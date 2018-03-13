Это много или мало? Почему «Спартак» не заплатил 20 млн рублей за Павла Шакуро

Все знакомы с «цирковым» синдромом в исполнении защитников «Спартака» последних лет: то соперника упустят из виду, то слишком увлекутся атакой и не успеют вернуться назад, да и физические данные часто их подводят. Защитник «Тюмени» Павел Шакуро – именно та «вакцина», в которой нуждается оборона красно-белых. Но чемпионы России устроили из-за футболиста аукцион невиданной скупости, в котором проиграли.

Как вам такое?

Уже по скиллам 20-летнего игрока видно – «Спартаку» таких данных в обороне часто не хватает. При необходимости Павел смещается на любую из позиций в защите, пробуя себя в роли универсала. Конечно, иногда соперники его обходят. Но тюменские болельщики полюбили парня за цепкость, ведь воспитанник местного клуба выгрызает мяч в подкате. Иногда риск настолько необходим, что защитнику приходится стелиться под ноги оппонента в собственной штрафной, но делается это в рамках футбольных правил. В номинации «Лучший подкат имени Шакуро» пока лидирует его спасение после борьбы с футболистом «Химок»: когда тот уже обыгрывал вратаря «Тюмени», Павел молниеносно прибыл в зону опасности и вынес мяч в аут. Кстати, резкий старт тоже идет ему в плюс. Поэтому потери опекаемого игрока компенсируются взрывным кроссом и успешным подкатом.

Выступая за сборную России (U-21), Павел показал свои умения и в командном штурме: при переходе на левый фланг он способен на скорости пройти соперников и навесить в штрафную. Забыли Шакуро при фланговом подходе во вратарскую? Это может караться точным прострелом на партнера, который находится в максимальной близости к воротам.

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Подводим итоги: 1) Павел — молодой и перспективный защитник, это всегда ценится; 2) сибиряку по силам сделать качественный навес в штрафную площадь, что для его коллеги Комбарова давно утраченная суперспособность; 3) игрок «Тюмени» обладает функциями цербера на задней линии, чего и не хватает «Спартаку» в отсутствие Джикии. Единственный недостаток у парня – неимение большого опыта. Шакуро провел на уровне только полтора сезона, да и уровень этот – ФНЛ. Но при практике в большом клубе данный минус легко превращается в плюс, истории успеха Джикии и Зобнина это подтвердят.

Мнения сторон

Однако москвичи привыкли полагаться на импортный товар. В зимнее ТО защиту красно-белых усилил только Максимович из «Наполи», да и тот был арендован. Попытки купить Шакуро существовали, но руководители команды действовали в этой сделке весьма ненастойчиво и скупо.

«Спартак» экономит 10 млн рублей и не берет у «Тюмени» игрока молодежной сборной Шакуро. Тот может играть как левого защитника, так и хавбека. У Павла была прописана сумма отступных в контракте – 20 млн рублей. «Спартак» готов был заплатить 10, то есть решил сэкономить» — слова агента Алексея Сафонова подействовали, как атомная бомба: публика была «взорвана». А после его удивлений по поводу покупки Педро Роши за 12 млн евро (так в России ценятся легенды со скамеек запасных) и отказе от менее затратного трансфера отечественного игрока у интернет-бойцов появился новый повод для шуток о команде.

Директор «Тюмени» Попов тоже не стал молчать: «Красно-белые хотели забрать Павла задаром: мол, если будет играть, тогда что-нибудь вам дадим. Нам самим игроков не хватает, надо шкуру спасать в ФНЛ. Ну, дадут они 10 миллионов – что это за деньги? Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку? Так не бывает». Со спартаковской же стороны никаких официальных заявлений по Шакуро не поступало, что обидно: хотелось бы узнать их позицию по несостоявшемуся переходу. Отпугнуло ли их место команды Павла в турнирной таблице («Тюмень» болтается в зоне вылета, на 17-й позиции), или 4-е с конца место сибиряков по пропущенным мячам (за 27 туров их уже 39) – остается только догадываться.

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«Возьмите Павла, если сразу не потянет, то отдайте в аренду. Во всяком случае, застолбите за собой игрока молодежной сборной. Левоногий парень, объем хороший выполняет, нормальные перспективы», — сказал все тот же Сафонов. Сложно не согласиться: неужели у команды Карреры решены все проблемы с обороной, из-за чего смешные для современного футбола деньги не отданы за подающего надежды защитника? Или «Спартак» экономит на трансфер второго Педро Роши? А правы красно-белые или нет, покажет только время.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФК «Тюмень»