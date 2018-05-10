Еще больше добрых проектов. Продление регистрации на KFC BATTLE: волонтерство

Волонтерское направление, запущенное в рамках международного молодежного проекта KFC BATTLE, продолжает прием заявок: регистрация продлена до 31 мая. У участников появилось еще больше времени на реализацию своих добровольческих проектов.

Направление KFC BATTLE: волонтерство запущено в 2018 году в рамках Года волонтера в России. Первые участники уже предложили свои социально значимые проекты. Ознакомиться с работами, а также проголосовать за самые лучшие из них, можно на официальном сайте KFC BATTLE. Трое победителей получат грант общей суммой в 1 000 000 рублей.

Делать добрые дела – это тоже тренд, тем более можно подключить к этому процессу креативность и творческий подход. Каждый может найти себе дело по душе. Среди работ KFC BATTLE по направлению волонтерство – благотворительный модный магазин, ночная арт-галерея, курсы ораторского искусства, танцевальные проекты. Все они направлены на поддержку активных молодых людей.

KFC приглашает и тебя присоединиться к движению: зарегистрируйся на сайте и покажи на своем примере, как делаются добрые дела.

Стать участниками конкурса могут юноши и девушки от 14 до 30 лет. Для этого нужно реализовать волонтерский проект, подготовить о нем презентацию из трех слайдов и выложить ее на официальной странице KFC BATTLE: волонтерство.

Народное голосование определит 25 лучших проектов, которые пройдут во второй этап конкурса, где их уже будет оценивать профессиональное жюри. В его состав вошли партнеры KFC BATTLE: волонтерство — эксперты в сфере добровольчества, представители Ассоциации волонтерских центров и издательский дом «Комсомольская правда». В шорт-лист от экспертов войдут 8 участников. При поддержке кураторов они подготовят новые проекты на финансирование и защитят их перед экспертным жюри на Суперфинале в Москве.

Предлагайте социально значимые проекты, выигрывайте гранты на реализацию и воплощайте задуманное с командой профессионалов!

Бери свое: KFC вызывает молодежь на батл

Также в этом году в рамках KFC BATTLE впервые проходит Чемпионат KFC по киберспорту (DOTA 2) и батл по мобильной фотографии. Показать свой талант можно и в традиционных Чемпионатах KFC по футболу и стритболу, а также в творческих батлах KFC BATTLE по направлениям: рэп, вокал, блогинг. В 2018 KFC BATTLE поддерживают Александр Кержаков, Тимофей Мозгов, Егор Крид, L’One и Black Star, Anny May, Ярослав NS Кузнецов и многие другие.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.