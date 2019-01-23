Джекпот для «Челси». Зачем Маурицио Сарри нужен Гонсало Игуаин

Один из самых известных бомбардиров современного футбола – нападающий Гонсало Игуаин намерен реанимировать свою карьеру. Полугодичная аренда аргентинца в «Милане» не впечатлила: Пипита запомнился только двухмесячной безрезультативной серией и удалением за истерику в матче против «Ювентуса». Теперь 31-летний форвард намерен попробовать себя в Англии — в «Челси», под руководством Маурицио Сарри, у которого когда-то уже получалось превращать Игуаина в грозную машину по забиванию голов.

Лондонский договор

Гонсало Игуаин стал «дьяволом» по принципу «авось получится»: голеадор, которому отказали в лучшем клубе Италии – «Ювентусе», – так почему бы не попробовать его умения в «Милане» новой сборки? Но главному тренеру «россонери» Дженнаро Гаттузо не удалось вписать игрока в привычную для него схему 4+3+3.

Непостоянный аргентинец не подходит и под часто меняющиеся тактические этюды Массимиллиано Алегри, поэтому главы «Ювентуса» пытаются сплавить футболиста с годовой зарплатой в 7,5 млн евро. Сейчас «бьянконери» близки к новой переброске Гонсало: руководство «Челси» готово взять 31-летнего нападающего до конца текущего сезона, а к лету выкупить его контракт за 36 млн евро. Все это — при выполнении нескольких условий. 1) Клуб финиширует в топ-3 АПЛ, а Игуаин забьет хотя бы один раз; 2) Игуаин оформит не менее 15 голов в чемпионате; 3) Лондонцы выиграют Лигу Европы, а Игуаин забьет не менее 5 мячей в турнире.

По мнению экспертов, будущая остановка футболиста в «Челси» предвещает благоприятный прогноз для всех сторон: нападающий вернет свое снайперское «я» именно в футболке «синих», а «Юве» наконец-то его продаст.

Спаситель

В 15 турах Серии А 31-летний форвард забил шесть голов (два из них – в ворота «Кьево» с 20-й строчки в чемпионате), а на групповом этапе Лиги Европы отметился двумя мячами. При этом голевая засуха у аргентинца продолжалась с 28 октября по 29 декабря. Так почему в лондонское воскрешение Игуаина все равно верят?

Все дело в главном тренере «Челси» Маурицио Сарри. Заядлый курильщик с сексистскими шутками – подобный персонаж совсем не похож на фею-крестную, но именно он изменил отношение Игуаина к футболу, когда возглавил «Наполи» перед сезоном-2015/16. Тем летом аргентинец устроил пьяную драку в одном из ночных клубов .Так он переживал решающий послематчевый пенальти и проигрыш своей сборной чилийцам в финале Кубка Америки.

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Сарри убедил руководство «адзурри», что игрока не стоит выставлять на трансфер. А самого Гонсало накачал мотивационной речью: «Ты слишком ленив, с таким подходом тебе никогда не стать лучшим форвардом в мире». Вторым шагом тренера «Наполи» стала помощь нападающему: итальянец защищал его в прессе, а для пропажи знаменитого пуза Игуаина была разработана специальная диета.

По окончании сезона форвард не стал лучше в плане «физики» или дриблинга. Но именно тогда он забил 36 мячей в 35 встречах Серии А, проведя лучший сезон в карьере. При Маурицио страйкер раскрыл свои основные способности – поиск свободного пространства, неожиданное открывание, мощный рывок. «Игуаин — голевая машина, систематический и автоматический джекпот», — восхищался Сарри.

Ожидание/Реальность

Центрфорвард, умеющий вовремя подключиться к атаке и/или создать момент, – одно из ключевых правил «саррибола», по которому 60-летний специалист и строит игру в «Челси». В последнее время роль такого нападающего выполняет Эден Азар, но бельгийцу не хватает прямолинейности.

Во время недавнего матча против «Арсенала» (0:2) «синие» совсем растерялись на поле, нанеся всего один удар в створ чужих ворот. Плеймейкеры Жоржиньо и Канте обычно передавали мяч на фланги, а после забросов в штрафную все и заканчивалось. Медлительная атака «Челси» захлебывалась без футболиста-«открывашки».

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Тем удивительней переезд Игуаина на «Стэмфорд Бридж». Нынешний Пипита — не помощник лондонскому нападению: в «Милане» он морально сдулся и перестал пользоваться лайфхаками от Сарри для демонстрации своего уровня. Пик его игрового кризиса наступил во время январского матча за Суперкубок Италии против «Ювентуса» (0:1): Гонсало выходил на поле за 20 минут до конца встречи, чтобы создать момент и сравнять счет. Но вместо этого он немного потолкался около штрафной Щенсны и всего 15 раз коснулся мяча.

Одни загадки

Несмотря на это, Дженнаро Гаттузо хотел поработать с форвардом до конца сезона и пытался уговорить того любыми способами: «Я не знаю, чем недоволен Игуаин. Если бы все зависело от меня, то я бы оставил его у себя дома и накормил бы своим обедом». Но аргентинцу необходима работа со специалистом, однажды превратившим его ограниченность в уникальность. Поэтому переезд нападающего к Сарри – психологическая история преодоления

31-летний форвард устроил прощальный ужин с игроками «Милана». Похоже, он сказал «до свидания» не только команде, где у него не получилось заиграть, но и вкусной калорийной итальянской пище. Теперь если Маурицио Сарри удастся во второй раз вытащить футбольного Гомера Симпсона из пропасти, то это станет очередной победой в карьере итальянца. Быть может, самой важной.

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«Ривер Плейт», Аргентина, 2004-2006

В октябре 2006-го 19-летний Пипита оформил дубль в ворота «Боки Хуниорс» и помог «Риверу» одержать домашнюю победу в дерби (3:1). Аргентинцем заинтересовались «Милан», «Лацио», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но уже в декабре того года «Реал» приобрел нападающего за 13 млн евро.

«Реал», Испания, 2007-2013

В первенстве Ла Лиги-2009/10 нападающий стал вторым лучшим снайпером сезона. Но со временем результативность бомбардира падала, его чаще оставляли в запасе. Летом 2013-го Игуаин перешел в «Наполи» за 37 млн евро из-за обещанной игровой практики.

«Наполи», Италия, 2013-2016

На третий год выступлений в Серии А Игуаин забил 36 голов и побил итальянский рекорд результативности 66-летней давности. Тем же летом футболист пошел на повышение: «Ювентус» приобрел его за 90 млн евро. Эта продажа стала самой выгодной в истории «Наполи».

«Ювентус», Италия, 2016-2018

В дебютном сезоне за туринцев Гонсало наколотил 24 гола в чемпионате и выиграл командную гонку снайперов. На следующий год он забил 16 голов в первенстве Италии (8 из них – с пенальти), а летом был арендован «Миланом». «Решение уйти из «Юве» было не моим. Они взяли Роналду и сказали, что я не могу остаться», — заявил Гонсало.

«Милан», Италия, 2018 – по наст. вр.

2 августа «россонери» арендовали форварда за 18 млн евро с правом последующего выкупа за сумму вдвое большую. Сам Гонсало настаивал на включении в соглашение пункта об обязательном трансфере в «Милан». Но спустя полгода он, похоже, передумал: по данным СМИ, 14 января игрок подал запрос на переход в «Челси».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press