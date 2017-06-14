Эликсир молодости. Пять игроков, которые будут нас удивлять на молодежном Евро

Молодежные турниры – главные закупочные рынки для клубов, планирующих несколько понизить средний возраст своих составов классными молодыми игроками. «90 минут» облегчает задачу этим командам и называет пять потенциальных звезд Евро-2017 (U-21), который стартует 16 июня в Польше.

Кто: Дани Себальос, 20 лет

Сборная: Испания

Амплуа: полузащитник

Года два назад все ведущие испанские СМИ включали Дани Себальоса в списки самых перспективных футболистов страны/Европы/мира. С тех пор ничего не изменилось. В этом сезоне «Бетис» отстал от жизни команд из середины турнирной таблицы, скатился вниз и имел все шансы вылететь в Лигу Аделанте. Но «бело-зеленые» спаслись, а позже назвали 20-летнего полузащитника одним из лучших игроков команды в этом футбольном году.

«Севилья» дошла до полуфинала, не пропустив голов. Будем надеяться на то, что финал получится интересным, а победу одержит «Барселона» — Дани Себальос искренне улыбался журналистам, завуалированно желая «Севилье» неудач и вспоминая достаточно неприятную историю из детства. Себальос начинал карьеру в клубе из столицы Андалусии. Но местное руководство не захотело возиться с хроническим бронхитом мальчика и рассталось с ним, когда Дани было 9 лет.

Теперь Себальос ловит респекты в социальных сетях от фанатов «Барселоны» и благодаря точным передачам и отлично поставленным дальним ударам притягивает интерес со стороны топовых команд. «Наполи» уже сделал запрос «Бетису» по трансферу молодого футболиста, мадридский «Реал» готов выкупить его у «бело-зеленых» и отдать туда же в аренду на один сезон. Сам Себальос пока не комментирует свое будущее — сейчас он думает только о том, как удачно выступить на молодежном чемпионате Европы.

Кто: Мануэль Локателли, 19 лет

Сборная: Италия

Амплуа: полузащитник

Прошедший сезон стал, по словам Локателли, самым счастливым в его карьере. Во-первых, он принял участие в 26 матчах. Во-вторых, завоевал первый трофей. В-третьих, зарекомендовал себя как одного из самых перспективных футболистов чемпионата Италии.

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«Я считаю, что мне очень повезло. Каждый раз, когда дети просят у меня автограф, я вспоминаю, как совсем недавно делал то же самое, так что это очень трогательный момент» — есть подозрение, что популярность Мануэля с каждым годом будет возрастать. Его умение отобрать мяч у соперника и точным пасом развить контратаку отмечают многие итальянские журналисты. В молодежной сборной Локателли вряд ли с первых матчей станет основным игроком центра полузащиты. Но в то же время он способен навязать здоровую конкуренцию более возрастным и опытным Марко Беннаси и Данило Катальди.

«Я хочу остаться в «Милане» на долгие годы. Насколько я раньше не был Лионелем Месси, настолько же я не игрок уровня третьего дивизиона сейчас», — заявил Локателли в разговоре с прессой. Чисто теоретически им интересуется множество команд не только в Италии, но и в Европе. На деле мы видим преданность одному клубу и полнейшее нежелание менять место работы в ближайшее время.

Кто: Кристоффер Ольссон, 21 год

Сборная: Швеция

Амплуа: полузащитник

Вице-капитан шведской команды настроен серьезно. Ольссон в последних интервью вспоминал, как «тре крунур» стали победителями молодежного чемпионата Европы два года назад, и заявил, что намерен повторить этот успех.

Арсен Венгер недаром когда-то приметил молодого полузащитника. В академии «Арсенала» Ольссон поражал видением поля, мастерским дриблингом и способностью нанести удар с любой дистанции. Правда, этих качеств оказалось недостаточно, чтобы закрепиться в лондонском клубе. Сначала у Кристоффера была годичная командировка в «Мидтьюлланд», затем – переезд в датский клуб на постоянной основе, а после – в АИК, где полузащитник играет и по сей день.

Два сезона в Дании и один в Швеции дали определенную пользу Ольссону. Сейчас он стал больше играть, сменил короткую взъерошенную прическу на длинные волосы и небольшую бороду, но о смене клуба пока не думает. «Что мне даст переход в более статусную команду? Я могу проиграть место в основе и отдалиться от главной мечты – выступления за взрослую сборную Швеции. Пока что надо набираться опыта», — строит планы на будущее молодой футболист.

Кто: Надим Амири, 20 лет

Сборная: Германия

Амплуа: полузащитник

Надим Амири — одно из главных откровений прошедшего сезона Бундеслиги. Паренек, родившийся в семье афганских иммигрантов, и мечтать не мог о такой судьбе. С приходом Юлиана Нагельсманна в «Хоффенхайм» игрок сумел заработать постоянное место в старте, после чего начал стремительно прогрессировать. Сейчас немец играет вместе с такими титанами клуба, как Андрей Крамарич, Сандро Вагнер и Адам Салаи, но ничуть не уступает им.

В сборную Германии Надим стал вызываться с 17 лет. «Я больше немец, чем афганец» — такими словами началась карьера Амири в сборной. Сейчас он чуть ли не главная молодая надежда Бундестим. Особого внимания заслуживает его связка с Филиппом Оксом. Оба молодых игрока из «Хоффенхайма» очень быстры и энергичны и к тому же отлично сыгранны, что представляет опасность для соперника.

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Пока Амири находится под крылом Юлиана Нагельсманна. Хавбек знаком с ним еще с тех времен, когда тот тренировал подростков, а не обыгрывал в Бундеслиге лидеров чемпионата. Однако, несмотря на это, полузащитником интересуется ряд немецких клубов, а для «Лейпцига» он стал главной трансферной целью текущего лета. Готов ли Амири к такому шагу — пока неизвестно, но велика вероятность, что после Евро его трансферная стоимость значительно вырастет.

Кто: Демарай Грей, 20 лет

Сборная: Англия

Амплуа: полузащитник

В прошлом году без пяти минут чемпион Англии «Лестер» приобрел полузащитника «Бирмингема» — Грея. Сейчас молодой выходец с Ямайки взрывает всю Европу не только странными новостями о том, как был оштрафован клубом за использование веселящего газа, но и своей игрой. Грей — игрок основы «Лестера» с самых первых дней в команде. Не только Клаудио Раньери, но и Крейг Шекспир был очарован игрой молодого таланта.

Особое внимание на молодежном Евро будет приковано к Демараю Грею и Томми Абрахаму. Их давно назвали самыми талантливыми в Англии среди игроков до 21 года. На поле футболисты отлично чувствуют друг друга и способны доставить неприятности любому сопернику. Техника — их все. Демарай обладает невероятным дриблингом, он очень проворен и быстр. Слабая его сторона — «второй этаж», но это компенсируется неплохим ударом.

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«Лестер» не был первым, кто заметил молодое дарование в «Бирмингеме». Год назад за Греем уже следили несколько топ-клубов, в том числе «Бавария» и «Ливерпуль». Если первые отказались от покупки, то вторые не теряют надежды. Мерсисайдцы планируют приобрести Демарая этим летом.

Текст: Лидия Дидык, Илья Егоров

Фото: Global Look Press