«Если бы игру со «Спартаком» отменили, было бы лучше». Почему «Локомотив» — главный претендент на чемпионство

«Локомотив», несмотря на холод, отказ федерального канала транслировать эту встречу и сильный снегопад,отыграл матч со «Спартаком» и сделал это достаточно хорошо. Ничья в игре с принципиальным соперником говорит только об одном – «железнодорожники» отлично готовы к борьбе за чемпионство.

Каким был матч

Атмосферу накануне дерби обе стороны разогревали изо всех сил. Президент «Локомотива» Илья Геркус говорил о том, что встреча носит решающий характер только для гостей, но не для «Локомотива». Он же накалил страсти до максимальной отметки, отменив перфоманс фанатов «красно-белых». У «Спартака» в роли главного подстрекателя был Квинси Промес. Вингер выложил в Instagram фото с подписью «Не прочь снова надеть маску», как бы говоря об особом желании огорчить Маринато Гилерме голом/

При этом одиннадцатиградусный мороз сильный снегопад грозили и вовсе сорвать встречу в Черкизово. Здесь вовремя среагировали сотрудники арены, заменив белый цвет разметки на красный, регулярно чистив поле от снега и предоставив оранжевый мяч. «Если бы игру со «Спартаком» отменили, было бы лучше, но у нас никогда матчи не отменяют. Я всегда против плохих условий, в которых бы играли футболисты, чтобы они не получали травм, но погода должна быть для всех одинакова. Самым холодным матчем у меня был со «СКА-Хабаровск», я до сих пор дрожу», — говорил после матча Юрий Семин.

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Футболисты, как и сотрудники стадиона справились со своей задачей более-менее неплохо. «Локомотив» особо не жался к своим воротам, постоянно исправлялся после потерь мяча в центре, удивлял резкими забросами вперед и пару раз реально мог довести своих болельщиков до эмоционального оргазма. Самые лучшие моменты были у Мануэла Фернандеша. Однако, португалец лупил либо чуть мимо ворот, либо выручал голкипер гостей Александр Селихов.

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Кажется, неприятный результат матчей с «Атлетиком» Бильбао не лучшим образом повлиял на «Спартак» с психологической точки зрения. Во всяком случае это было видно по встрече с «Локомотивом». У «Спартака» толком не получалось практически ничего: небольшое преимущество в центре поля гости не сумели довести до разумного, реально опасных ударов особо не было.

Главный момент встречи «красно-белые» все же записали себе в актив: Александр Самедов воспользовался не очень уверенной игрой Гилерме и пробил по пустым воротам. Но мяч с линии эффектно выбил Владислав Игнатьев.

«Мы не подпустили «Спартак» ближе, хотя игра могла закончиться в любую пользу. Считаю, что результат для нас хороший», — говорил после матча Юрий Семин. Цитата главного тренера «Локомотива» как бы намекает: «железнодорожники» наконец-то научились грамотно оценивать соперника.

Почему «Локомотив» все еще первый

Этой ничьей «Локомотив» только доказал: в чемпионате России «железнодорожники» лучше всех умеют настраиваться на матчи с лидерами. В отличие от остальных московских команд, клубов из Питера и Краснодара, «красно-зеленые» осенью ни разу не уступили соперникам, равным по классу. За счет этого фраза Ильи Геркуса о том, что матч со «Спартаком» не являлся для «красно-зеленых» решающим, не потеряла свой смысл и должна быть актуальна до самого конца сезона. Осенью команда Юрия Семина уступила три раза: «Тосно» — 0:2, «Амкару» — 0:1 и «Уфе» — 0:1. Во всех остальных встречах либо побеждала, либо увозила минимум одно очко.

«Железнодорожники» рано вылетели из Кубка России, достаточно легко прошли в плей-офф Лиги Европы (при этом почти не понесли потери). «Локомотив» просто не испытывал на себе спад, например, который пришел к ЦСКА с его суперпрагматичным футболом. «Локомотив» не страдал безалаберностью, которой разит от «Зенита» и лично от Роберто Манчини. «Локомотив» не теряет лидеров, как «Спартак», и не допускает таких фиаско, которое случалось с «красно-белыми» во встречах с «Атлетиком». Если Юрий Семин придумает, как избежать спада в ближайших нескольких матчах, вполне возможно, «железнодорожники» будут праздновать чемпионство где-нибудь в конце апреля.

В чем сила «Локомотива»

Некоторых болельщиков «Локомотива» смутила пассивно проведенная их любимым клубом зимняя трансферная кампания. Однако за несколько дней до московского дерби президент «железнодорожников» Илья Геркус одной точной цитатой несколько успокоил фанатов.

Многие команды никого не приобрели. А мы приобрели двух выздоровевших игроков — Ари и ВедранаЧорлуку. Означает ли это, что в команде все хорошо? Посмотрите в таблицу — там у нас все хорошо», — говорил Геркус.

«Локомотив» в первой части чемпионата – это бенефис Джефферсона Фарфана, великолепный Мануэл Фернандеш, дождавшийся вызова в сборную Португалии, сыгравшиеся братья Миранчуки. Оборону возле собственных ворот постоянно держали Соломон Кверквелия и Неманья Пейчинович. Однако в случае травмы или дисквалификации одного из них «Локомотив» просто не нашел бы адекватной замены.

Матч со «Спартаком» показал: чемпион Европы португалец Эдер слишком неуклюж и неповоротлив для постоянных игр в основе. Если бы травмировался один из игроков связки Пейчинович-Кверквелия, на поле появились бы либо Баринов, либо Михалик. В этом случае вероятность гола в ворота «Локо» резко увеличилась бы в процентах. «Локомотиву» практически некем менять своих лидеров. В этих условиях возвращение Ари и Чорлуки ценится больше исходящих трансферов.

Что нужно сделать, чтобы точно стать чемпионом

В первую очередь, как бы это грустно не звучало – пожертвовать Лигой Европы. На данный момент главный преследователь «Локо», московский «Спартак», вылетел из еврокубков и сражается на два фронта (основной – чемпионат, дополнительный – Кубок России). У второго кандидата на разрушение мечты Семина получить золотую медаль в этом сезоне, «Зенита», есть состав, который, в принципе, позволяет ему выходить на каждый турнир с разными игроками. «Краснодару» же не угрожает ни Кубок страны, ни Лига Европы, так что в первенстве страны команда Игоря Шалимова может неплохо потрепать нервы.

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«Локомотив» спокойно прошел осеннюю часть чемпионата, но почти обрек себя на нервную вторую половину сезона. Из Кубка «красно-зеленые» вылетели, зато дополнительную нагрузку прибавят тяжелые встречи в 1/8 финала Лиги Европы с мадридским «Атлетико». Плюсом ко всему Юрию Семину предстоят нелегкие матчи с «Краснодаром», «Зенитом» и «Ростовом». Хотя,судя по статистике, не меньше неприятностей могут доставить встречи с «Уфой», «Динамо», «Ахматом» и «Арсеналом».

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«Локомотив» на данный момент – главное неизвестное в сложном уравнении этого сезона чемпионата России. Никто не знает, на что на самом деле способна эта команда. Но, есть подозрение, что если Юрий Семин максимально минимизирует нагрузки своих футболистов, то из этого выйдет результат. Какой – узнаем в самое ближайшее время.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев