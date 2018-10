«Эль-Классико» без Месси и Роналду. Как это было

«Барселона» разгромила «Реал» (5:1). Еженедельник «Футбол» предоставляет вашему вниманию самые горячие моменты «Эль-Класико».

Эх, были времена….. Эти парни не сыграют в главным матче планеты спустя 10 лет.

С точки зрения турнирной таблице, матч выглядел не таким уж топовым.

Так выглядели окрестности «Камп Ноу» менее чем за час до игры.

Ya están abiertos los accesos al Camp Nou para la afición. ¡Vamosss, que ya queda menos para el #ElClásico ! ⬇️ Te lo cuenta @ramiro_aldunate pic.twitter.com/wiZ3juxSEB — MARCA (@marca) October 28, 2018

Лео Месси сегодня был 12-м игроком «Барселоны» и приехал поддержать свою команду.

¡Los jugadores llegan al Camp Nou! 🙌 Y Leo #Messi , ¡un Barça Fan más apoyando al equipo! 💙❤#ElClásico pic.twitter.com/IqhJFjyAst — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2018

У «Барсы» маркетинг на уровне! Месси наверняка оценил.

A little figurine (doll) of Messi

with the sling on his injured right

arm (via @FCBarcelonaFl ) #ElClásico #ForçaBarça pic.twitter.com/XLD3LNiiK7 — FC BARCELONA WORLD ™ (@SupportLeoMessi) October 28, 2018

Вот так футболисты королевского клуба приехали на главный матч сезона.

👋🏟 Ya estamos en el Camp Nou. ¡Poco más de una hora para que empiece a rodar el balón en el #RMClasico ! #HalaMadrid pic.twitter.com/93Ls6o3rwg — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 28, 2018

А вот и стартовые составы.

Тер Штеген разминается перед класико.

Куртуа тоже в полном порядке.

Шикарный перфоманс фанов «сине-гранатовых».

Иньеста тоже смотрел «Эль-Класико».

Desde la otra punta del mundo!! Vamos @FCBarcelona 🔴🔵 From the other side of the world!!

Let’s go @FCBarcelona 🔴🔵 pic.twitter.com/B4twBSXoC5 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 28, 2018

«Барселона» с первых минут завладела мячом и уже 11-ой минуте распечатала ворота «сливочных», отличился Коутинью и стал автором 22-го гола «Барсы» в класико.

Когда увидел гол Коутинью.

Кипер «Реала» тащит удар Коутинью и спасает свою команду от второго гола.

Así voló el portero del Real Madrid para impedir el segundo gol del partido. pic.twitter.com/BEPdlaKGq9 — MARCA (@marca) October 28, 2018

Варан завалил в своей штрафной Суареса. Судья после просмотра видеоповтора показал на точку. К мячу подошел пострадавший уругваец и удвоил преимущество хозяев. Кстати, это дебют VAR в класико.

Забитый гол Суарес посвятил своей жене и детям.

Месси удивлен: «Как так, без меня и уже 2:0 ведете»?!

Lionel Messi with his son Thiago during the game. What must Thiago be thinking there? pic.twitter.com/Hw3UWbpqqO — Barça (@SocialBarca_10) October 28, 2018

А вот и первая желтая карточка в матче. Ракитич нарушил правила в центре поля.

Артур и Ракитич были самыми активными в первом тайме.

Марсело сокращает отставание. Иско прорвался по флангу и прострелил в штрафную, мяч от защитника «Барселоны» отскочил к Марсело, и бразилец расстрелял ворота хозяев. Лучший бомбардир клуба. Он забил 3 гола в последних 3 играх за «Реал Мадрид».

⚽️ Barcelona vs Real Madrid | Marcelo (GOAL) 50' pic.twitter.com/2Qp3QvS6Yh — D9INE NEXUS (@D9INE_2019) October 28, 2018

Модрич чуть не сравнял счет, штанга спасла «Барселону». «Реал» вернулся?

Real Madrid have come out fighting in the second half…Modric hits the post!💥#ElClasico pic.twitter.com/JdR4RwdKcM — LaLiga (@LaLigaEN) October 28, 2018

Счастье гостей было недолгим. Суарес оформляет дубль.

GOOLLLL LUIS SUAREZ pic.twitter.com/k5drDLJ0uv — Leo Messi Turkey (@Leo_MessiTurkey) October 28, 2018

Уругваец забивает свой третий гол в ворота «Реала». Месси счастлив.

Видаль забивает свой первый гол в классико и доводит счет до неприличного. Асист отдал Дембеле.

Beautiful work by Dembele!!! What a finish for Vidal to score his first FC Barcelona Goal!!!! Yesssssss ! #ElClásico pic.twitter.com/k8bdnqRNCA — Sue (@iambarcafairyz) October 28, 2018

Это фиаско, братан. «Барса» выносит «Реал».

