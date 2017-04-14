Дзюба против всех. Илья Казаков – о дерби Москвы и Питера

В предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом» все настолько за москвичей, что от этого становится даже страшно. Домашний матч. Текущая форма. Мотивация. Стадион. Турнирная таблица. Разве что травмы – против.

Как «разве что»? Зе Луиш, Луис Адриано – каждый из них для сегодняшнего «Спартака» больше чем просто боевая единица. И пусть даже без них в обойме Карреры большая группа атакующих игроков, это обстоятельство делает любые представления о характере предстоящей встречи совершенно неуместными.

Агенты и гипноз. Илья Казаков – о трансферах «Спартака»

К примеру, после второго гола в Уфе итальянский тренер, по словам комментаторов, дал команде указание закрыться и сыграть от обороны. Понятно, что силы небеспредельны и что «Уфа» забивает в год по чайной ложке, теряясь даже на фоне игры с соперником на встречных курсах. Но после этого перестроения «Спартак» чудом не пропустил с пенальти. И затем пропустил с игры. Поставив под большое сомнение тезис, что команда умеет удерживать счет.

Это умеет Бердыев с любой из его команд. Это хорошо получается у ЦСКА. И в последнее время – все лучше у «Локомотива». А вот «Спартак» был и продолжает оставаться командой, наполненной страстью. Которая в ее игре превалирует над рассудительностью. На самом деле это редкая удача. Даже не для «Спартака» – для чемпионата. Мы же в последнее время сами загнали себя в тупик. Прежние модели и прежние лидеры перестали быть в полном смысле этих слов движущей силой. Не было свежести, не было претензий извне. ЦСКА или «Зенит». «Зенит» или ЦСКА. Огромные деньги или золотая старая гвардия.

Неслучайно же все так радовались в прошлом году успехам «Ростова». И не только потому, что этот рывок дончан к пьедесталу был сродни чуду. Чемпионату, болельщикам, всем нам требовалась свежая кровь, новый вызов. Который сейчас обеспечил «Спартак». Воспользовавшись чужими слабостями. Отсутствием неоспоримого лидера.

Поразительная история: в этом «Спартаке» практически нет тех, кто знает на собственном примере, как это – побеждать в чемпионате. Есть же версия, что золотые медали национального первенства без таких футболистов не выиграть.

Но есть и контрпример, который когда-то любил приводить Леонид Слуцкий, еще работая в «Москве». Невозможно выиграть титул, не имея в составе игроков национальной сборной. Зобнин, Глушаков, Кутепов, Самедов – те, кто стал костяком команды Черчесова. Спустя столько лет «Спартак» вновь широко представлен в сборной.

В отличие от «Зенита», у которого все на первый взгляд перед суперматчем следующего тура плохо. И который снова – как многим кажется – озадачен поиском нового тренера. Но вот что интересно. Я смотрю на эту афишу светлого пасхального дня и думаю об игроке, способном стать ключевой фигурой встречи. Артем Дзюба. Доросший до капитанской повязки в «Зените». И неспособный спокойно дышать, когда речь идет о «Спартаке».

Петроград 17-го года. Алексей Андронов — об амбициях Санкт-Петербурга

Насколько знаю, проблемы с коленом у Дзюбы требуют не хирургического, а консервативного лечения. Нужна пауза, причем длительная. Иначе из-за артроза сустава слишком велик риск преждевременного окончания карьеры. Но Дзюба об этом не хочет слышать. Поскольку его «Зенит» в таблице ниже его «Спартака», где форварда давно нет, но который не дает ему спокойно жить. Поэтому он выходит на поле. Через боль. Чтобы доказать, отомстить.

Безумно интересно, кто выведет на «Открытие Арену» «Зенит» с капитанской повязкой. Я бы хотел, чтобы это был Дзюба. Чтобы и без того напряженный матч стал событием в максимальной мере. Для нашего футбола лучше, чтобы чемпионом сейчас стал «Спартак». А для интриги лучше, чтобы «Зенит» в Москве выиграл. Но, кроме Дзюбы, козырей у питерцев слишком мало.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев,Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»