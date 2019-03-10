Эдгар Давидс: «За свою жизнь я никогда не напивался и не принимал наркотики, даже не курил»

Эдгара Давидса знают как одного из лучших опорных полузащитников 1990-х и единственного футболиста в истории, игравшего в очках. Он собрал полтора десятка трофеев, выступая за «Аякс» и «Ювентус», а теперь занимается бизнесом и развивает собственную академию. В интервью еженедельнику «Футбол» голландец рассказал о том, почему отказывается создать свою линейку очков, что было худшим наказанием для Патрика Клюйверта и почему истории о буйном характере самого Давидса преувеличенны.

Очки

Даже сейчас Эдгара Давидса достаточно просто узнать в толпе из-за его экстравагантных очков с оранжевыми стеклами. С тех пор как 4 сентября 1999 года хавбек впервые вышел в них на поле в товарищеском матче голландцев с бельгийцами, этот аксессуар стал неотъемлемой частью его образа. Сейчас такой лот стал бы заветной целью коллекционеров со всего мира. Но сам Эдгар даже не может точно сказать, что произошло с его первыми очками и где они находятся сейчас.

— Что случилось с первыми моими очками, в которых я вышел на поле? Ох, это было довольно давно. Полагаю, что они до сих пор хранятся где-то у меня. Надо будет проверить, — задумчиво говорит Давидс.

Первые проблемы с глазами у голландца начались еще в середине 1990-х. А в марте 1995 года врачи поставили ему диагноз – «глаукома». Эдгару прооперировали левый глаз, и в результате несколько месяцев футболист находился вне игры. Четыре года спустя болезнь распространилась на правый глаз, после чего он впервые появился на поле в защитных очках, получив одобрение со стороны ФИФА.

— Мне пришлось сделать непростой выбор: стать первым футболистом, играющим в очках. Я испытывал серьезное давление, но я не обращал на это внимания, потому что знал, что хочу быть частью этой игры, — вспоминает в интервью игрок о том времени.

Позднее Давидсу провели операцию во Франции, после чего он уже не нуждался в очках, но продолжал носить их, опасаясь получить удар по глазам. С тех пор его коллекция разрасталась в геометрической прогрессии, как у девушки-шопоголика.

— Сколько очков в моей коллекции? О, я даже и не представляю, их действительно очень много! Какие-то из них периодически теряются. И еще больше очков я сломал, — добавляет Эдгар с мальчишеской улыбкой на лице.

В феврале 2017-го в английском «Борнмуте» прибегли к необычному эксперименту: футболисты клуба перед сном надевали специально разработанные очки с оранжевыми линзами: они должны были отфильтровывать «синий свет», излучаемый телевизорами, планшетами и смартфонами, который мешает мозгу вырабатывать мелатонин — гормон, способствующий естественному засыпанию. Главный тренер «вишенок» Эдди Хау уверял, что, после того как он стал носить эти очки, его самочувствие заметно улучшилось. Неизвестно, стал ли этот эксперимент ключевым катализатором успехов «Борнмута», но именно в том сезоне они показали лучший результат в Премьер-лиге, финишировав на девятой строчке.

Если бы к тому моменту на рынке была доступна линейка очков имени Эдгара Давидса, то англичане наверняка обратились бы к нему. Но голландец всякий раз отвергал подобные предложения.

— Мне неоднократно предлагали запустить свою линию очков, но я все время отказывался. Дело в том, что все, за что я берусь, должно быть качественным. Если у меня есть чувство, что конечный продукт не будет высокого уровня или же сотрудничество мне предлагает «неправильный человек», то я просто не соглашаюсь. Неважно, сколько денег мне обещают, для меня качество всегда остается на первом месте.

Улица

Настоящим источником вдохновения для Эдгара Давидса всегда была улица. Голландец неоднократно подчеркивал, что именно уличный футбол помог ему стать тем игроком, каким его знают болельщики по всему миру. По окончании карьеры хавбек заинтересовался фристайлом – еще одной разновидностью уличной футбольной культуры и не раз становился приглашенным арбитром соревнований по всему миру.

— В основном многие из нас начинают играть на улице. Это место, где ты можешь заявить о себе, изобрести свой уникальный стиль, где тебе приходится сражаться. Уличный футбол и фристайл по-настоящему вдохновляют, и здесь всегда можно увидеть нечто креативное и выдающееся, — уверен Давидс.

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Сейчас одним из основных видов деятельности бывшего футболиста является производство одежды для уличного футбола под его собственным брендом — Monta Street. Он существует с 1999 года, и все это время голландец принимал активное участие в жизни компании. Одним из последних проектов бренда стала разработка детской линейки Monta Juniors, с презентацией которой Эдгар и прибыл в Москву.

— Мое сотрудничество с брендом Monta – это настоящая история. Это не что-то искусственное, где на главных ролях важные люди в костюмах из офисов. Наша одежда для улицы создана теми, кто понимает уличную культуру. На рынке доминирует спортивная и повседневная одежда, мы же решили создать нечто новое и необычное, — рассказывает экс-футболист, занимающий в компании должность креативного директора.

Детство

Преданность – качество, присущее Давидсу не только в бизнесе, но и в обычной жизни. Те, кто хорошо знаком с голландцем, охотно подтвердят, что на него всегда можно положиться. С самого детства он мог постоять за себя, не терпел оскорблений по расовому признаку и не давал в обиду своих близких друзей. Одним из них был другой легендарный голландский футболист – Патрик Клюйверт. Так получилось, что после переезда из Суринама семья Давидса поселилась в том же районе Амстердама, где проживало семейство Клюйвертов, и оба мальчика вместе гоняли мяч на одной из площадей своего квартала.

На вопрос о том, кто же из них чаще побеждал в детстве, Эдгар уверенно отвечает:

— Конечно же это был я! Ведь я старше его на три года. Сейчас Патрик заметно выше меня ростом, но когда ему было шесть, а мне девять лет, он был ниже меня, так что обыгрывать его было проще. Однако уже тогда он был отличным завершителем.

В детстве соревновательный аспект игры сводится к тому, что проигравшему достается какое-то наказание. Один из самых распространенных приемов, хорошо знакомый каждому, – так называемая в простонародье «игра на ж…у», когда победитель пробивает мячом по пятой точке оппонента. На вопрос о том, какое же наказание в детстве доставалось Патрику Клюйверту после поражений, Давидс уверяет, что у них все было иначе:

— Нет, мы не играли на наказание, но никто из нас не хотел проигрывать. Ведь уже с самого детства любое поражение давит на тебя психологически. А если кому-то из нас во время игры удавалось прокидывать мяч между ног сопернику, это воспринималось хуже любого наказания.

Позднее в их банду с Клюйвертом добавились Кларенс Зеедорф, Микаэль Райцигер и Винстон Богард. Первых троих объединяли суринамские корни, а Райцигер и Богард примкнули к ним в то время, когда все пятеро оказались в «Аяксе». Тогда же они обзавелись названием для своей шайки – De Kabel («кабель»). И сейчас при воспоминаниях, как появилось это прозвище и что оно символизирует, у Давидса проскальзывает улыбка на лице:

— О, это довольно просто! У каждого из нас в детстве была своя компания друзей, некое братство. Если у тебя есть друзья, вместе с которыми ты рос и прошел через многие испытания, то ваша связь с годами становится лишь крепче. De Kabel обозначало нашу сильную связь и крепость нашей дружбы, которую ничто не способно разбить.

Ван Гал

В 1990-х «Аякс» был доминирующей силой не только в Голландии, но и на европейской арене. Подавляющая часть голландских игроков той команды блистала на международной арене и заслужила статус легенд голландского футбола. Во главе амстердамцев был Луи ван Гал, и в то время ни у кого не возникало желания смеяться при упоминании термина «философия Ван Гала», а по умению работать с молодежью ему не было равных. Большинство игроков того «Аякса» подтвердит, что важнейшую роль в их карьерах сыграл именно голландский тренер.

Среди благодарных воспитанников будет и Эдгар Давидс:

— Луи ван Гал был тем тренером, при котором я закрепился в основном составе «Аякса». Я дебютировал в первой команде, когда он был помощником главного тренера, но мне не гарантировали места в старте. Ван Гал же поверил в меня и дал мне шанс проявить себя. Мог бы я назвать его человеком, сыгравшим ключевую роль в моей карьере? Абсолютно, и я очень благодарен ему.

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Луи ван Гал не только открыл Давидсу дорогу в большой футбол, но и наградил его самым знаменитым прозвищем. Однако игрок уверяет, что никогда не придавал этому особого значения и для него на первом месте были другие ценности:

— Да, именно Ван Гал дал мне то прозвище — Питбуль. Потом были и другие, такие как Хищник или Пиранья. Но я не особенно обращал на это внимание, для меня более значимыми были моя игра и моя роль в команде.

Любовь к уличному футболу и влияние Ван Гала подтолкнули Давидса к работе с детьми. Бывший футболист намерен собрать детскую команду и с большим энтузиазмом подходит к реализации этой идеи.

— Мне действительно это интересно. У меня уже функционирует своя академия в Голландии, и сейчас мы изучаем различные варианты сотрудничества и партнерства. В данный момент в Амстердаме открыто около 10–12 филиалов академии, и это только начало.

Характер и наследие

Отличительными чертами футболиста Эдгара Давидса были вспыльчивый нрав и задиристый характер. Если загуглить его имя, то можно найти множество историй о стычках и конфликтах голландца как с партнерами, так и с болельщиками. Самые популярные из них – избиение двух фанатов за оскорбления и удар по лицу Алессандро Костакурты за сравнение его со сгнившим яблоком. Но сам Давидс решительно отвергает все обвинения и уверяет, что он не такой, как о нем привыкли думать:

— Я не считаю себя азартным человеком или плохим парнем. За свою жизнь я никогда не напивался, не принимал наркотики, даже не курил. И я не фанат азартных игр, это точно не про меня. Не стоит делать выводы о человеке из слухов, которые публиковали газеты.

Но вот на вопрос про драки голландец тактично промолчал.

При упоминании имени Эдгара Давидса у многих болельщиков в голове формируется образ агрессивного парня в очках и с дредами на голове. Когда же я спрашиваю у голландца, не возникало ли у него мысли, что именно таким он и запомнится людям, он отвечает без промедления:

— Нет, я никогда не думал об этом. Дело в том, что я всегда боролся за победу, с самого детства. Я понимал, какой цели хочу достичь, и делал для этого все необходимое. Мне нравилось играть в футбол, и я до сих пор люблю эту игру. Естественно, многие запомнили меня потому, что я играл в очках и был агрессивен на поле. Но я уверен, что в первую очередь меня знают и будут помнить как отличного футболиста.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press