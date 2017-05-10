Элита испанских низов, «красные дьяволы» и Лига Европы, спор за гениталии по-римски. Анонсы главных матчей недели

Последний рывок «МЮ» на пути к финалу еврокубка, яйца Раджа Наингголана и его «Ромы» в матче с «Ювентусом», встреча двух гордых английских клубов. Рассказываем о самых ярких играх предстоящей недели.

Пробить дно: как «утопают» знаменитые клубы из Испании

13 мая

«Вальядолид» — «Мальорка»

Место: Вальядолид, Испания

Стадион: «Хосе Соррилья»

Время: 14:00 (мск)

«Реал», «Барселона», «Атлетико» — эти испанские гранды известны на весь мир. За счет данных топ-клубов многие болельщики называют себя любителями местного чемпионата. Но королевство богато и другими командами, которые зарабатывают себе славу за счет собственных неудач.

Из грязи в князи и обратно

В истории «Мальорки» было немало темных времен. 40 лет назад красно-черные были национальным посмешищем: команда считалась почетным «лифтом» между вторым и третьим дивизионами. Тогда «киноварные» запирались в раздевалке, отказываясь играть и требуя от руководства зарплаты. Казалось, жизнь провинциальной команды вскоре оборвется.

Но уже с 80-х годов в Пальма-де-Мальорке наконец рассвело: местные футболисты постепенно поднялись в элиту. А в 1987-м «Мальорка» осталась в одном балле от зоны еврокубков. На стыке тысячалетий случился прорыв: южане заняли третье место в чемпионате Испании (лучший результат в истории), а в 2003 году выиграли единственный серьезный трофей – Кубок короля. До конца нулевых годов «киноварные» укрепили позиции в середине турнирной таблицы. Счастливые болельщики были уверены в счастливом будущем любимцев…

Но после прекрасного периода «Мальорка» вновь вернулась к своим истокам. После вылета в Сегунду клуб с Балеарских островов не может подняться выше 16-го места уже три года. Единственным тренером, кто мог добиться больших успехов с клубом, стал Валерий Карпин. «На базе не было краски, чтобы нарисовать разметку. Подобный цирк не мог не сказываться на команде» — эта и многие другие причины вынудили специалиста покинуть клуб, так и не успев привить игрокам свою философию. Единственный повод для гордости «Мальорки» за последние года – Марко Асенсио. Одна из надежд сборной и «Реала» начал свой путь здесь. Но даже ему не было суждено вытянуть родной клуб.

Невезучие рекордсмены

Все свое существование «Вальядолид» измывается над собственными фанатами. Единственную викторию в Кубке Испании (1984 год) «пусела» чередовала с постоянной сменой дивизионов. Лишь в 1993 году игроки «Вальядолида» сумели закрепиться в Ла Лиге: команда пробыла в высшей лиге 11 лет. Но футбольная Испания ценит «бело-фиолетовых» за их достижения. Десять лет назад игроки «Вальядолида» провели 5-месячную беспроигрышную серию в Сегунде, набрав 88 очков за турнир. Эта серия – одна из самых успешных в мировом футболе. А в январе 2008 года игрок команды Хосеб Льоренте забил самый быстрый гол в истории высшего испанского дивизиона (за 7.42 секунды).

Когда-то болельщики «пуселы» наблюдали за поражением от «Монако» в четвертьфинале Кубке обладателей Кубков. Сейчас все скучают по тем временам: в еврокубках команда не выступает более 15 лет. Да и проход в Ла Лигу стал одной из нерешаемых проблем «Вальядолида» в последние два сезона. Место в конце турнирной таблицы второго дивизиона – суровое настоящее клуба.

Испанский тлен

Бедность и борьба за выживание в Сегунде – этого ли ожидали руководители «Мальорки», делая ставку на экономию бюджета? Команда несколько лет безупешно пытается добиться достижений за счет минимальных затрат. О делах «Вальядолида» же можно узнать на YouTube: вратари этого клуба становятся звездами интернета, часто пропуская красивые голы.

Черно-красные как никогда близки к вылету из дивизиона: предпоследнее место за несколько туров до окончания первенства – в чудесное спасение «киноварных» не верят даже местные сказочники. Игра против еще одного неудачника со славным прошлым – шанс одуматься о неверном «развитии» «Мальорки».

11 мая

«Манчестер Юнайтед» — «Сельта»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Олд Траффорд»

Время: 22:00 (мск), «Матч ТВ»

«Кельты» — убийцы испанских традиций

Гостевой гол манкунианца Рэшфорда практически убил полуфинальную интригу: в ответной встрече на «Олд Траффорд» «Сельта» должна завершать свой еврокубковый поход. В текущем розыгрыше Лиги Европы «красные дъяволы» одержали 6 домашних побед из 6 возможных. Ни это ли трагический знак против клуба из Виго? За выступлениями игроков Эдуардо Бериссо пристально следят и в «Севилье»: именно эта команда три года подряд побеждала в данном турнире. Похоже, «кельтам» суждено прервать испанскую сказку в ЛЕ.

13 мая

«Манчестер Сити» — «Лестер»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Этихад»

Время: 21:40 (мск), «Матч! Футбол 1»

Чисто английский спор

Действующий чемпион АПЛ и один из лидеров первенства не оправдали амбиций в этом сезоне: «Лестер» лишь недавно обезопасил себя от зоны вылета, а «МанСити» борется за четвертое место. Несмотря на внутренние неудачи, именно эти клубы стали единственными представителями Англии, дошедшими до плей-офф нынешней ЛЧ. Благодаря проходу до четвертьфинала «лисы» считаются лучшей командой Туманного Альбиона на европейской арене. Футболисты Гвардиолы уже готовы поставить выскочек на место.

14 мая

«Реал» — «Севилья»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Время: 21:00 (мск)



Сломленные жизни

За последние десять месяцев «столичные» и андалусийцы сыграли между собой четыре раза. Противники поочередно испортили друг другу жизнь: «Реал» победил соперника в Суперкубке Европы, Кубке Испании и чемпионате, а «Севилья» прервала 40-мачевую серию «сливочных» без поражений. Два клуба гарантировали себе валидольную концовку сезона. Команда Зидана ведет схватку за победу в Ла Лиге, красно-белые же в трех очках от тройки призеров. Предстоящий матч станет шансом улучшить положение в таблице и испортить нервы вечному конкуренту.

14 мая

«Рома» — «Ювентус»

Место: Рим, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 21:40 (мск), «Матч! Футбол 2»

Битва за гениталии

«Я всегда ненавидел «Ювентус». Готов был отдать свои яйца, чтобы победить у туринцев», — хавбек «Ромы» Раджа Наингголан всегда настроен на матч с «бьянконери». Предстоящая игра с «Юве» — отличная возможность для бельгийца исполнить свое желание: лишь «виктория» над «старой синьорой» позволяет римлянам бороться за триумф в Серии А. Еще один повод для мотивации — тиффози «волков». Фанаты удручены последними «успехами» клуба и начали угрожать любимцам: рядом с Колизеем были «казнены» манекены в форме лидеров «Ромы».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press