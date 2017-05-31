Эрик Бикфалви: «Мне нравится ваш тренер, но вряд ли Россия выиграет чемпионат мира»

В свой первый же сезон в России Эрик Бикфалви успел стать лидером сразу двух клубов РФПЛ и одним из самых ярких легионеров чемпионата. До этого он поиграл за два ведущих румынских клуба, враждующих друг с другом, познал тонкости украинского чемпионата и побывал в Китае, когда туда еще не начинали скупать звезд со всего мира. В интервью еженедельнику «Футбол» Бикфалви рассказал о том, почему никогда не вернется в Китай, что произошло в концовке финала Кубка России и почему Тотти лучше Месси и Роналду.

Ари, «Зенит», Томск

— Эрик, вместе с «Уралом» вы добрались до финала Кубка России, решающий матч играли на новом стадионе в Сочи. Но та встреча запомнилась тем, что в концовке произошла драка между игроками. Вы видели, кто был зачинщиком потасовки?

— Я думаю, виноваты были все, но самым главным провокатором в этой ситуации выступил Ари. Не могу точно сказать, с чего именно все началось, потому что я не сразу оказался в центре событий. Но во время массового столкновения я получил травму, хотя лишь пытался прекратить драку, из-за чего мне пришлось пропустить следующую игру. После того матча мы оказались в неприятной ситуации из-за того, что несколько человек получили повреждения и дисквалификации, и все это из-за одного человека. Я считаю, что таких вещей не должно быть в футболе. Все в команде знают, что я получил от Ари удар коленом, и именно из-за этой травмы не играл потом против «Крыльев Советов».

— Была еще игра против «Зенита» в Санкт-Петербурге, в которой вы получили неоднозначное удаление, а также красные карточки показали еще двум вашим одноклубникам. Многие болельщики после матча критиковали арбитра. Это была самая вопиющая игра в вашей карьере?

— К тому моменту мы набрали хороший ход, у нас было одержано пять побед подряд. И мы ехали в Петербург в радостном настроении, готовые сыграть в свой футбол. И все было нормально до того момента, пока меня не удалили. Естественно, я был разочарован из-за того, что мне показали красную карточку, но люди совершают ошибки. Я бы не хотел обсуждать действия судьи, потому что они такие же люди, как и футболисты, и им также свойственно ошибаться. Эти ошибки дорого стоили нам и лично мне, так как я пропустил две встречи и выпал из игрового ритма.

— Помимо двух этих игр, какие еще матчи в России запомнились лично вам и почему?

— Кубковая игра в Краснодаре. В том матче для нас все сложилось очень удачно: я забил два гола и мы вышли в следующий раунд. Также отмечу встречу в Москве против «Спартака. Я не играл в том матче, но был на самой игре. Меня очень впечатлили фанаты столичного клуба. Их было много на трибунах, и они были безумно счастливы, когда «Спартак» забил гол, и безостановочно поддерживали команду на протяжении всей игры. Естественно, они заслужили чемпионство, и большую роль в этом сыграли именно болельщики, которые поддерживали команду в трудные моменты в каждом матче.

— Как вообще возник вариант с Россией? Кто пригласил вас в «Томь»?

— Меня хотели видеть в команде президент и тренер. В тот момент я также вел переговоры с другими клубами, но сделал выбор в пользу России. Ваша страна находится рядом с Украиной, где я раньше играл, и я чувствовал, что здесь у меня не возникнет проблем с акклиматизацией.

— Ваши ожидания оправдались?

— В принципе, да. Я не почувствовал большой разницы между менталитетом России, Румынии и Украины. Конечно же были небольшие различия, но не столь существенные. Мне было достаточно легко освоиться здесь, так как я играл на Украине, а украинский и русский языки довольно похожие.

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— По ходу сезона у «Томи» начались финансовые проблемы, и зимой вы ее покинули. Почему выбрали именно «Урал»?

— У меня ушло много времени на принятие решения. Я потратил около двух месяцев, рассматривая разные варианты. Президент «Томи» выступил перед командой и рассказал о проблемной финансовой ситуации в клубе. Многие игроки покинули команду. Что касается меня, то после полугода в России я сказал агенту, что хочу остаться здесь и не хочу менять страну и чемпионат. Так как очень сложно проходить акклиматизацию, если каждые полгода ты меняешь чемпионат. Поэтому я и остался здесь.

— Вы очень быстро адаптировались в новой команде, забили несколько важных голов. Как вас встретили фанаты?

— У всех нас бывают взлеты и падения. Когда-то получается забить больше, когда-то наоборот. Я очень рад, что мне удался такой удачный старт в «Урале». Фанаты оказывают нам огромную поддержку, и это играет очень важную роль для таких небольших команд, как «Урал». Они приходят на стадион в любую погоду, даже если мы показываем не самые лучшие результаты. В следующем году мы уже будем играть на новом стадионе, и я надеюсь, что на наши матчи будет приходить еще больше болельщиков.

— У «Урала» очень яркий и эмоциональный президент, который во время матчей находится на скамейке команды. Вас это не смущало?

— Мне нравится, что он очень эмоциональный человек и старается отдать все силы на благо команды. Мы с ним в хороших отношениях. Лично мне импонируют люди, способные при помощи своих эмоций достучаться до команды и мотивировать игроков. Это значит, что у них есть авторитет. Ведь нередко бывает так, что тренер или президент кричит в раздевалке, а футболисты не обращают на него никакого внимания.

— У вашего одноклубника Александра Данцева прозвище Зиданцев. А у вас?

— Нет, обычно прозвища появляются еще в детстве, но это точно не про меня.

— Кто самый веселый игрок в раздевалке «Урала»?

— Самый веселый у нас — болгарский парень Нико (Николай Димитров. – Ред.), а еще, возможно, Чантурия.

— И что же они обычно вытворяют?

— О нет, давайте лучше не будем об этом говорить (улыбается).

Украина, «Шахтер», Луческу

— В 2012 году вы подписали контракт с украинской «Волынью». Почему выбор пал именно на украинский чемпионат и на не самый сильный клуб? Ведь наверняка были предложения от европейских команд?

— Да, у меня были другие предложения из Европы, но на тот момент мне они показались не самыми подходящими вариантами. Я помню, что мы играли дерби против бухарестского «Динамо» и на матче присутствовал президент «Волыни», который просматривал моего одноклубника, болгарского защитника Валентина Илиева. В том матче он также обратил внимание на меня и предложил контракт, рассказал мне о команде и ее целях. В «Волыни» были деньги и все необходимое, чтобы финишировать в топ-5 и попасть в Лигу Европы. Проект был очень хорош и заинтересовал меня. В первой половине сезона все действительно складывалось отлично, мы шли в первой шестерке. Но затем в команде произошли серьезные изменения, и все пошло совершенно по другому сценарию.

— Какое самое яркое воспоминание осталось об украинском чемпионате?

— Персонально для меня — когда я стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне-2014/15. «Волынь» не боролась за высокие места, и мы шли в середине таблицы, потому такого результата было сложнее добиться.

— А что насчет образа жизни?

— Луцк расположен не так далеко от моего родного города в Румынии — в 500 километрах. И я думаю, что нет особо большой разницы между жизнью в Румынии и Украине. У нас схожие религии, церкви, Пасха, праздники, все очень похоже. Это касается даже еды.

— Слышал, что, когда Мирча Луческу возглавлял донецкий «Шахтер», он хотел пригласить вас в свою команду.

— У меня также было предложение от «Днепра». Но я ответил им нет, сказал, что не хочу уходить. Затем они дошли до финала Лиги Европы, и я осознал, что совершил ошибку. А если брать «Шахтер», то были переговоры, но я точно не знаю, какая там была ситуация. И я не могу сказать что-то больше, потому что конкретного предложения от них так и не поступило.

— Сейчас Луческу возглавляет питерский «Зенит», но многие недовольны его работой и весь сезон критиковали. Эта критика справедлива?

— «Зенит» не показывает сейчас те результаты, которых от него ждут, но мне кажется, что это не только вина Луческу. Он, безусловно, самый известный румынский тренер. О его работе лучше всего говорят те трофеи, которые он выиграл в Румынии и с «Шахтером». Да, он отвечает за игру и результаты команды, но, на мой взгляд, ему нужно дать больше времени, и все изменится к лучшему.

Китай, Румыния, английские фанаты

— Вы успели поиграть в Китае до того, как туда стали приезжать звездные футболисты. Какие воспоминания остались о местном чемпионате?

— Для меня Китай был одновременно и хорошим, и плохим опытом. Местный футбол очень сильно отличается от европейского, то же самое касается и страны в целом. Слишком много различий между ними и нами. Чтобы приобщиться к их стилю жизни, нужно потратить несколько месяцев, но у меня так и не получилось этого сделать.

— То есть вы не планируете возвращаться туда?

— Нет. Даже если поступит очень выгодное предложение в финансовом плане, я осознаю, что это не самая важная вещь для меня. Мне куда важнее чувствовать себя комфортно, чтобы я не испытывал трудностей и это не мешало бы моей работе. В Китае все было как раз наоборот, потому я вряд ли туда вернусь.

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— Какие различия между футболом в России и Румынии?

— В Румынии совершенно другой стиль футбола: больший акцент делается на тактике, на владении мячом. Там более агрессивный и энергозатратный футбол, в отличие от России.

— Вы выступали за «Стяуа» — самый популярный клуб, обладающий огромной фанбазой в Румынии. Наверное, все румынские игроки мечтают сыграть за него?

— Я провел в «Стяуа» пять лет и был безумно рад попасть туда. В детстве я мечтал играть за него. Каждый год мы выступали в еврокубках: либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Постоянно боролись за трофеи в Румынии и играли против сильнейших европейских клубов, что очень важно для любого футболиста.

— Какая еврокубковая игра запомнилась больше остальных?

— Матчи против «Арсенала» и «Ливерпуля». На мой взгляд, это одни из самых популярных клубов в мире с прекрасными фанатами. Атмосфера во время игр в Англии просто невероятная, а фанаты настолько шумно поддерживают свои команды, что тебе кажется, будто бы на поле взрываются бомбы.

— После Китая вы вернулись на родину, но уже в стан главного врага «Стяуа» — бухарестское «Динамо». Как фанаты обоих клубов отреагировали на ваш переход?

— На самом деле фанаты отреагировали довольно спокойно. Они понимают, что это часть моей профессии. Конечно, когда я забил гол в ворота «Стяуа» в домашней игре, я слышал недовольные выкрики из гостевого сектора в свой адрес. Но я понимаю, что это совершенно нормальная ситуация. Футболистам часто приходится выступать против своих бывших клубов.

Чемпионат мира, Тотти, «Реал»

— Как вы оцениваете шансы сборной Румынии на выход в финальную часть ЧМ-2018?

— Это будет сложно. Мы бы очень хотели попасть на чемпионат мира и конечно же будем стараться сделать все возможное. Впереди у нас очень непростая игра в Польше, и мы поедем туда с надеждами одержать победу, потому что любой другой исход нас не устроит. Если меня включат в состав на эту игру, то я сделаю все возможное, чтобы помочь победить своей команде. Но, повторюсь, будет очень сложно.

— Насколько реально, что сборная России станет чемпионом мира в 2018 году? Вы можете представить такой исход?

— На данный момент я так не думаю, но нельзя ничего исключать. В 2004 году Греция стала чемпионом Европы, так что все возможно. У России хорошая команда, и мне нравится тренер сборной, но сейчас ее победа мне кажется маловероятной.

— Вы вообще суеверный человек? У вас есть какие-нибудь ритуалы перед выходом на поле?

— Абсолютно точно нет. Потому что на поле все зависит от тебя: ты играешь собственными ногами, и никто и ничто не может повлиять на игру кроме тебя самого.

— Ваш сын следит за вашими матчами? Понимает, чем занимается его отец?

— Он еще слишком мал, ему всего 2,5 года. Ему сложно все понимать, но он смотрит матчи и сам любит играть с мячом. Когда ему будет пять или шесть лет и если он захочет стать футболистом, то я не буду против.

— А помните, кто вас привел в футбол?

— В футбол меня привел дедушка, мне тогда было шесть лет. Он посадил меня на велосипед и отвез на тренировку.

— Кто лучший игрок в мире на данный момент – Месси или Роналду? Или, может быть, Ибрагимович?

— Тотти.

— Тотти?

— То, что он сделал для «Ромы» как футболист и как человек намного важнее личных достижений. Даже в 40 лет он продолжает забивать и оставаться настоящей машиной на поле. Я знаю, что сейчас он играет не так часто, выходит в домашних матчах на 20 минут. И ради этих 20 минут многие люди готовы купить билет, лишь бы увидеть его. А это намного важнее любых трофеев и личных наград.

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— Клуб вашей мечты?

— Мадридский «Реал». Это моя любимая команда, но вряд ли я смогу когда-нибудь за них сыграть.

— «Реал» выиграет Лигу чемпионов в этом году?

— Конечно же да. Но будет не так просто, потому что в «Ювентусе» играет Джиджи Буффон, который давно желает получить этот трофей, и он заслуживает его. Но я надеюсь, что «Реал» одержит победу.

— Вы еще не задумывались о том, чем хотели бы заниматься после окончания карьеры?

— Конечно же я хотел бы заняться каким-нибудь бизнесом на заработанные в футболе деньги. А возможно, я бы предпочел остаться в футболе, но пока не задумывался об этом. Когда мне будет лет 45, тогда я подумаю. Но я точно не хотел бы быть агентом, это не мое.

Екатеринбург

Текст: Никита Котов

Фото: ФК «Урал», Global Look Press