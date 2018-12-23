«Если бы мой сокамерник был футбольным фанатом, я бы чувствовал себя в безопасности». Приключения Яна Мельбю

Мастерством Яна Мельбю восхищались Боб Пейсли, Йохан Круифф и Кенни Далглиш. Если бы он играл в наши дни, того же мнения был бы и Пеп Гвардиола. Эксперты считают, что датчанин родился не в то время и потому остался непризнанным гением. А сам Мельбю был бы счастлив, даже если бы его карьера включала лишь полупрофессиональный датский «Колдинг».

Добро пожаловать в Англию

В одном из последних матчей первого сезона Яна Мельбю в «Ливерпуле» датчанин лишился нескольких зубов, решив побороться за верховой мяч. «Я помню только прыжок, а в следующее мгновение меня ждало приземление на голову Алана Хансена и нога Дэйва Суиндлхерста (нападающий «Вест Хэма». – Ред.), летящая мне в лицо. Я был без сознания секунд десять. Парни помогли мне покинуть поле. В перерыве в раздевалку вошел довольный Брюс Гроббелар и заявил: «У нас есть пара зубов, Ян». А когда я спросил: «И что же в этом хорошего?», он с улыбкой добавил: «Добро пожаловать в английский футбол!»

Тотальная подготовка

Прежде чем оказаться в Англии, Мельбю проходил подготовку в «Аяксе». В клубе ему повезло столкнуться с Йоханом Круиффом. Легендарный голландец сразу же взял шефство над юным датчанином и еще одним молодым новичком – Рональдом Куманом. «Было одно упражнение, через которое Круифф из раза в раз заставлял проходить меня и Кумана. Мы должны были попытаться попасть мячом в угловой флаг с середины поля. Это кажется невозможным, но он хотел, чтобы мы стояли спиной к тому углу, в который целились. Мы получали мяч, и нам было позволено совершить одно касание, в которое мы могли взять игровой снаряд под контроль и занять наиболее выгодную позицию, чтобы послать его в сторону флага. Упражнение считалось выполненным только в том случае, если вам удавалось попасть во флаг. Временами это было утомительно – особенно потому, что иногда такое продолжалось больше часа, – но когда Йохан говорил вам что-то сделать, вы это делали», — вспоминает Мельбю.

«Почему я должен бежать, когда мяч может это сделать?». Свободолюбивый Хуан Роман Рикельме

На стыке 1980-х и 1990-х Круифф, уже будучи тренером «Барселоны», захотел воссоединить эту пару. В 1989 году каталонцы подписали Кумана, а спустя год предложили «Ливерпулю» 1,6 млн фунтов за Мельбю. Отправляясь в расположение сборной Дании на матч с Югославией, Мельбю был уверен, что уже не вернется в Англию, но сделка сорвалась. «Кенни Далглиш позвонил мне и сказал, что они не договорились по цене, и все. Я не возражал против возвращения в Англию, но Испания была бы отличным вариантом для меня», — рассказывает Мельбю.

Переезд на остров

«Аякс» — это один из тех клубов, который у всех на слуху, и меня часто спрашивают о том опыте. Реальность такова, что они подписывают вас, делают лучшим игроком, а затем продают. Но они всегда интересовались у футболистов, есть ли чемпионат, где им хотелось бы продолжить карьеру. Я просто сказал: «Если это возможно, я хотел бы поехать в Англию», — рассказывает Ян.

Еще в 1981 году его собирался подписать Бобби Робсон, возглавлявший «Ипсвич». Но Мельбю было лишь 17 лет, и датчанин решил не рисковать. Спустя три года «Аякс» проинформировал все английские клубы о готовности продать талантливого хавбека. В гонку включились «Кристал Пэлас», «Шеффилд Уэнсдей» и «Манчестер Сити». «Я устно согласился на трехлетний контракт с «Шеффилдом». Я был в аэропорту Манчестера, ожидая встречи с менеджером «сов» Говардом Уилкинсоном, когда «Аяксу» позвонили из «Ливерпуля». Они продали Грэма Сунесса «Сампдории» и искали замену, но были готовы взять меня лишь на 10-дневный просмотр. Не было никаких гарантий. Я позвонил Говарду, чтобы объяснить ситуацию, и даже тогда он сказал мне прыгнуть на ближайший поезд до Шеффилда, если «Ливерпуль» откажется от меня. Я знал, что могу играть, но даже я не знал, достаточно ли хорош для них», — делится воспоминаниями Мельбю. Датчанину не стоило волноваться: он оказался настолько хорош, что задержался в «Ливерпуле» на 12 лет.

Гол-фантом

42 из 62 голов, забитых Мельбю за «Ливерпуль», датчанин оформил с пенальти. Лишь трижды он не смог переиграть голкипера соперника с «точки». Датчанин до сих пор без запинки произносит названия трех команд, которым он не забил, – «Шеффилд Уэнсдей», «КПР» и «Челси». Но через мгновение добавляет: «Это были три лучших сейва, которые вы когда-либо видели».

«Я написал Мартину Йолу: «Ты жирдяй, похожий на Шрека». Ирландское наследие Робби Кина

Но болельщикам памятна не его точность с 11-метровой отметки, а мяч, забитый им в 1985 году в матче 1/8 финала Кубка лиги против «МЮ». Дело в том, что из-за забастовки британских телевизионщиков шанс увидеть эту игру был лишь у пришедших на стадион болельщиков. Те, кто лицезрел гол Мельбю своими глазами, нахваливали его, словно рыбак, гордившийся своим уловом без свидетелей: «Ты должен был это видеть, парень!»

Мельбю видел это так: «Я отобрал мяч у Нормана Уайтсайда на нашей половине, пробежал мимо трех или четырех игроков «Юнайтед», а затем выстрелил правой ногой примерно с 20 ярдов. Кипер «МЮ» Гари Бэйли все еще настаивает, что это был самый сложный удар, с которым он когда-либо сталкивался. И он уверяет, что с момента моего удара по мячу до мгновения, как он оказался в сетке ворот, Гари не видел его». В 2009 году Мельбю сам загрузил видео этого гола на YouTube. Но как ему это удалось? Спасибо находчивому тренеру «МЮ» Рону Аткинсону, вручившему хавбеку запись гола с полицейских камер наблюдения на стадионе.

Шофер-алкоголик

Самый неприятный эпизод в карьере Мельбю произошел в сезоне-1987/88. Во время трехмесячного лечения травмированной ноги хавбек пристрастился к выпивке. «У меня было много свободного времени. Это означало, что я мог выпить пинту пива в четверг или в пятницу вечером, чего раньше никогда себе не позволял», — говорит датчанин. Это был нелучший план, так как одним февральским вечером 1988 года Ян зашел слишком далеко.

«В тот вечер я работал шофером у друзей, и мы отправились в ночной клуб в центре Ливерпуля. Я выпил всего пару пинт, потому что был за рулем. Когда я вышел, то заметил нескольких полицейских с рациями в руках. Они стояли рядом с полицейскими машинами, припаркованными неподалеку, и как только я отъехал, загорелись мигалки», — рассказывает Ян. Осознав, в какую передрягу он попал, Мельбю не придумал ничего лучшего, кроме как вдавить педаль в пол на своем BMW M3. И ему даже удалось оторваться от погони, но вскоре он был задержан. Ян провел в тюрьме 45 дней, перемещаясь между Уолтоном, Киркхемом и Престоном, и описал это как «худшие шесть недель в своей жизни». На его счастье, Кенни Далглиш поддержал датчанина, а руководство клуба последовало его примеру.

«В детстве мой отец заставлял меня каждый вечер пить банку «Гиннесса». Робби Сэвидж и его аморальное поведение

«Люди говорят, что это не так уж плохо, но это так, — сказал Мельбю. — Первые два дня я не спал. Мне было страшно. Мой сокамерник был странным парнем. Он не знал, кто я такой, и это меня беспокоило. Если бы он был футбольным фанатом, я бы чувствовал себя в безопасности. Он не сказал ни слова и никогда не спал, поэтому и я никогда не спал».

Истинный скаузер

В 2009 году тогдашний лорд-мэр Ливерпуля Стив Ротерхэм вручил Яну Мельбю особенную награду. Датчанин вошел в число 40 людей, родившихся не в Ливерпуле, которым город присвоил статус «почетного скаузера». Ян хорошо известен не только выступлениями за «Ливерпуль», но и тем, что стал разговаривать на местном диалекте – «скаузе». За это стоит поблагодарить уроженца города Сэмми Ли. Ротерхэм заявил, что такие люди, как Мельбю, «были обмануты судьбой, родившись за пределами города». «Каждый из этих людей полностью заслуживает этой чести, поскольку все они помогли сделать Ливерпуль великим и выступали в качестве послов города», — добавил Ротерхэм.

Одаренный

Легендарный Боб Пейсли однажды назвал Мельбю самым одаренным игроком в истории клуба, отмечая его умение контролировать игру, словно посредством дистанционного управления: «Он не может насытиться мячом, когда ему доступно столько возможностей. Ни один пас не может быть достаточно сложным, чтобы не попробовать исполнить его, ни один шанс для удара не будет упущен». Кенни Далглиш отмечал, что у Яна были «невероятные ноги»: «Невозможно было категорически заявить, какая из них сильнее, потому что любая из его ног могла одинаково успешно продвигать мяч с невероятной скоростью к воротам». А Иан Раш добавлял: «Он большой парень, но когда у тебя столько навыков, сколько у Яна Мельбю, тебе не нужно много бегать».

«В футболе сегодня ты бог, а на следующий день – кусок дерьма». Марк Видука и его долгий путь к признанию

Сам же датчанин оставался скромным и уверял: «Все, что я когда-либо хотел сделать, это играть за родной «Колдинг», полупрофессиональный клуб, и за сборную Дании. Я никогда не стремился стать чем-то большим». Да и вряд ли кто-то мог подумать, что такой габаритный игрок станет легендой «Ливерпуля» и датского футбола. Но именно так и произошло.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Twitter