«Если бы Игита не дотянулся, то этот момент стал бы большим позором на всю его жизнь». История вратаря, который перешагнул через наркотики и жизнь в гетто, чтобы навсегда стать звездой YouTube

Для вратарей есть огромное количество способов прославиться. Одни на последних минутах финального матча забивают важные голы, другие отражают решающие пенальти, третьи играют последнего защитника и становятся объектами футбольных мемов в интернете. В карьере Рене Игиты было ноль знаменитых клубов. Однако случай в товарищеском матче Англия – Колумбия в 1995 году навсегда вписал его в историю игры.

Гетто в Медельине

«Эй, придурок, здесь либо ты учишься выживать, либо тебя убивают!» — кричал мальчишка на юного Рене, который лежал на асфальте и корчился от боли. Банда из совсем юных молодых людей промышляла мелким грабежом, кое-кто – распространением легких наркотиков. Рене лишь числился в компании беспризорников, но сам никогда ни в чем противозаконном не участвовал. Он привык зарабатывать деньги мирным путем: разносил газеты, работал на кухне забегаловок, мыл полы в кафе. За безучастие в делах преступного мира Игита однажды сначала получил обвинения со стороны сверстников, а потом – пару ударов по лицу, в живот и несколько незабываемых минут на земле в компании с болью и кровью, которая безостановочно хлестала из носа.

Из Медельина, родного города Игиты, шли два пути: первый – за границу, второй – на кладбище или в тюрьму. Большинство подростков выбирали легкий способ заработка, связывали свою жизнь с преступностью и наркомафией и погибали в уличных перестрелках или попадались в наручники полицейских. У Игиты не было матери: она умерла, когда мальчик был еще совсем маленьким. Поэтому Рене жил у бабушки. Небольшая семья страдала из-за бедности, но именно бабушка уберегла внука от печальной судьбы многих знакомых будущего голкипера сборной Колумбии. «Наркотики действительно затуманивали мозги талантливым молодым парням. Им срывало башню, когда внезапно они получали огромные деньги за ненапряжную работу. Но футбол стал моим собственным наркотиком, моим выходом из гетто. За это я и благодарен судьбе и особенно – бабушке», — сказал Рене Игита спустя много лет.

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«Ты! Да, Игита, ты! Встань-ка в рамку! Давай! Выручи свою команду» — получил указание Рене на одной из тренировок молодежной команды «Депортиво Перейра». Игита, игравший тогда на позиции нападающего, недовольно взмахнул руками, сказал пару матерных слов, забрал перчатки у партнера-голкипера, который за пару минут до этого получил повреждение, и медленно побрел в сторону своих ворот. Причин для возмущения было предостаточно. Во-первых, Рене не отличался особой прыгучестью. Во-вторых, будущий вратарь сборной Колумбии до этого ни разу не вставал в рамку. В-третьих, его рост был всего лишь 172 сантиметра. Но первый удар соперника, летевший в сторону вороты Игиты, был парирован новым голкипером в блестящем прыжке. Второй – то же самое. Третий выстрел противника повторил сценарий двух предыдущих. Поэтому тренер «молодежки» поверил в талант Рене и решил оставить его в воротах. Следующие два официальных матча турнира молодежных команд Игита отстоял на ноль.

Рене раскрылся. Вскоре он стал одним самых знаменитых молодых голкиперов в Колумбии, а еще через некоторое время – лучшим представителем позиции в стране. Но его стиль немного отличался от обычного: он пытался приукрасить игру какими-то финтами, проходами и передачами. Кроме того, колумбиец нередко подключался к атакам своих одноклубников и даже исполнял стандарты. Поэтому в графе «Забитые мячи» у Игиты красуется число «44» — столько мячей на счету легендарной карьеры.

В наше время Игиту сравнили бы с Мануэлем Нойером, ведь он тоже очень часто играл роль последнего защитника, за что иногда и получал нелепые мячи в свои ворота. Однажды Рене за это очень сильно досталось: будучи игроком «Атлетико Насьоналя», он не сумел обработать мяч, проиграл борьбу нападающему соперников, свалился, а потом целую неделю выслушивал о себе еще много чего от партнеров. Журналисты говорили, что тогдашний главный тренер «Насьоналя» Луис Фернандо Монтойя был настолько рассержен, что в перерыве не смог сдержать эмоций и накинулся с кулаками на голкипера.

Но самый памятный случай произошел в матче 1/8 финала чемпионата мира 1990 года Камерун – Колумбия. Перед самым началом этой встречи Игита говорил тогдашнему главному тренеру Камеруна Валерию Непомнящему: «Я обязательно накажу этого Роже Милла». Однако Милла был хорошо ознакомлен с манерой игры Игиты. Поэтому в один момент заметил, что вратарь перемудрил с финтами возле собственной штрафной, без труда обокрал Игиту и отправил мяч в ворота соперников. «Мне повезло с тем голом, потому что я играл вместе с капитаном Колумбии Карлосом Вальдеррамой в «Монпелье». И Вальдеррама показывал мне видео, как Игита использует дриблинг за пределами своей штрафной. Я знал, что если буду достаточно быстр, то смогу использовать его ошибку. И это сработало!» — вспоминал тот гол Роже Милла.

Тюрьма, связь с наркобаронами

Полиция долгое время наблюдала за Рене Игитой. Стражи порядка следили за его выездами и въездами в собственный дом, расспрашивали соседей с целью выпытать хоть что-то странное из поведения Рене и, как писала колумбийская пресса, «играли в американских копов»: сидели в небольшом фургончике рядом с домом голкипера и прослушивали его телефоны. В один момент полицейским все же поступила команда о задержании футболиста. А дальше — стандартная операция: приказ завести руки за спину, надевание наручников и незамедлительная доставка в полицейский участок.

Сказать, что Рене Игита никак не был связан с наркотиками, – значит, соврать. Игиту задержали и обвинили в участии в похищении ребенка, хотя дело было совсем в другом. В мае 1993 года была украдена дочь криминального авторитета Луиса Карлоса Молины. Похитителем оказался другой наркобарон – Пабло Эскобар. Для спасения дочери Молине требовалось заплатить выкуп, а достойного человека, который смог бы проконтролировать передачу денег, не было. Поэтому Луис Карлос попросил о помощи Игиту, который двумя годами ранее публично заявил, что общается с Эскобаром, и назвал его своим другом. Так что выбор Молины был довольно очевиден.

Колумбийский вратарь передал Эскобару 385 тысяч долларов. За безупречно проделанную работу Игита получил 64 тысячи долларов призовых от Молины, а от правительства – путевку в колумбийскую тюрьму. В судебный протокол хотели внести хранение, распространение наркотиков и отказ в сотрудничестве с полицией, но доказательств для предъявления этого обвинения было недостаточно. Равно, как и для подтверждения первоначального приговора. Из-за этого Рене отсидел в тюрьме всего 7 месяцев, пережил небольшой стресс, пропустил чемпионат мира 1994 года, вышел на свободу и возобновил спортивную карьеру в клубе «Атлетико Насьональ».

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«Все, что сделал Рене, – помог семье друга стать счастливее. Он просто помог девушке добраться до отца, за это его и отправили в тюрьму. Но от Молины Игита не получил никакой поддержки, кроме дурацких денег!» — возмущалась жена вратаря Магнолия. Вместе с ней негодовали тысячи болельщиков, двести из которых кричалками приветствовали кумира, когда того выпускали за пределы тюрьмы. «Мне было больно, ведь я потерял много времени. Я бы потратил его на Магнолию, на тренировки, на замечательные матчи, на изучение новых финтов», — говорил освобожденный Игита колумбийской прессе.

Удар скорпиона

Во время товарищеской встречи с англичанами в 1995 году Игита вытворил самый необычный вратарский трюк за всю историю футбола. Полузащитник Англии Джейми Реднапп хотел сделать

передачу в штрафной сборной Колумбии. Однако партнер Реднаппа задержался и попал в офсайд. Боковой судья видел это и уже готовился поднять флаг, но мяч слетел с ноги Джейми и полетел прямо в ворота Игите. Колумбиец подпрыгнул, быстро сложил корпус, пустил мяч за спину и выбил его ногами, изобразив укус скорпиона. Болельщики вскочили со своих мест, Реднапп стоял с открытым ртом, и только Игита хитро улыбнулся и начал подсказывать партнерам по команде. После матча Рене извинился перед своими товарищами, а прессе сказал: «Этот удар был не выпендрежем, а скорее необходимостью. Я видел, что игрок сборной Англии был в офсайде, видел, что судья реагирует на этот момент, но никак не ожидал, что мяч полетит в ворота. Если бы я попробовал отбить его руками, то облажался бы и пропустил гол. Сейв ногами получился результативнее и эффектнее».

«Это было глупо и опрометчиво. А если б он не дотянулся, то что было бы? Гол! Пусть даже в товарищеском матче. Но это стало бы большим позором для Рене Игиты на всю жизнь. Кроме того, это было бы унизительно и для его тренера, и для всей сборной Колумбии», — голосил бывший секретарь ФА Малкольм Бэрри. Один эпизод с участием вратаря подорвал терпение Бэрри, заставил охнуть от неожиданности всех людей на «Уэмбли» в тот день и наверняка довел до нервного срыва самых преданных болельщиков колумбийской сборной.

***

Прием Рене Игиты вскоре так и назвали — «Удар скорпиона». В сети регулярно появляются ролики с копированием удара, а видеоблогеры учат своих подписчиков повторять трюк в FIFA 17. Сам же Игита доволен: благодаря этому случаю в матче с англичанами он приобрел мировую славу и теперь спокойно может позволить себе потратить кучу денег на изменение внешности.

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Сейчас он принимает участие в различных телешоу и тренирует вратарей команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Пять лет назад Рене повторил удар скорпиона, и количество людей, пытающихся скопировать трюк, стало вдвое больше. Получается довольно убедительно. Но Игита точно знает: оригинал всегда лучше пародии.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»