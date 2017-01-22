Джамал Дибиргаджиев: «Когда забил шестой мяч в дебютном матче, наш защитник сказал: «Хватит, я уже устал бегать поздравлять тебя»

Когда-то «Анжи» тратил большие деньги на трансферы, на зарплаты футболистов и был центром притяжения всех глорихантеров России. Но потом сменился курс развития, звезды разъехались, а на смену им пришли молодые и перспективные игроки. Повезло не всем. Джамал Дибиргаджиев устал ждать возможности показать себя в основной команде и отправился покорять третий португальский дивизион.

Смолов, «Енисей», Дасаев

— Вы появились в «Анжи» тогда, когда команда продавала звезд и улетала в ФНЛ. Какая атмосфера была в раздевалке?

— Я не застал ни Это’О, ни Роберто Карлоса, ни Диарра. Они разъехались за два-три месяца до того, как я пришел в клуб. Но вместе со мной в команде числились Федор Смолов, Билялетдинов, Илья Максимов. К играм за основу меня не подпускали. Иногда только со взрослой командой тренировался, мог на общем ужине Смолова увидеть. Но я никогда не замечал, чтобы он как-то вызывающе себя вел, понтовался. Федор – скромный, серьезный. Даже на тот момент он был очень сильным игроком.

— О’кей. У вас был выбор: место на скамейке или переезд в третью португальскую лигу. Почему выбрали второе?

— Когда «Анжи» вылетел в ФНЛ, пришел тренер Ташуев. Руководство поставило задачу вернуться в Премьер-лигу в первый же год. Никто не смотрел на молодых. Нам было по 18-19 лет, многие были амбициозны, но не готовы выполнить задачу. Требовались более опытные футболисты. На тот момент я даже не думал, что буду уходить, потому что я только подписал контракт. Был всем доволен. Перед последним туром с «Сахалином» уже стало понятно, что «Анжи» возвращается в высший дивизион. Поэтому молодым игрокам дали шанс показать себя. На матч полетели шесть футболистов дублирующего состава. И там я впервые вышел на поле за взрослую команду. Мы выиграли 3:0, я забил, отдал голевую.

— А потом «Анжи» вышел в Премьер-лигу.

— Да, и в команду пригласили Юрия Павловича Семина. Он сразу заметил меня. Я провел все сборы с главной командой. Семин мне говорил: «У тебя все впереди. Тренируйся, доказывай. Будешь сильнее – я не враг сам себе, я буду тебя ставить». Но потом купили Угу Алмейду, был еще Янник Боли. У Янника я многому учился. Потом пришел Врба. Я подошел к нему как-то в Москве на сборах и спросил: «Мне 20 лет. Я хочу играть. Могу я вообще на это рассчитывать?» Он сказал, что ничего не может обещать. Я согласился, обдумал все, еще раз поговорил с Врбой и попросил разрешения уйти в аренду. Интерес был со стороны «Спартака» из Нальчика и от «Енисея» из Красноярска. Я уже выбрал второй вариант, но Красноярск почему-то тормозил. Пока они чего-то там решали, у меня и появилась возможность уехать в Португалию.

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— Вам же и Ринат Дасаев советовал этот вариант. Что за история о знакомстве вашего отца и Дасаева?

— Раньше был мини-футбольный клуб «Арбат». Они тогда собирались в зале по выходным. Приезжали Дасаев, Ярцев, Точилин. Отец был с ними знаком. На тот момент мне было 7 лет, поэтому я даже не подозревал, кто это. А сейчас понимаю, что это были легенды советского футбола.

Зарплата в «Фатиме», техничные португальцы

— О вашей нынешней команде, португальской «Фатиме», никому ничего не известно.

— Ребята амбициозные, опытные. Есть футболисты, которые в высшем португальском дивизионе играли — и с «Бенфикой», и со «Спортингом». Почти все игроки одного уровня, но тренер всегда меняет состав – каждую игру ломает голову, кого выпускать. Все равны, а главный не хочет никого обидеть. Все друг за друга горой. Даже запасные на скамейке кричат, поддерживают, у меня уши ломаются от шума. В первое время я вообще был в восторге: настолько эмоциональные и добрые люди. Это здорово помогает. Поэтому, наверное, мы сейчас идем на первом месте, опережая второе место на 4 очка.

— Слышал, что в Португалии доброжелательны все. Даже президент вашей «Фатимы».

— Да. Я один раз забил шесть голов за матч, он мне лично поздравления в Facebook писал. Он очень хорошо владеет русским языком, так как учился в Киеве, у него и жена украинка. Говорю, в Португалии очень простые и общительные люди. Можно до вице-президента команды дозвониться, поговорить о чем угодно. Он после игры может даже пригласить поужинать в ресторан.

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— Вы как-то говорили, что в Португалии полно бедных команд.

— Я могу сравнить с Россией. Та лига, в которой я играю, равносильна нашей второй. Много моих друзей выступает в нашей второй лиге. И у всех одна жалоба – задержка зарплаты. В Португалии семь зон в третьей лиге. Но от знакомых ребят, которые играют в этих зонах, я никогда не слышал жалоб. Средняя зарплата – по 50-60 тысяч рублей. Вряд ли у нас во второй лиге получают такие деньги.

— А вы?

— Если сравнивать с зарплатой в «Анжи», то я пошел на понижение. Теперь моя зарплата стала меньше вдвое. Но я не за деньгами приехал в Португалию, а играть, показывать себя.

— В Португалии действительно невозможно удивить техникой?

— Помню первую тренировку. Меня подозвал тренер, представил, попросил показать что-нибудь из трюков. Я подержал на голове мяч. Смотрю – ни у кого никаких эмоций. Я растерялся: «Что-то не так?» Оказалось, никого не удивил. Потом на тренировке одноклубники показали, на что способны. Впечатляет!

— А шестью голами в дебютной игре удивили?

— Ко мне перед тем матчем подошел наш крайний защитник Бруно Симао. Он играл в Молдавии — что-то может сказать на русском. Бруно поддержал меня, сказал, что я должен забить. Я забил первый гол, второй, третий. После четвертого он мне говорит: «Ну все, я же больше не просил, успокойся». После шестого моего гола он махнул рукой: «Я уже устал бегать поздравлять тебя со своей половины поля». О моих голах на следующий день написали в газете. Одноклубники распечатали мою фотку и повесили на Доску почета.

— В «Фатиме» футболисты шутят друг над другом?

— У нас в команде был вратарь. Его звали Клаудио. Перед тренировкой на его шкафчик в раздевалке наклеили плакат с Клаудио Браво из «Манчестер Сити» и его фотку. Он пришел, посмеялся. А еще бразильцы зажигают. Их в Португалии много – около 30% от всех жителей.

Мечта о Милане, Андрей Шевченко

— Позитив и доброжелательность сказываются на болельщиках?

— В каком-то матче я забил два мяча, мы выиграли 2:0. После игры выходим, рядом со стадионом – болельщики другой команды. Но у них там барбекю, рыбка жарится. Один из них подходит и говорит: «Ты два гола забил? Ну, ты сегодня заслужил» и угостил рыбой, орехами какими-то. Для португальцев футбол – это святое! Как-то раз шел в магазин, со мной был дедушка, украинец, который помогал мне переводить все. Он начал про меня рассказывать: что я футболист и так далее. Местные отодвинули дедушку и начали разговаривать со мной о футболе.

— В России холодно играть уже в ноябре. В Португалии с этим нет проблем?

— Как-то было около 20 градусов тепла. А они вышли на улицу в перчатках, лосинах, в термобелье. Я же вышел в шортиках, в футболке. Они смотрят: типа сумасшедший, что ли? Я им отвечаю, что все нормально, и показываю фотографии, где на снегу тренируюсь. Португальцы удивились и говорят: «Ты, может, водку пьешь, чтобы согреться?» Португальцы все думают, что русские всегда пьют водку, чтобы согреться.

— Самая смешная история, которая происходила с вами в Португалии?

— Она даже не смешная, а нелепая. Мне как-то отключили свет. Я совсем не разбираюсь, как там все нужно оплачивать. Я два-три дня без света жил: не мог оплатить коммунальные услуги российской банковской картой.

— Вы готовы остаться в «Фатиме» на постоянной основе?

— Думаю, что нет. Я сразу понимал, когда уезжал из «Анжи», что иду на понижение: и в финансовом плане, и в игровом. Я же просто хочу себя показать, чтобы меня заметили. Если получится, то было бы неплохо перебраться во вторую или первую лигу Португалии.

— Вы как-то говорили, что хотите попасть в «Милан».

— Да! Это моя мечта!

— Какой футболист «Милана» вам больше всего импонирует?

— Сейчас нет такого. А раньше — Андрей Шевченко, мой любимый футболист. С детства за ним следил. Когда я пришел в «Анжи», со мной занимался тренер по физподготовке. Ему довелось поработать со сборной Украины. Он знал Андрея Шевченко лично. Тот рассказывал этому тренеру о карьере в «Милане». Например про то, как, когда перешел в «Милан», понимал, что слабее на три головы того же Индзаги. Поэтому Андрей постоянно оставался после тренировки, брал мячи, ставил ворота, работал над собой. Его уже сотрудники выгоняли с тренировочного поля — выключали прожектора. А он в темноте продолжал бить по воротам. Шевченко постоянно звонил тренерам, интересовался упражнениями на технику, координацию. Он заслужил свой шанс и стал настоящей легендой «Милана».

Текст: Илья Егоров

Фото: личный архив Джамала Дибиргаджиева, facebook.com