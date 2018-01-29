Дюпора расставаться. Как «Тулуза» попрощалась с самым искренним тренером Лиги 1

В него врезались самолеты, его речь доводила мужчин в гетрах до слез, вместе с клубом из Лиги 2 он доходил до финала Кубка. Паскаль Дюпра уволен с поста главного тренера «Тулузы», который занимал почти два года, и теперь чемпионат Франции остался без самого открытого специалиста.

Паскаль Дюпра влюбил в себя фанатов «малышей», когда двумя сезонами ранее спас «Тулузу» от неизбежного вылета в Лигу 2. Предыдущий тренер Доминик Арриба довел ситуацию в клубе до критической, когда игроки отказывались выходить друг с другом на поле, а cам специалист, казалось, избирал состав, исходя из своего лунного гороскопа.

Придя в марте 2016-го, Дюпра уже в дебютном матче против «Марселя» зацепился за ничью (1:1), а всего «Тулузе» хватило 19 игр, чтобы одержать 10 побед и сдвинуться с 19-го места. Паскаль удивительным образом наладил контакт с командой, где большая часть ведущих игроков не достигла и 23-летнего возраста. Семнадцатилетний Альбон Лафон дебютировал ранее, но при новом тренере почувствовал полное доверие. Преобразилась и сама играла «малышей» при атакующей схеме 4+3+3, где в нападении сложились в полноценное трио Виссам Бен Йеддер, Мартин Брейтуэйт и Адриан Регаттен и спродюсировали много голевых моментов.

Все должно было решиться на выезде в Анже против одноименного клуба, неожиданно прыгнувшего в том сезоне аж до 9-го места. Необходимая победа гарантировала «Тулузе» место в элите французского футбола на следующий сезон. Перед матчем Паскаль Дюпра собрал представителей команды вместе и разразился мощной речью:

«Вы заслуживаете, чтобы вас поддерживали, у вас есть все способности это сделать. И сделать это нужно не завтра, не вчера, а сейчас! Прямо перед уходом в отпуск. Есть люди, которые вас любят, но это не самое главное. Важнее то, что мы сейчас вместе с вами увидим, как эти люди приехали вас поддержать и ждут от вас результата. Если кто-либо из вас после просмотра, выйдя из этой комнаты, не скажет, что он уверен в победе, то вы покажете себя слабаками. Открывайте глаза, это ваша жизнь!»

Эта речь попала на Canal+ и еще долго цепляла за живое и вызывала уважение. «Тулуза», уступая в счете 1:2 к 75-й минуте, дважды забила и одержала спасительную победу.

Не в ту лузу. Как главный середняк Лиги 1 «Тулуза» идет ко дну

Для того чтобы выиграть в следующих 10 встречах, «Тулузе» потребовался 51 матч. Но последний сезон легко назвать успешным. Несмотря на все давление со стороны руководства и конкретно президента Оливье Садрана, Дюпра без лишних нервов отвоевал 13-е место в Лиге 1 c cамой молодой командой чемпионата.

В трудные периоды Паскаль Дюпра обращался к болельщикам с призывом объединиться. Большинство постоянных посетителей стадиона «Муниципал» были лояльны к тренеру. Но избыточная откровенность создала надлом в отношениях с командой и фанатами. Публично критикуя игроков на послематчевых пресс-конференциях, Дюпра перешел к болельщикам: «Я жду на стадионе 25 тысяч наших поклонников, но я уверен, что они не придут. Хорошие фанаты выиграли нам еще 10 очков, и наоборот, – из-за плохой поддержки мы эти 10 очков потеряли», — не обдумав высказался специалист.

От любви до ненависти — одна нелепая фраза, и вскоре фанаты ответили баннером, где написали: «Без тебя мы будем в Лиге 2, а с тобой летим прямо туда: посредственные результаты, отсутствие стиля, презрение к болельщикам. Если вы любите «Тулузу» — увольняйтесь». Вскоре в главного тренера «малышей» некий болельщик попал бумажным самолетиком. Комичная сцена заставила Дюпра схватиться за лоб.

Je souhaite bonne chance @toulousefc et resterai un fidèle supporter du club. Je n’oublierai pas les merveilleux moments et ce maintien extraordinaire obtenu. -PD — Pascal DUPRAZ (@CoachDupraz) January 22, 2018

«Тулуза» не побеждала с 9 декабря прошлого года, специалист тяжело переживал неудачи и даже попал на медицинское обследование в связи с нервным истощением. В непростой для всех период руководство клуба решило проблему просто. После вылета в 1/16 финала Кубка от «Бур-ан-Бресса» (0:2) стало известно об увольнении Паскаля в связи с плохими результатами.

Дюпра виноват, что довел команду до предпоследней строчки, но он из тех людей, что готовы отстаивать идею до последнего. Так было в «Эвиане», где он только начинал тренерскую карьеру. Четыре года он работал в структуре клуба, а затем стал главным тренером. Ему удалось из Лиги 2 дойти до финала Кубка Франции.

Паскаль Дюпра — шестой уволенный тренер в этом сезоне Лиги 1. В прошлом было всего семь, а в сезоне-2015/16 клубы сменили специалистов 14 раз — больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых. Теперь место главного тренера «Тулузы» занял Микаэль Дюбев, и с ним «малыши» с ходу выиграли первый матч Лиги 1 у «Труа».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press