«Его покупает «Арсенал». Илья Казаков – о главной молодой звезде сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин заинтересовал «Арсенал». Лондонский клуб намерен приобрести трансфер 21-летнего футболиста, но есть вариант, при котором Головин еще год продолжит выступать за ЦСКА.

На следующий день сборной предстояло играть с Чили. Обычный предыгровой день: утром завтрак, потом разговоры в лобби, теоретическое занятие, после него обед, затем тренировка и пресс-конференция. Словом, все как всегда.

Мне на несколько встреч надо было в отель, в котором сборная жила когда-то в эпоху Фурсенко и Адвоката. Я не был в нем давно, но оказалось, что за эти годы ничего не изменилось. Та же обстановка в холле, те же иностранцы у стойки портье.

И сборники в креслах лобби неподалеку от бара. Что самое удивительное: те же самые, что и когда-то. Габулов, Жирков, Самедов…

Я обрадовался и подошел поздороваться. Услышал привычное о поднадоевшей рутине сбора, после чего разговор перетек к общим футбольным темам. Кто будет тренером в Туле? Почему Рахимов покинул «Терек»? Как там, в Казахстане, Бородюк? Что делает Красножан?

Я на секунду представил, как много лет назад точно так же в креслах отеля или базы сидели их предшественники и точно так же уставали от расписания, повторявшегося изо дня в день. Сейчас условия были не в пример лучше, но монотонность все равно никуда не могла пропасть. И любое новое лицо, любая новая интересная тема беседы априори добавляли эмоций.

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Их позвали на теорию. Габулов, поднимаясь из кресла, подмигнул — и я вспомнил, как десять лет назад именно он встал в ворота сборной, после того как сломался Акинфеев. Потом был поиск себя, своего клуба. В какой-то момент начало казаться, что Володя уже одной ногой перешагнул за порог, отделяющий действующего игрока от того, кто только что закончил карьеру, но он удивительным образом сделал камбэк года. Сборная, Кубок конфедераций — не иначе как лотерейный билет, который он вытащил в «Арсенале». В тульском. Хотя после матча с Англией в Лужниках в 2007-м ненадолго возникли слухи, что он может оказаться в Великобритании. Не помню сквозь толщу лет, какой из клубов назывался в качестве потенциального интересанта, но точно не «Арсенал», однако читать об интересе к нашему игроку было приятно. До триумфального Евро-2008 было еще около года, никто тогда и подумать не мог, что сразу четверо из той сборной отправятся покорять Альбион.

Погруженный в воспоминания, я вышел на веранду и увидел, как курит сигару человек, встречи с которым я ждал. Он давно уже был чем-то большим чем просто агент, и Англия, как и другая европейская страна пополнила его записную книжку приличным набором контактов.

Я поздоровался и уселся на соседний стул, и мы незамедлительно заговорили о Слуцком. О «Халле», о вызове, о том, кого из игроков он сможет перевезти к себе. Я спросил про Головина и удивился ответу.

— Его покупает «Арсенал», только ты не пиши об этом, хорошо?

Я кивнул. Тайна была не моя, и до конца поверить в это все равно было сложно. Головин был яркий, растущий, объемный, но понять, почему он нужен Венгеру, обладающему колоссальным бюджетом на новые трансферы, все равно было решительно невозможно.

Я спросил, на вырост ли этот трансфер, не в силах вообразить армейца в стартовом составе «канониров». Особенно после эмоционального рассказа Слуцкого о дубле «Челси», где каждый был хорош и каждый был будущей звездой Премьер-лиги. Мне казалось, что вряд ли у «Арсенала» резерв хуже. В смысле, намного хуже.

— Купит и сразу отдаст на год в аренду ЦСКА.

Это было еще большей неожиданностью. Купить и отдать на год прежнему клубу — в чем смысл? Если можно купить через год, избежав финансовых рисков. В такой клуб, как «Арсенал», поехал бы любой из нашего чемпионата. Даже легионеры.

Уехать транзитом через «Халл», чтобы адаптироваться в нем к английскому футболу, а потом шагнуть наверх? Это выглядело разумнее. И в «Халле» Головина представить было гораздо легче. Особенно если знать, насколько хорошие отношения у него со Слуцким.

Я вспомнил, как зимой Головина чествовали в Геологическом музее как лучшего молодого игрока года. Глава детской футбольной лиги Виктор Горлов нашел для полузащитника костюм шахтера — в память о городе, где родился армеец, и раскрасил ему лицо черной краской словно сажей. Головин смущался своего вида, но недолго. Стоило Слуцкому начать вышучивать своего бывшего подопечного, как стеснительность словно рукой сняло. Восторженные взгляды мальчишек из школы ЦСКА, любимая девушка в зале, родители рядом на сцене — все это мигом убрало изначальную скованность.

Я смотрел на происходящее и вспоминал, как Слуцкого критиковали за включение Головина в стартовый состав сборной на Евро-2016. Как не понимали, почему его — одного из лучших игроков в той чемпионской команде Хомухи, бравшей «золото» и «серебро» юношеских чемпионатов Европы, Слуцкий предпочитал использовать в середине поля, а не на правом краю атаки. Как когда-то что-то подобное произошло с Дзагоевым, ярко отыгравшим на Евро-2012 на позиции крайнего форварда.

Чуть позже эти разговоры вспыхнули с новой силой, когда Черчесов в первых своих матчах у руля сборной решил обойтись без Головина — настолько, что даже не стал вызывать его на сбор. Посчитав, вероятно, что молодому игроку после чемпионата Европы не повредит небольшая пауза.

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Черчесов оказался прав. Он выдержал время и вернул Головина (как и Глушакова, кстати) в команду в тот момент, когда тот обрел в своей игре прежнюю уверенность. Предсказать это было несложно, молодость редко подразумевает рефлексию, а Головин и вовсе не был замечен в предрасположенности к ней. Когда Капелло вызвал на сбор в 2015-м перед игрой с Белоруссией нескольких игроков из молодежной сборной и дал сыграть Чернову, Миранчуку и Головину, именно Александр был в этой компании дебютантов лучшим. И дело даже не в голе, который он забил фирменным хлестким ударом, а в той не по возрасту бьющей из него уверенности.

12 матчей за сборную, 2 гола. В 21 год иметь такую статистику — означает быть звездой национального уровня. Три тренера, у которых Головин играл в сборной, настолько разные, что любая субъективность исключается автоматически.

Именно он сегодня оказался нашей главной надеждой. Вместе с Зобниным, Миранчуком, наверное, Митрюшкиным и Караваевым. Удивительным образом, через год после того, как мы увидели, что у России нет конкурентоспособной сборной и что на багаже Хиддинка дальше ехать уже невозможно, у нас появилась надежда на лучшее. Тогда, когда этого мало кто ждал.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»