Внутри бурлила радость, что стал ближе к своей цели.

— Кто из основы тогда запомнился особенно?

— Юрий Жирков. У нас с ним одна позиция, его игра в атаке мне очень импонирует. На той же тренировке я был просто в восторге! Его резкие проходы, острые прострелы и навесы – он все исполнял идеально.

— Тот же Радимов утверждал, что Луческу молодежь была не нужна. Но вы дебютировали в «Зените» при Мистере.

— На сборах Мирча часто со мной разговаривал – разъяснял свои требования на моей позиции, подсказывал, поддерживал, давал понять, что внимательно за мной наблюдает. Молодых игроков из «Зенита-2» при нем на сборах тренировалось много. Я не замечал, чтобы Мистер относился к нам как-то второстепенно.

— Слева в защите у Луческу был выбор между Кришито и Жирковым. Ваши-то перспективы тренер как обрисовал?

— У нас разговора об этом не было. Да и сомневаюсь, что главный тренер должен что-то в такой ситуации обещать. Моя задача на том этапе заключалась в том, чтобы убедить тренера: я тоже способен требованиям «Зенита» соответствовать.

— Но доверие Луческу ограничилось шестью матчами. Некоторые тренеры говорят, что если молодых выпустить, а потом задвинуть, у них пропадает мотивация.

— Ко мне опустошение не подступало. Я продолжал думать о своей цели – закрепиться в «Зените». И ту ситуацию воспринял с пониманием. Когда у тренера есть опытнейшие мастера, тем более такого класса, как Доменико Кришито и Юрий Жирков, шести проведенных матчей мало, чтобы тренер хотя бы задумался о большем доверии к тебе. И даже когда пришлось вернуться в «Зенит-2», понижением это не считал. Нам надо было сохранить место в ФНЛ, и я воспринимал это как дополнительный шанс проявить себя.

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— Угроза вылета в ПФЛ всерьез беспокоила игроков «Зенита-2»? Константин Сарсания, вернувшись в клуб, заявил, что турнирное положение команды совсем неважно по сравнению с ростом мастерства игроков.

— Я не видел тех, кто относился к возможному вылету спокойно. Мы решили задачу, только победив в заключительном туре «Сокол», прямого конкурента. А до этого на протяжении нескольких туров в воздухе висело напряжение. Я даже не помню слов Радимова перед решающей игрой – настолько все были едины ответственностью и желанием из этой борьбы за выживание выплыть. Каждый из нас рисковал стать игроком, при котором команда провалилась в ПФЛ, все бы ассоциировались с этим результатом. От этого пятна на карьерной репутации стремились увернуться все.

— Ваши перспективы перед этим сезоном «Зенит» обозначил?

— Нет. Разговора с руководством клуба не было. Когда сообщили, что главным тренером стал Манчини, ждал начала предсезонной подготовки. Мне ведь сказали, что я еду с командой на сборы.

— Что изменилось потом?

— Не знаю. С Манчини мы не разговаривали. Просто накануне вылета в Австрию позвонили и сообщили, что не еду.

— Разозлились?

— Злиться и переживать некогда было. Некоторые команды уже начали готовиться, предстояло как можно быстрее определиться с будущим.

Тосно, Бекхэм

— Кроме «Тосно» кто приглашал?

— Конкретное предложение поступило только из «Тосно». К тому же я убедился в личной заинтересованности во мне со стороны главного тренера. Дмитрий Парфенов позвонил – поинтересовался планами, рассказал о своей команде, объяснил, какой видит мою роль. После этого я о других предложениях уже не думал. К тому же до конкретики так и не дошло – назывались команды, ходили разговоры, но на этом все.

— Что это такое – выступать за клуб, который появился в профессиональном футболе только четыре года назад?

— Особая ответственность. «Тосно» со многим сталкивается впервые, это касается не только футболистов, но и менеджмента, сотрудников, болельщиков. Это далеко не у каждого игрока бывает в карьере. Приятно, что выпала привилегия – участвовать в написании истории молодого клуба.

— Многих смущает пребывание «Тосно» в Петербурге. Ведь областной команде логично в области домашние матчи и проводить.

— А разве есть какие-то основания говорить, что в Питере «Тосно» никому не интересно, и уж тем более называть лишним в петербургском футболе? Будет приятно, если матчи нашей команды будут посещать как можно больше областных болельщиков. С другой стороны, посещаемость для новичка Премьер-лиги у нас, по моему мнению, достойная. А ее увеличение зависит от нас. Будем хорошо играть – интерес возрастет. И разговоры о непонятном статусе «Тосно» прекратятся.

— Вы отметили атмосферу в «Зените-2», когда боролись за выживание в ФНЛ. Что происходило в «Тосно» после трех поражений в трех стартовых турах?

— Рабочая атмосфера – позитив, уверенность, что мы на верном пути. Соперники-то у нас какие были? «Уфа» в прошлом чемпионате финишировала в первой восьмерке, под руководством Сергея Семака команда почти не проигрывала. За «Краснодар» и «Зенит» сами названия говорят. Да, мы не забивали, но видели же, что соперникам для сохранения преимущества над нами приходилось тяжело. Оптимизма оставило содержание матчей – в другом случае результат по такой игре мог оказаться в нашу пользу.

– Вы исполняете в «Тосно» большинство стандартов, в матче с «Рубином» штрафной на последней минуте доверили бить именно вам. Как вы в новой команде столь быстро это право получили?

— По решению тренерского штаба, который с первых же тренировок назначил меня одним из исполнителей стандартов. Я же их исполнял и в «Зените-2», и во всех предыдущих командах. Включая юношеские. В недельном цикле у нас всегда есть тренировки, на которых работаем над этим. Но кроме командных занятий я и сам пару дней в неделю уделяю ударам и навесам.

— В те годы примером умения бить штрафные для вас кто был?

— Дэвид Бекхэм.

Разговор с Черчесовым впереди

— О вызове в сборную вам кто сообщил?

— Узнал из интернета.

— Восприняли как сенсацию?

— Скорее как радость. И за себя, и за «Тосно». Тем более нас из команды трое на сбор едет.

— Станислав Черчесов звонил вам лично?

— Нет. Из тренерского штаба со мной никто не связывался. Пока общался только с административным – позвонили, сообщили, что 28 августа я должен быть на сборе.

— Глядя за игрой сборной России на Кубке конфедераций, себя на этот уровень примеривали?

— Нет. Просто внимательно смотрел все матчи.

— Из игроков вашего амплуа кто понравился больше других?

— Однозначно Жирков! Он провел потрясающий турнир.

— Уже примеривались, в противоборстве с кем будете доказывать Черчесову свое право на место в национальной команде?

— Даже не пытался. О фамилиях конкурентов, фамилиях партнеров и соперников в упражнениях вообще не думал. Сейчас живу в приятном предвкушении начала сбора. Хочется уже скорей познакомиться с тренерским штабом, узнать правила, которые установлены в сборной, услышать о требованиях – и на поле! А о том, как чувствую себя в конкуренции на этом уровне, смогу после сбора уже рассказать.

— Сегодня у вас в активе матчи против топ-соперников в чемпионате России и вызов в сборную. А как далеко заглядывали полтора года назад, когда переходили в «Зенит»?

— Закрепиться в «Зените». Эта цель никуда не делась, но пока – в долговременной перспективе: сейчас все мысли об успехах «Тосно». А еще тогда предложение от «Зенита», переход на другой уровень расценивал для себя как шанс попасть на чемпионат мира 2018 года. До него еще почти год, будем двигаться дальше.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»