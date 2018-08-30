Экспрессом по Европе. Представление соперников «Локомотива» в Лиге чемпионов

Долгожданное путешествие московского «Локомотива» в Лиге чемпионов охватит всю Европу. На востоке москвичам предстоит играть против турецкого «Галатасарая», в центральной части Старого Света команда Юрия Семина поборется с немецким «Шальке», а на Западе «железнодорожников» ожидает «Порту». Составляем краткие портреты соперников «Локомотива» в ЛЧ.

Шальке-04 (Гельзенкирхен, Германия)

Главная звезда клуба: Набиль Бенталеб

После ухода Горетцки и Майера именно Бенталеба можно считать если не главным, то одним из лидеров команды. Пусть в прошлом сезоне алжирец принял участие лишь в 16 играх, его показатели оказались на уровне: 4 гола и 3 результативных паса. Уже в первом туре нового сезона Бенталеб отметился забитым мячом с пенальти. Что касается ключевых навыков, то 23-летний полузащитник шикарно видит поле и умеет начинать атаки острыми передачами.

Главный тренер: Доменико Тедеско

Немецко-итальянскому тренеру всего 32 года, но в дебютный сезон «горняки» под его руководством завоевали серебряные медали Бундеслиги. Летом клуб распродал основных лидеров, но, видимо, это не сильно волнует Тедеско. Наставник «Шальке» провел точечные усиления и делает ставку на молодежь, что позволяет разглядеть в нем тренера-экспериментатора. Интересно, каким будет итоговый результат его трудов.

Ориентировочный состав: Ферманн, Налдо, Настасич, Сане, Баба Рахман, МакКенни, Бенталеб, Калиджури, Ут, Эмболо, Бургшталлер.

Порту (Порту, Португалия)

Главная звезда клуба: Алекс Теллес

25-летний бразилец уже заинтересовал ряд ведущих европейских клубов: по некоторым слухам, даже мадридский «Реал». Но в предстоящей Лиге чемпионов шанс повысить ценник определенно высок. Фланговый защитник является едва ли не будущей заменой своим соотечественникам Марсело и Филипе Луису. Сумасшедший контроль мяча, один из самых быстрых игроков португальской Примейры, отменная игра на «втором этаже», исполнение стандартов — если Теллесу не помешают травмы, то уже зимой можно ожидать его переезда в более топовый чемпионат.

Главный тренер: Сержиу Консейсау

43-летний португалец уже в свой дебютный сезон принес «драконам» долгожданное золото. Последний раз это удавалось Витору Перейре еще в 2013 году. Да и в прошлогодней Лиге чемпионов «Порту» выступил не так плохо: выход в 1/8 финала, где их путешествие прервал будущий финалист турнира «Ливерпуль». Особенно болезненным получился домашний матч, где португальцы пропустили пять безответных мячей. На этот раз команда Консейсау настроена как минимум повторить прошлогодний результат.

Ориентировочный состав: Касильяс, Алекс Теллес, Диогу Лейте, Фелипе, Макси Перейра, Браими, Эктор Эррера, Сержиу Оливейра, Отавиу, Абубакар, Андре Перейра.

Галатасарай (Стамбул, Турция)

Главная звезда клуба: Софиан Фегули

Как и соотечественник Бенталеб, Фегули является главным креативщиком в своем клубе. Прошедший сезон у него явно удался: 6 голов и 9 результативных передач в 27 играх. Ключевые пасы, контроль мяча и реализация моментов — самые сильные стороны 28-летнего полузащитника. В его активе шесть сезонов в «Валенсии», где он провел более 40 матчей в еврокубках, и довольно скомканный год в составе «Вест Хэма». Иными словами, опыта ему не занимать.

Главный тренер: Фатих Терим

64-летний турок больше всего известен российскому болельщику по выступлению сборной Турции на Евро-2008. Как и сборная России, турецкая команда завоевала бронзовые медали в Австрии и Швейцарии. В минувшем сезоне «Галатасарай» под его руководством завоевал чемпионский титул в турецкой лиге. А вот в главном европейском клубном турнире «львы» отсутствовали последние три года. Но у фанатов еще свежи воспоминания о сезоне-2012/13, когда турецкий клуб дошел до четвертьфинала ЛЧ, где уступил «Реалу».

Ориентировочный состав: Муслера, Майкон, Мариано, Чалык, Нагатомо, Фернандо, Оньекуру, Акбаба, Бельханда, Гюмюш, Дердийок.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков