Эффект Гало. Мы почти потеряли Андреа Белотти

В прошлом сезоне Серии А нападающий «Торино» Андреа Белотти настрелял 26 голов в ворота соперников, занял третье место в гонке бомбардиров чемпионата Италии и тем самым устроил себе мощную PR-кампанию. В этом футбольном году журналисты переключились на подвиги Чиро Иммобиле, Пауло Дибалы и Мауро Икарди, но не заметили одного: прежнего опасного Белотти мы потеряли.

Если вбить в поисковики ведущих итальянских сайтов имя и фамилию спортивного директора «Милана» Массимилиано Мирабелли, то можно узнать: около половины от всех фраз функционера посвящены Андреа Белотти. В октябре он заливал прессе, что однажды нападающий начнет бегать в футболке «россонери». В декабре – что миланцы хотят заменить Николу Калинича 24-летним страйкером. В феврале – что «Милан» все еще не теряет надежды подписать Андреа (правда кусаются суммы, которые хочет получить за него президент «Торино» Урбан Каиро). Итого – море слов, которые также подкрепляются слухами об интересе к нападающему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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Нет, излишнее внимание к Андреа Белотти оправдано на тысячу процентов. Во-первых, в контексте итальянского футбола Андреа – топовый игрок. Во-вторых, довольно часто он в одиночку тащит на себе «мертвый» «Торино», который то захлебывается в беспомощности Синиши Михайловича, то тонет в псевдоидеологии Вальтера Мадзарри. В-третьих, Белотти сам как-то намекнул, что не собирается всю жизнь сидеть в Турине. Так что все клубы, которые при деньгах, привыкли хантить его за эти слова. Недавно ведущий итальянский спортивный журналист Паоло Бандини высказал одну любопытную идею: все эти факторы и излишнее внимание только убивают Белотти как игрока. И это горькая правда.

В начале октября футболист повредил связки правого колена. В конце декабря – опять та же травма. Как отмечали врачи из миланской клиники, где нападающий проходил лечение, он часто нервничал из-за бесконечных звонков журналистов, поэтому ему пришлось даже купить новые телефон и SIM-карту, чтобы общаться с друзьями, родными и тренерским штабом. Плюс ко всему на Белотти действует сумма отступных в 100 млн евро, которая была прописана в его новом контракте с «Торино. Хотя сам он утверждает обратное: «Эта сотня миллионов не оказывает на меня никакого давления. Цены на трансферном рынке завышены, стоимость игроков сильно выросла».

Гало (прозвище нападающего, полученное за привычку прислонять ладонь ребром ко лбу во время празднования гола) сильно привык к Турину. В схеме, которая подразумевает одного нападающего на острие атаки, все внимание уделено только Белотти. Нет никаких сомнений: вряд ли форвард с самого начала приспособится к команде, ориентированной на индивидуалистов, а не на подачки основному нападающему. Например, к «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Есть подозрение, что хандра форварда продолжится, если он сменит лигу: в тепличной Италии Андреа все же есть куда расти. Правда, бывший главный тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура очень не советовал ему уезжать даже за пределы стадиона «Гранде Торино». «Белотти – уникальный персонаж. Если он наберется терпения, то легко может вырасти в высококлассного форварда. Пока что ему следует оставаться подольше в системе «Торино». Ведь неизвестно, что будет с ним, когда он попадет в среду с усиленной конкуренцией. Например, в тот же «Милан»

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Подписав новый контракт с «Торино», Андреа Белотти фактически сделал себя заложником ситуации. Слова Урбана Каиро о том, что он хочет построить «Торино» на классных игроках, – бред. Функционер лишь мечтает затолкать в карманы как можно больше «котлет» из купюр. Реально классные команды («Челси», «Атлетико» и т.д.) сильно сомневаются в целесообразности покупки, когда речь заходит о цене. Зато «Монако», целью которого является расположение в таблице поближе к «ПСЖ», вроде бы не прочь потратить деньги на нападающего. И это печально: Каиро даст добро на продажу своей единственной звезды без всяких угрызений совести.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press