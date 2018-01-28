Эффект бабочки. Как Тиаго Силва стал лучшим защитником мира

Тиаго Силва – самый высокооплачиваемый защитник Европы и лидер одного из сильнейших клубов мира – французского «ПСЖ». Но за этой успешностью и благосостоянием скрыты годы борьбы, переживаний и труда. Всю жизнь судьба бразильца говорит ему «нет», а он в ответ лишь молча пожимает плечами и делает по-своему.

Мог не появиться на свет

Будущий лидер сборной Бразилии, как и большинство своих соотечественников, жил бедно. Его дом – разваливающиеся трущобы в криминальном районе Рио-де-Жанейро, а вечное окружение – старшие брат и сестра, с которыми Тиаго приходилось делить не только одну комнату, но зачастую и одну кровать. Мать игрока Анджела однажды призналась, что не была готова к рождению третьего ребенка и хотела сделать аборт. Прервать беременность в Бразилии можно легально только в случае, если она ставит жизнь матери под угрозу или если зачатие произошло в результате изнасилования. Несмотря на все трудности, отец Анджелы, дедушка Тиаго Силвы, настоял оставить ребенка, чтобы «не брать на душу этот грех».

Футбол был единственным спасением мальчика и был так же жизненно необходим, как кислород. Сутулый и худощавый, он с самого рассвета до заката гонял мяч с Давидом Луизом — их семьи жили по соседству и очень сдружились. Тиаго ввязывался в плохие компании, а от криминального будущего его уберегла исключительно глубокая вера в Бога. «Я всегда слышал полицейские сирены. Я жил в очень опасном районе, где постоянно что-то происходило», — вспоминает игрок.

Мог не закрепиться

А вера в себя помогла юноше попасть в профессиональный футбол. В 14 лет Силву приняли в школу в Кампо-Гранде. Заведение было закреплено за «Флуминенсе», благодаря чему он смог попасть на просмотр в академию, где большинство мальчишек были сыграны с 7 лет. Тиаго не смог закрепиться и вскоре ушел в «Барселону», но не в испанскую, а в одноименную из Рио (четвертая по силе лига Бразилии). Тогда же юноша начал следить за матчами каталонцев. «За «Барсу» я болею с детства, когда там еще выступали Ромарио, Роналдо, Ривалдо. Я их настоящий фанат», — вспоминает бразилец.

На уровне юниоров Силва пылил на региональных и полулюбительских турнирах. Так, на одном из них его заметил тренер «Педрабранка» Пауло Сезар Карпежиани, легендарный специалист, побеждавший в Кубке Либертадорес с «Фламенго». Он пригласил Тиаго в свою команду, где защитник получил первую постоянную практику. Обращал внимание на бразильца и другая легенда, итальянского футбола – Бруно Конти. На тот момент он представлял «Рому» и был готов забрать парня в столицу Италии, но Силва отказался и вскоре переехал в Португалию за 2,5 млн евро. «Порту» только выиграл Лигу чемпионов, а центр защиты «драконов» был закреплен за Жорже Коштой и начинающим костоломом – Пепе. Силва же отсиживался в резервной команде «Порту» и довольствовался третьей португальской лигой.

Мог умереть от туберкулеза

Там же игрок познакомился с Жорже Мендешом, ставшим его агентом. Представитель бразильца предложил необычный вариант с клубом из России — с московским «Динамо». Агент вывез в нашу страну 19-летнего Силву и его подругу, а также еще шесть португалоговорящих игроков, среди которых были Дерлей – звезда «Порту» Жозе Моуринью, и Мигель Данни. Рассказывают, представители бело-голубых, услышав фамилию, ждали полузащитника Тиаго из «Челси», но приехал защитник из «Порту».

После первой же тренировки на сборах в Португалии главный тренер москвичей Олег Романцев назвал Силву гением. Смущало другое: молодой бразилец слишком быстро выдыхался. Дело в том, что как такового традиционного медосмотра не было. По словам врача «Динамо» Юрия Василькова, когда он заикнулся об обследовании, помощник Алексея Федорычева (владельца «Динамо») сказал: «Не волнуйтесь. Прилетим в Москву – и у вас на руках будут все медицинские сертификаты легионеров». Позже бразильца отвезли в лиссабонский госпиталь на рентген, где выявилась открытая форма туберкулеза, причем очень запущенная. Тиаго срочно отвезли в Москву и положили в туберкулезный диспансер в Сокольниках. В барокамере защитник провел 6 месяцев, а «Динамо» и конкретно генеральный директор Юрий Заварзин создали все условия для восстановления и привезли из Бразилии близких футболиста.

«Правда ли, что попал в больницу? Да. Это было ужасно. Рядом была только моя девушка. Все вокруг говорили на непонятном языке. Меня спасли врачи. Да и я не слабохарактерный, стараюсь быть сильнее обстоятельств. Я же кариока (выходец из штата Рио-де-Жанейро. – Ред.). Жизнь преподнесла жестокий урок, но я справился. После того как вылечился, женился, и моя жизнь преобразилась», — впоследствии рассказывал Тиаго Силва.

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Мог упасть духом

Юрию Заварзину предстояло решить, что делать с только восстановившимся игроком, и тогда в «Динамо» пошли на жертвы и отпустили Силву, разорвав контракт по обоюдному согласию. Защитник вернулся в Бразилию, где подписал договор с родным «Флуминенсе», который возглавил только что покинувший Москву Иво Вортманн. В 2006-м «Флу» играл отвратительно, дожал до 15-го места, но Тиаго феноменально быстро набрал форму и за него в обороне было не стыдно. Вскоре «триколор» выиграл кубок Бразилии, а Силва получил прозвище Монстр.

Бразильца действительно было не остановить. Летом 2007 года он поехал вместе со сборной в Венесуэлу и стал обладателем Копа Америка. Там защитник познакомился с будущими партнерами по «Милану» и «ПСЖ» Робиньо, Алексом и Дани Алвесом. После финального матча главный тренер «селесао» назвал Тиаго Силву и его игру феноменальными.

Мог не исполнить мечту

Переговоры с «Миланом» проходили непросто и затянулись на полгода. «Флу» хотели выжить максимум из сделки, в то время как семья Берлускони собиралась ограничиться минимальными затратами. Итоговая цена в 10 млн евро устроила обе стороны. Бразилец пришел зимой 2009 года, но свой первый матч провел только летом из-за отсутствия в заявке «Милана» свободных регистрационных мест для тех, у кого нет паспорта ЕС.

За этот срок Тиаго успел впечатлить двух ветеранов — Алессандро Несту и Паоло Мальдини. Первый смело заявил, что с бразильцем его футбольная жизнь продлится дольше, высказав свое доверие новичку, а капитан и вовсе признался, что видит игровые черты Франко Барези и своего возможного преемника. Тот «Милан» показывал не лучшие результаты на фоне непобедимого «Интера» Жозе Моуринью, но при Карло Анчелотти у «россонери» атмосфера всегда оставалась на высоком уровне во многом благодаря бразильцам.

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Пока «Интер» учился жить без Жозе Моуринью «Милан» усилился Златаном Ибрагимовичем и Робиньо, а в команду после Леонардо пришел Массимилиано Аллегри, по признанию которого Тиаго Силва – лучший защитник Европы. Сплав старого «Милана», бравшего две Лиги чемпионов с Анчелотти, в сочетании с талантами помоложе подарили фанатам «россонери» первое за 7 лет чемпионство.

Силва хотел играть в «Милане» до конца карьеры, был готов продлить контракт хоть до 2020 года, но владелец клуба Сильвио Берлускони не удержался от денег, предложенных «ПСЖ» (42 млн евро за Силву, 20 млн – за Ибрагимовича) и продал двух лидеров команды.

«Средства, вырученные за эти два трансфера, помогут нам не беспокоиться о финансовом положении в ближайшие три года. Не думаю, что без Ибры наша атака очень сильно ослабнет. В обороне может сильно прибавить Ачерби. Мы все еще претендуем на победу в Серии А», – посчитал в 2012-м Берлускони. Прошло шесть лет, а «Милан» по-прежнему не знает, что такое надежная оборона.

Мог не стать капитаном

В Париже Тиаго Силве потребовалось минимум времени для адаптации. Здесь все знакомо: главный тренер – Карло Анчелотти, спортивный директор – Леонардо, большая группа соотечественников и португалоговорящих звезд, а в атаке диктует правила Златан Ибрагимович, которого укротить по силам было только Дженнаро Гаттузо.

Если в атаке действия парижан была полностью заточены под Златана, то всеми оборонительными действиями и координацией игровых линий на поле заведовал Тиаго Силва. 24 ноября 2012 года в матче против «Труа» (4:0) защитник впервые вышел с капитанской повязкой парижан. Ровно через пять лет число матчей в качестве лидера у Тиаго достигло отметки 200. За этот срок бразилец выиграл с клубом 14 трофеев, но по-прежнему мечтает о главном – победе в ЛЧ.

Самое удивительное, даже оставаясь лучшим защитником в лучшем клубе Франции бразилец никогда не понижал требований к себе. В 2015-м он сделал уникальное достижение, ни разу не нарушив правила в матчах Лиги 1 за сыгранные 630 минут. Притом что процент выигранных единоборств у Силвы значился на 89%. Нынешний контракт бразильца рассчитан до 2020 года, а подписать его – было одним из главных требований к директорам со стороны президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

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В историю бразильского футбола Тиаго Силва войдет навечно как капитан команды, сыгравшей на домашнем чемпионате мира в 2014-м. Турнир южноамериканцы вспоминают со слезами на глазах, но для Тиаго тот год был омрачен куда большей потерей. Осенью не стало его отца. Силва тяжело перенес потерю родного человека: «У меня не хватит слов, чтобы поблагодарить за то, что ты для меня сделал. Ты всегда был примером для меня, отцом, другом и супергероем».

Дунга после поражения в 1/4 финала Копа Америка от Парагвая, где фатальной стала ошибка Силвы, больше капитана «ПСЖ» в национальную команду не вызывал. Лидер «парижан» не мог понять, почему его игнорируют. Но с приходом к «селесао» Тите все нормализовалось. Тиаго Силва приедет в Россию в роли капитана, а сама Бразилия выступит в роли одного из главных фаворитов турнира.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press