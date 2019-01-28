Есть только Мик между прошлым и будущим. Кто помогает Оле-Гуннару Сульшеру возрождать «Манчестер Юнайтед»

С уходом Жозе Моуринью «МЮ» перестроился с минора на мажор и выиграл шесть матчей АПЛ подряд с общим счетом 17:4. Оле-Гуннар Сульшер побил рекорд Мэтта Басби, показав лучший тренерский старт в истории клуба. Этим успехом норвежец во многом обязан своим помощникам. В первую очередь – Майку Фелану, проделавшему гигантский путь от игрока «МЮ» до главного проводника идей Алекса Фергюсона. Теперь Фелан помогает новому тренеру укрепить позиции.

Потеря ДНК

После пары неудачных перезагрузок «Манчестер Юнайтед» возвращается к преемственности. Незримая нить была утрачена в 2013-м, с приходом Дэвида Мойеса. Он был личной креатурой Ферги, это не обсуждалось, но возникла проблема со штабом. Мойес взял неопытных Райана Гиггза и Фила Невилла, а также троих ассистентов из «Эвертона». При этом места в клубе потеряли ключевые помощники сэра Алекса – Майк Фелан (или Мик, как его часто называют), Рене Меленстен и Эрик Стил.

К тому моменту роль Фелана в команде была столь значимой, что он без смущения заявлял: «Моей первый мыслью было стать боссом. Именно этой работой я занимался последние пять лет, разве что делал ее под вывеской ассистента. Фергюсон был главным, конечно, не поймите меня неправильно. Он не достиг бы всего без принятия больших решений, но он первый подтвердит, что в этом ему помогало много других людей». Действительно, в биографии Ферги есть не одно подтверждение того, как он ценил советы Мика.

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Возвращение к истокам

«Уверен, что сейчас Дэвид сделал бы все по-другому, – считает Фергюсон. – Если бы у него был шанс снова вернуться в то время, то он не отпустил бы Мика Фелана, который был бесценным посредником между разными людьми в клубе. Не нужно менять привычный порядок дел, который комфортен для игроков. Это контрпродуктивно, это подрывает моральный дух и провоцирует футболистов задаваться вопросами о мотивах нового тренера».

Теперь все возвращается на круги своя. Сульшер сразу начал возрождать уклад прежнего «МЮ». Даже кресло на «Олд Траффорд» норвежец всегда занимает во втором ряду, как делал Ферги. Снизу – запасные, рядом – лысый коренастый мужик с обезоруживающей улыбкой и пронзительным взглядом. Это и есть Майк Фелан. Точно так же рядом с Боссом он сидел тогда, когда «МЮ» писал заключительную главу эпохи Фергюсона. Сегодня тренировочный процесс снова отдан на откуп Фелану, и результаты заметны как на поле, так и на счастливых лицах игроков.

Дорога в Манчестер

Четверть века назад Майк впервые оказался в «Юнайтед». Ему было 27, среди достижений – «золото» Третьего дивизиона в составе родного «Бернли» и победа во Втором дивизионе с «Норвичем», где Майк получил капитанскую повязку от перешедшего в «МЮ» Стива Брюса.

В сезоне-1988/89 «канарейки» залетели на высокое 4-е место и добрались до полуфинала Кубка Англии. Того самого, что был омрачен трагедией на «Хиллсборо». В тот час, когда в Бирмингеме Фелан с партнерами бился против «Эвертона» за выход в финал, на стадионе в Шеффилде люди давили друг друга насмерть. «Норвич» проиграл, но Майк впервые добился вызова в сборную Англии. Правда, дебюту помешала травма.

Тем же летом подоспело приглашение в «Юнайтед»: вслед за Стивом Брюсом Фергюсон решил утащить у «Норвича» еще одного юнита. Универсализм Фелана, способного сыграть как в центре полузащиты, так и на правом фланге, пришелся строящейся команде кстати. Майк обошелся в 750 тысяч фунтов, что на фоне других трансферов было недорого: в том же году в «МЮ» пришли Пол Инс (1 млн фунтов), Нил Уэбб (1,5 млн фунтов) и Гари Паллистер (2,3 млн фунтов).

Первое пришествие (1989–1994)

Осенью 1989 года Фелан сыграл-таки свой первый, и единственный, матч за сборную: Бобби Робсон выпустил его на второй тайм товарищеской встречи с Италией. А переход в «Юнайтед» открыл Майку дорогу к титулам: сначала «дьяволы» завоевали Кубок Англии, затем последовали победы в Кубке обладателей кубков, Кубке лиги и наконец в чемпионате. Поначалу Фелан был одним из ключевых игроков «Юнайтед», но молодежь в лице Инса, Ли Шарпа и других все чаще отвоевывала у него место в составе. Контракт Фелана истек летом 1994-го. Майк завещал футболку с 23-м номером Филу Невиллу и отправился в «Вест Бромвич», где спустя год завершил карьеру. Всего Фелан отыграл за «Юнайтед» 102 матча – как оказалось, это было лишь начало его пути в «МЮ».

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Второе пришествие (1999–2013)

В новую работу он окунулся без раскачки: уже в декабре 1995-го Майк стал ассистентом тренера «Норвича» Гари Мегсона. Вскоре они вместе перебрались в «Блэкпул», а оттуда – в «Стокпорт Каунти». Там их пути разошлись: летом 1999-го Мегсон принял «Сток», а Фелан устроился в академию «Манчестер Юнайтед».

«Я был рад приветствовать Майка, вернувшегося в команду в роли тренера. Когда он играл здесь, я чувствовал, что его сильная сторона – тренировать», – вспоминает Фергюсон. Пару лет Фелану пришлось повозиться с молодежью, прежде чем в штабе Ферги нарисовалась вакансия благодаря уходу Стива Макларена в «Мидлсбро».

Майка повысили, хотя до правой руки Фергюсона было еще далеко. Летом 2002 года в Манчестер прибыл Карлуш Кейруш – именно он стал незаменимым соратником Ферги. При португальце полномочия помощника главного тренера в «МЮ» расширились настолько, что Босс мог целыми днями шаманить в офисе. В компетенцию Кейруша входили и тренировки, и тактика, и скаутинг.

Больше чем ассистент (2008–2013)

Было понятно, что амбиции Карлуша скоро приведут его к самостоятельной работе. После неудачи с «Реалом» он вернулся к Фергюсону, но лишь до тех пор, пока ему не предложили возглавить сборную Португалии. Третьего сентября 2008 года должность первого ассистента перешла к Майку Фелану.

«Фергюсон умел подбирать помощников, – рассказывал Андрей Канчельскис в послесловии к автобиографии легендарного тренера. – В мое время он стопроцентно доверял Брайану Кидду, позже – другим людям. С ними игроки чувствовали себя раскованно и работали с удовольствием. Сам Фергюсон выходил на поле или в начале занятия, или в конце. В его кабинете на базе имелось огромное окно. Все, что ему было нужно, он мог увидеть оттуда. А мы, даже если не видели Алекса на поле, знали, что незримо он присутствует».

В период тесного сотрудничества Фергюсона и Фелана «Манчестер Юнайтед» выиграл три «золота» АПЛ, два Кубка лиги и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Подводя черту под совместной работой с Феланом, в своей книге Фергюсон нашел для него искренние слова: «Спасибо моему ассистенту Мику Фелану, по-настоящему проницательному, наблюдательному и поистине футбольному человеку».

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Третье пришествие (2018–?)

Уход из «МЮ» обернулся возвращением в «Норвич» и последующим трудоустройством в «Халле» в роли ассистента Стива Брюса. Когда последний был уволен, Фелану предложили возглавить команду. Начало было убедительным: Мика признали лучшим тренером августа. Но уже в январе Фелан покинул «тигров», не сойдясь с руководством в трансферных вопросах.

Летом 2018-го Майк занял пост спортивного директора австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс». Однако уже в декабре сорвался в Манчестер. Сульшер объяснил его вызов: «Я еще молод, Киран и Майкл тоже, и я подумал, что мне нужен опыт. Он был здесь, он создал все это, он работал с Алексом Фергюсоном более тесно, чем я. Он оказывает невероятное успокаивающее влияние на меня, и его знания в футболе очень, очень хороши».

Фелан не собирается бросать австралийцев: «Клубу нужно разобраться с несколькими проблемами, это займет некоторое время. Но как только мы проработаем их, я с нетерпением вернусь в «Сентрал Кост». Вероятно, к лету «дьяволы» подыщут нового тренера со всеми вытекающими последствиями, но, пока у руля Сульшер, Фелан будет одной из ключевых фигур в клубе. Как знать, вдруг он все же исполнит заветную мечту и возглавит «Юнайтед»? Вряд ли он выбрасывает этот вариант из головы. Хотя в любой должности и на любом посту Фелан будет полезен «дьяволам», передавая традиции золотых времен клуба молодым поколениям.

Остальные ассистенты Сульшера в «МЮ»

Майкл Кэррик, 37 лет

Знаковый полузащитник для «Юнайтед» конца 2000-х завершил игровую карьеру в мае прошлого года и еще летом, при Моуринью, вошел в тренерский штаб «дьяволов». После отставки Жозе Майкл работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера до назначения Сульшера.

Оле-Гуннар Сульшер: «Я наблюдал за развитием и становлением Майкла, он был лучшим, лучшим для нас. Пару дней назад, когда я еще был дома, я разговаривал с Майклом по телефону, и он был великолепен».

Киран Маккенна, 32 года

Выпускник академии «Тоттенхэма», Маккенна был вынужден закончить с футболом в 23 года из-за травмы бедра и сосредоточился на работе с молодежью. В 2016 году ирландец принял предложение руководителя академии «МЮ» Ники Батта возглавить команду «Юнайтед» до 18 лет, после чего привел ее к победе в Северной молодежной лиге.

Оле-Гуннар Сульшер: «Киран проделал большую работу в академии, и теперь он в первой команде. Его действительно высоко ценят. Это та самая связь академии с первой командой, которая имеет решающее значение».

Марк Демпси, 54 года

Воспитанник «Юнайтед», сыгравший за первую команду всего один матч, но принесший клубу гораздо больше пользы в качестве тренера юношей. С середины 1990-х Демпси работал в академии «МЮ», пока в 2010 году не согласился помогать Сульшеру в «Кардиффе» и «Мольде». Попутно Марк успел самостоятельно потренировать пару команд в Скандинавии.

Оле-Гуннар Сульшер: «Мы познакомились в «МЮ», когда Марк работал с командой до 16 лет. Мы стали близкими друзьями, я часто приходил наблюдать за его тренировками. Как только я был назначен тренером в «Мольде», я сразу позвонил Марку. Мы очень хорошо знаем друг друга, и оба любим работать».

Эмилио Альварес, 57 лет

Единственный представитель штаба Жозе Моуринью, оставшийся в клубе. Альварес пришел в «МЮ» летом 2016 года в качестве тренера вратарей. Португалец потребовал его специально для Давида Де Хеа, ведь Альварес сыграл важную роль в том, что молодой Де Хеа пробился в основу «Атлетико». Нахождение в клубе Альвареса – залог спокойствия и уверенности кипера «Юнайтед».

Оле-Гуннар Сульшер: «Давид обожает Эмилио, ему нравится с ним работать, и он крайне лестно о нем отзывается».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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