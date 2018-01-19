Это просто бизнес. «Ювентус» еще раз подчеркнул гениальный менеджмент

«Ювентус» пока что демонстрирует не самые лучшие результаты, однако в начале зимнего трансферного окна туринцы показали, что круче них в плане менеджмента в Италии точно нет. «Старая синьора» подписала Эмре Джана за полгода до окончания контракта немца с «Ливерпулем». Любопытно, но такое приобретение для итальянского гранда далеко не первое за последние годы.

В период с 2009 по 2016 год «Ювентус» подписал Фабио Каннаваро, Андреа Пирло, Поля Погба, Фернандо Льоренте, Кингсли Комана, Сами Хедиру и Дани Алвеса. И самое замечательное заключается в том, что действующие чемпионы Италии ни цента не заплатили за этих игроков. Позже Каннаваро, Пирло, Льоренте и Алвес ушли на правах свободных агентов, Погба и Коман на двоих обогатили копилку «Юве» на 136 млн евро, а Хедира продолжает защищать цвета команды. Но и это явление кажется недолгим. Ровно через полгода закончится контракт Эмре Джана с «Ливерпулем», и гениальные менеджеры «синьоры» смогут без труда куда-нибудь впихнуть Сами Хедиру за довольно приличную сумму.

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Эмре Джан – это обновленная версия Хедиры, в которой футбольная система подправила ряд недостатков. Во-первых, Джан мощнее физически. Во-вторых, несмотря на свои габариты (рост – 189 см, вес – 82 кг), он может побороться с соперником и в скоростном плане. В-третьих, немец без труда способен сделать точную передачу на партнера. В-четвертых, если нужно, Джан без особых проблем сумеет напрячь вратаря соперника мощным и дальним ударом. В-пятых, Эмре редко играет опорника, чаще всего исполняет на бокс-ту-бокс. Правда, в отсутствии Джордана Хендерсона, Эмре Джан без труда может прикрыть опорную зону.

Проблема в одном. Эмре зарекомендовал себя как сильного игрока в чемпионате Германии. В АПЛ же он сдулся и растерял стабильность. Сильнейшая лига в мире требовала от него выносливости и немного мыслей на поле, но вместо этого получила прямолинейность и частые косяки.

«Я хорошо знаю Эмре, он молод, но в то же время очень силен и талантлив. Ему еще есть куда расти и многому надо научиться, учитывая его возраст. На месте «Ювентуса» я бы не упустил шанс подписать его», — прокомментировал возможный переход соотечественника Сами Хедира. Действительно, для чемпионата Италии это просто идеальный трансфер. Лига, которая уступает в «физике» и скорости английской, получит хорошего разрушителя и отличного созидателя. Самое же интересное заключается в том, что все эти навыки проснутся в Джане только по приезде в Италию. Серия А реанимировала Лукаса Лейву, показала бомбардирские подвиги Чиро Иммобиле, Луиса Альберто и помогла Сусо выйти на хороший уровень. Точно так же будет и с Эмре. Если в Англии он не стал для «Ливерпуля» культовым персонажем, то на Апеннинах болельщики будут боготворить полузащитника и носить его на руках.

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5 млн евро чистыми – годовая зарплата немца в «Ювентусе». Больше него в Турине получают только Пауло Дибала и Гонсало Игуаин. Выписав огромный гонорар Джану и добавив в контракт солидные премиальные (говорят, он будет получать неплохие бонусы за победы «Юве», забитые голы и отданные голевые передачи), менеджеры «старой синьоры» сделали еще один важный стратегический ход — убрали потенциальных соперников в борьбе за бесплатного и добротного игрока. Английская пресса сообщает, что Джаном интересовалась «Бавария», немец имел контакты с представителями «Манчестер Сити». Но «Юве» солидным контрактом просто обрубил у Эмре желание смотреть на предложения конкурентов. Кажется, дело не только в денежной стороне: в Мюнхене и Манчестере полузащитнику было бы просто сложнее заиграть, чем в Турине.

Итальянские инсайдеры пишут, что «Юве» планирует заплатить за Денниса Прата из «Сампдории» 25 млн евро. Летом Эмре Джан приедет в Турин бесплатно. Плюс в команде есть Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Стефано Стураро. Центр туринцев укомплектован по высшему разряду. Кажется, в следующем сезоне Макс Аллегри однозначно не допустит спортивной наглости, которую «Наполи» и «Интер» продемонстрировали, гоняясь в этом розыгрыше за титулом.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press