«Если бы я не получил помощь, меня бы встретило темное, пустое будущее». История примирения Крэйга Беллами с самим собой

Карьера Беллами включала много противоречивых и скандальных эпизодов. Он нажил себе кучу врагов и недоброжелателей, а многим его поступкам не было оправдания. Из-за этого валлиец частично разрушил свою жизнь, но осознал это лишь после смерти близкого друга.

Славный парень

«Я не знаю, что вы видите, когда смотрите на меня. Возможно, рычащего человека. Примерно таким был мой образ на протяжении последних 15 лет. Образ ворчащего, трещащего, голодного, дикого игрока, чувствующего отвращение к себе и ко всем вокруг. Образ кого-то, кто был несчастен. Кого-то, кого изнутри постоянно грызло множество вещей. Кого-то, постоянно идущего вперед. Всегда ссорившегося с людьми. Всегда бегущего» — с таких слов начинается предисловие Крэйга Беллами к его автобиографии GoodFella («Славный парень»). На поле валлиец как раз напоминал Томми Де Вито — героя Джо Пеши в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни». Такой же болтливый, вспыльчивый, харизматичный и способный на безрассудные поступки.

Подростковые искушения

Беллами всегда с теплотой вспоминает о своем детстве и уверяет, что рос счастливым ребенком. Тогда же начали формироваться его спортивная злость и желание побеждать: «Я хотел быть лучшим против всех. В основном, когда мы катали мяч, мы играли в нечто, что называли «Двойной или Одинарный кубок Англии». Я становился обезумевшим, если не побеждал в нем. Если мы играли 8 на 8, я должен был выиграть эту 8 на 8. Именно тогда я испытывал настоящее удовольствие от футбола, более настоящее, чем за всю профессиональную карьеру». К 12 годам он уже был игроком школьной команды «Норвича», но продолжал тусоваться со своими друзьями в Кардиффе. К тому времени его приятелей больше заботил не футбол, а беготня за девочками и алкоголь. «Я начал немного выпивать, когда мне было 12. Случайная бутылка сидра — тут, пиво — от случая к случаю. От сигарет я держался подальше, потому что мой старик сказал, что они сделают меня медленным, что я потеряю свою скорость, а мне этого не хотелось».

Следующим этапом в жизни друзей Беллами стали наркотики: кто-то курил коноплю, другие нюхали клей или вдыхали освежитель воздуха «Глейд». Однажды Крэйг и вовсе целых две недели прогуливал школу. Неизвестно, какую еще черту перешел бы валлиец, если бы в 1993 году не познакомился со своей будущей супругой – Клэр. Она спасла его футбольную карьеру, вытеснив на второй план пьяные посиделки с друзьями.

Раннее взросление

Окончательно уберечь его от дальнейших глупостей смог переезд в Норвич в 15-летнем возрасте. Хотя первое время Беллами одолевала тоска по дому, и он искал любой предлог, чтобы быть отчисленным и вернуться домой в Кардифф. «В «Норвиче» знали, чего ждать от меня, и делали мне поблажки. Я иногда переходил черту. Однажды я ушел с тренировки. Потом отказался выходить на пробежку. Когда я чувствовал себя по-настоящему несчастным, я искал пути выхода оттуда. Но люди в «Норвиче» были просто потрясающими, и я всегда буду благодарен им за их настойчивость по отношению ко мне», — вспоминает Беллами.

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А летом 1996-го случился звонок, изменивший всю его жизнь. Его девушка Клэр сообщила ему, что она беременна. На тот момент ей было всего 16, а самому Крэйгу едва стукнуло 17 лет. «После этого мое отношение к делу изменилось. Я постоянно думал об обеспечении Клэр и ребенка. Я хотел для нее самой лучшей жизни, хотел, чтобы у моего ребенка было все. И я должен был что-то делать для этого», — рассказывает Беллами. Вскоре он подписал свой первый профессиональный контракт, стал все чаще появляться в основе «Норвича», восстановился после разрыва крестообразных связок и в 2000 году дебютировал в АПЛ в составе «Ковентри Сити».

Бунтарский нрав

Слава бунтаря и скандалиста неразрывно следовала за Беллами со времен выступлений за «Ньюкасл». Сэр Бобби Робсон всегда считал его талантливым и особенным игроком, но ему приходилось мириться с его характером. «Он единственный человек из тех, кого я знаю, кто мог бы поспорить с самим собой» — в таком ключе великий тренер отзывался о футболисте. В марте 2004-го перед вылетом на матч Кубка УЕФА с «Мальоркой» Крэйг сцепился в зале аэропорта с Джоном Карвером, помощником Робсона, предварительно едва не засветив стулом в Шея Гивена. Валлиец отказывался вылетать с командой на игру, пока не появился Робсон. Он приобнял Беллами и стал спрашивать, как дела у его детей, как поживает жена. «Следующее, что помню, — я был уже в самолете. И подумал: как я, на хрен, сюда попал?!» — вспоминает Крэйг.

Еще больше проблем с ним было у сменщика Робсона – Грэма Сунесса. В январе 2005 года Беллами не желал выходить на матч с «Арсеналом» на правый фланг полузащиты и решил симулировать травму. И все бы ничего, если бы он не надумал рассказать об этом партнерам по команде, которые и донесли на него ассистентам Сунесса. Наказанием стала ссылка в аренду в «Селтик». Но особенно его невзлюбил Алан Ширер. После поражения «Ньюкасла» в полуфинале Кубка Англии от «МЮ» Беллами увидел по ТВ послематчевое интервью капитана «сорок». Тот сделал акцент на недостаточно хорошую игру в обороне, что взбесило валлийца. «Настолько типично для тебя — пенять на других. Тебе стоит посмотреть на себя. Позволь команде позаботиться о себе», — написал он ему в сообщении. Ширер отреагировал незамедлительно: «Если я когда-нибудь снова увижу тебя в Ньюкасле, то вырублю тебя». Но Беллами не лез за словом в карман: «Я вернусь на следующей неделе. Заходи и поздоровайся».

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После успешного сезона в «Блэкберне» Крэйг перебрался в «Ливерпуль» и снова показал свой характер. Там ему пришлось столкнуться с Рафой Бенитесом, одержимым тотальным контролем и сторонником ротации состава. Беллами приходил в бешенство от того, что узнавал о том, попал ли он в стартовый состав лишь за час до игры. А потом случился памятный эпизод перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ. В последний день пребывания на тренировочной базе в Португалии Бенитес разрешил игрокам поужинать в местном кафе и выпить по бокалу пива. Валлиец выпил больше и стал приставать к Йону-Арне Риисе, чтобы тот спел для него в караоке. В итоге норвежец психанул, наорал на Крэйга, что не собирается для него петь, и ушел к себе в номер. Вскоре туда вломился Беллами с железной клюшкой «Айрон-8» и огрел ею Риисе по спине. «Я ненавижу себя за то, что сделал. Это был жалкий и невероятно глупый поступок. Я вел себя, как типичный напившийся в стельку хулиган», — раскаивается игрок. Похождения Беллами продолжились в «МанСити», где он конфликтовал с Роберто Манчини, постоянно задевал Робиньо, а однажды ударил по лицу болельщика, выбежавшего на поле после манкунианского дерби.

Прозрение

Гари Спид сыграл огромную роль в жизни Крэйга Беллами. Он одновременно был его наставником, кумиром и лучшим другом. Новость о его кончине опустошила Крэйга. Спустя несколько дней он вышел на поле в матче Кубка лиги против «Челси». Перед игрой в честь Спида стадион аплодировал целую минуту, а затем фанаты «Ливерпуля» стали скандировать его имя. «Для меня это было очень важно, и я расплакался. Я настоящий мужчина. И никто не ожидает увидеть слезы на моих глазах. Но я не мог справиться с собой», — пишет в книге Беллами. Валлиец принес «красным» победу, поучаствовав в обоих голах, а после ухода с поля сел на скамейку, накинул на голову куртку и заплакал. Последующее знакомство с психологом Стивом Питерсом помогло ему преодолеть депрессию, справиться с агрессией, с расставанием с женой и принять себя.

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«Со смертью Гари Спида я сделал шаг назад и нашел счастье в себе самом. В том, что я был несчастлив, не было вины моей жены. Это не было виной клуба или тренера. И причина не в том, что я поругался с Грэмом Сунессом или Роберто Манчини. Я сам не давал себе быть счастливым. Я делал это с тех пор, как покинул Кардифф в 15 лет. Если бы я не получил помощь, не начал бы беседы со Стивом Питерсом, меня бы встретило темное, пустое будущее», — признается Беллами.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press