«Эта болезнь может повлиять на кого угодно». История спасения Джейсона Макатира

На счету Джейсона Макатира свыше 50 появлений в составе сборной Ирландии, а болельщики «зеленых» до сих пор вспоминают его победный мяч в ворота голландцев в отборе к ЧМ-2002. Он отыграл 100 матчей за «Ливерпуль» и был частью знаменитых «Спайс Бойз» в середине 1990-х. У него была яркая и запоминающаяся карьера, но после ее окончания он оказался разбит. И был в шаге от того, чтобы свести счеты с жизнью.

В шаге от пропасти

«Я помню, как однажды ехал через тоннель Мерси, чтобы забрать сына Гарри из школы. В тот момент я просто подумал, что могу закончить все это прямо сейчас. Вывернуть руль, выехать на встречную полосу, чтобы одна из приближающихся машин врезалась в меня. И ничего этого больше не было бы. В тот момент перед моими глазами встал образ Гарри. И я подумал: «Что насчет встречной машины? В нем будет ребенок или мать? Каковы будут последствия этого поступка?» Но мою голову одолевали одни и те же мысли: «Давай, просто выверни руль, на это уйдут лишь секунды». Это было настоящее сумасшествие», – вспоминает Джейсон Макатир кульминацию своей депрессии.

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Вышедшая в свет два года назад автобиография экс-полузащитника сборной Ирландии по-настоящему шокирует откровениями Макатира о жизни после завершения игровой карьеры. Даже его близкие друзья в сборной и клубе Джон Олдридж и Дон Хатчинсон не имели представления, какие мысли одолевали Макатира. Для них он оставался душой компании. «Если вы носите гипс на руке или у вас швы над глазом, люди подходят к вам и спрашивают, как вы. Когда вы страдаете депрессией, никто не знает, что происходит. На самом деле в компании других вы представляете себя таким образом, чтобы все казалось прекрасным», – отмечает ирландец.

Начало падения

Как и большинству спортсменов, Макатиру было непросто смириться с окончанием карьеры. Но для него это было не просто завершением важной главы в жизни. Это стало отправной точкой падения. «Когда ты футболист, планированием твоей жизни занимается агент. Тренер говорит тебе, где ты должен быть в определенное время. Клуб предоставляет тебе стоматолога, парикмахера, парня, занимающегося твоей ипотекой. Да даже парня, который включит твою стиральную машину, если пожелаешь. Вы находитесь в большом пузыре, все сделано для вас. И ты не задумываешься о том, что когда-то все это закончится. А затем это происходит, и вас накрывает паника: «Куда мне пойти? Что мне делать?», – говорит ирландец.

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По окончании сезона-2006/07 главный тренер «Транмир Роверс» Ронни Мур объявил ирландцу, что больше не рассчитывает на его услуги и не собирается предлагать ему место в тренерском штабе. «Я рассчитывал получить роль тренера резервной команды, но Мур думал иначе. У меня не было проблем с этим, но я испытал неприятные ощущения. Я не мог избавиться от мыслей, что мне больше некуда идти», – вспоминает Макатир. После 15 лет в профессиональном футболе ирландец объявил о завершении карьеры, и поначалу его дела складывались неплохо. Он наслаждался отдыхом, проводил время с друзьями, играл в гольф. Но вскоре все изменилось. Джейсон скучал по футболу и не имел ничего, чтобы заполнить пустоту. Он был брошен на произвол судьбы, переживал разрыв с первой женой, а близких друзей не было рядом. Макатир попросту утратил контроль над собой и своей жизнью.

Путь к спасению

Заполнять пустоту ирландец решил довольно оригинальным способом: 3–4 раза в день он набирал ванную и просто сидел в воде по несколько часов. При этом он даже не осознавал, насколько это нелепо. «Вам будет казаться, что те абсурдные вещи, которые вы делаете, абсолютно нормальные для любого человека. Но когда твоя мама садится напротив тебя и говорит: «Ты не должен принимать три или четыре ванны в день, сынок, это неправильно», – лишь тогда ты понимаешь, что с тобой что-то не так», — рассказывает Макатир.

Мама Макатира работала в наркологической службе и связала его с психотерапевтом – другом семьи по имени Джейн. Их общение началось с того, что девушка дала ему анкету из 20 вопросов с целью выяснить, что довело ее нового пациента до такого состояния. «Я не могу вспомнить, что это было, потому что я не фокусировался. Она просто сказала мне, что я должен был заполнить его так честно, как только могу. Джейн сказала моей маме, что у меня клиническая склонность к тому, чтобы свести счеты с жизнью, что я в очень плохом состоянии. Я был в состоянии депрессии. Но, разговаривая с Джейн, я почувствовал мгновенную связь. Мы обсуждали мое детство, и она пыталась понять мой характер. Корень моих проблем был в том, что я хотел вернуться к бывшей жене, восстановить семью», — говорит Макатир.

Джейн посоветовала ирландцу купить дневник, где он должен был описывать события каждого дня, чтобы он мог на чем-то сконцентрироваться. «Она никогда не хотела, чтобы я принимал таблетки. Единственное, что я употреблял, — это зверобой. И я съел кучу темного шоколада. У меня было три или четыре сеанса в неделю продолжительностью в час. Затем мы сократили количество встреч до двух, потом – до одного, а следом – до получаса», — вспоминает Джейсон. Девушка также узнала у него, кто его лучшие друзья. Макатир упомянул Джона Олдриджа, экс-игрока «Ливерпуля» и сборной Ирландии. «Я скрывал свою депрессию от друзей, а в их компании всегда играл роль самоуверенного и дерзкого парня. Олдо не знал о моих проблемах, но он часто звонил мне и приглашал сыграть в гольф. Я не знаю, связывалась ли с ним моя мама, или он сам обо всем догадался, но он был очень хорош и сильно помог мне снова встать на ноги», — рассказывает Макатир.

Внимание к деталям

Джейсон уверен, что в то время, когда он страдал депрессией, главной проблемой было недостаточно серьезное отношение общественности к такому недугу. «Я часто видел циничные комментарии людей в духе: «Этот парень зарабатывает 55 тысяч фунтов в неделю – как он может быть подавлен?» Такие люди не понимают, что неважно, насколько привилегированный образ жизни вы ведете, сколько у вас денег или как вы одеваетесь. Эта болезнь может повлиять на кого угодно. Ты не просыпаешься внезапно от страданий. Это длительный процесс давления и стрессов, как внутренних, так и внешних. Сейчас я оглядываюсь назад и удивляюсь, как я попал в это состояние. К счастью, теперь мне лучше, но и в современном футболе многие игроки страдают от депрессии», — делится мыслями Макатир.

Сейчас ирландец счастлив в браке со второй женой, Люси Эдвардс, и работает экспертом на ТВ. Во Всемирный день психического здоровья, 10 октября, «Ливерпуль» презентовал документальный фильм Jason McAteer: Through the Storm («сквозь бурю»). В нем Макатир исследует последствия проблем психического здоровья. Он посещает академию «Ливерпуля» и базу клуба в Мелвуде, чтобы взять интервью у ключевых сотрудников и увидеть работу, проводимую для защиты эмоционального благополучия как молодых, так и старших игроков.

Экс-голкипер «Ливерпуля» и сборной Англии Крис Киркланд и его жена Лиона обсуждают свой опыт депрессии, с которой бывший вратарь «красных» боролся после ухода из «Уигана» в 2012 году. Джейсон также встречает Питера Хьюза, страстного болельщика «Ливерпуля», чей сын, Нил Йозза Хьюз, покончил с собой в возрасте 31 года в 2016-м. Питер смело делится горькими воспоминаниями о Ниле и последствиях его кончины в надежде, что его слова дойдут до других, находящихся в аналогичном положении. Макатир надеется, что мощный характер документального фильма не только повысит осведомленность о проблемах психического здоровья, но и послужит напоминанием, что помощь всегда доступна.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Twitter