Евгений Бушманов: «Федун сказал, что приглашение в молодежную сборную – шаг наверх»

Новый главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов встретился с группой журналистов и рассказал — о главных соперниках своей команды в отборе к Евро, об уходе из «Спартака-2» и опроверг слухи о конфликте с Массимо Каррерой.

— Какие ближайшие планы вашей команды?

— С 20 по 28 марта мы хотели провести сбор в Испании, в Марбелье. Там проще договориться о контрольных играх. Два матча мы хотим сыграть, соперники уточняются, идут переговоры, и нам хотелось бы спаринг-партнеров хорошего уровня.

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— Вы уже встречались с главным тренером основной сборной России?

— Конечно, должно быть взаимодействие между основной сборной и молодежной. Предварительный разговор был со Станиславом Саламовичем Черчесовым, но он сейчас в командировке. Когда он вернется, будем говорить более подробно.

— Сколько игроков сейчас в вашем шорт-листе? Из скольких кандидатов вы будете выбирать состав?

— На сегодняшний день у нас в районе 50 кандидатов в молодежную сборную. Много кандидатов в молодежную сборную есть в клубах ФНЛ и там у них больше игровой практики, чем в команда Премьер-лиги. Будем следить за зарубежными клубами, есть Митрюшкин, который регулярно играет в чемпионате Швейцарии, есть ряд других ребят, менее известных. За всеми следим, сейчас у нас составлен график командировок, мы выезжаем на сборы клубов, чтобы посмотреть готовность кандидатов.

— На днях прошла жеребьевка отбора к молодежному Евро. Как оцените наших соперников?

— Сербия и Австрия отбирались из первых двух корзин, а Россия – из третьей. Так что они основные наши соперники. Но надо понимать что и со сборной Македонии будут непростые игры. Армения на бумаге является аутсайдером, но убежден что на всех надо правильно настраиваться и ко всем уважительно относиться. Нужна максимальная концентрация перед каждой игрой.

— Наша сборная с 1988 года не играла на Олимпийских играх. Когда мы туда наконец попадем?

— Следующая Олимпиада в 2020-м, постараемся попасть туда. Но первая наша задача – чемпионат Европы. И оттуда уже будет отбор на Олимпиаду. Плюс для нас в том, что ребята 1996 года рождения выигрывали золото и серебро юношеских Евро, они почувствовали, что они могут выигрывать, что у них есть опыт побед.

— Насколько для вас было неожиданным предложение от РФС, и как отреагировали на него в «Спартаке»?

— Предложение действительно было неожиданным. Но у меня было время подумать и принять решение. Это честь для меня, и новый вызов. Сделаю все возможное, чтобы помочь ребятам раскрыть свой потенциал. Я разговаривал с Леонидом Арнольдовичем (Федуном – Ред.), он проявил понимание, сказал что это шаг наверх.

— Подведите итоги своей работы в «Спартаке-2»?

— Интересный опыт. С нуля создавали эту команду. Спасибо хотелось бы сказать спортивному директору РФС Николаю Писареву, который был инициатором создания вторых команд у клубов. Леонид Арнольдович Федун большое внимание уделяет второй команде. Не совсем правильно мне оценивать свою работу, но работу руководство клуба я оценить могу — он была на высоком уровне

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— Но по большому счету «Спартак-2» дал основной команде только Кутепова.

— В «Баварии» считается, если один-два игрока дорастают до основной команды в два года, значит это хорошая работа. Мы же понимаем, что если в таких клубах как «Спартак»,

— Говорили, что у вас было некое недопонимание с Каррерой. Что он требовал полную вертикаль в клубе между основным «Спартаком» и «Спартаком-2».

— Это больше слухи. У нас был нормальный диалог, непонимания не было, было полное взаимодействие.

Календарь игр молодежной сборной

Россия — Армения (31 августа 2017 года),

Россия — Гибралтар (5 сентября 2017 года),

Россия — Австрия (6 октября 2017 года),

Сербия — Россия (10 октября 2017 года),

Армения — Россия (10 ноября 2017 года),

Македония — Россия (23 марта 2018 года),

Гибралтар — Россия (27 марта 2018 года),

Россия — Сербия (11 сентября 2018 года),

Россия — Македония (12 октября 2018 года),

Австрия — Россия (16 октября 2018 года).

В финальную часть Евро выходят победители 9 групп. Четыре лучших команды, занявших вторые места, разыграют еще два места в стыковых матчах. Сборная Италии сыграет в финальной части чемпионата Европы как хозяйка турнира.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: официальный сайт «Спартака»