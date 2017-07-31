Дьявольское лето. Обзор соцсетей «Манчестер Юнайтед» во время предсезонья

Автор: Дмитрий Темников 0

Еженедельник «Футбол» следит за ведущими клубами мира во время подготовки к новому сезону. «Манчестер Юнайтед» проводит турне по городам Соединенных Штатов Америки

В последние дни любители футбола обсуждают тему перехода Ромелу Лукаку в «МЮ»

Хуан Мата поприветствовал большого бельгийского друга в клубе. И очень удивился размеру обуви Ромелу

Welcome @rlukaku9 aka biggest boots EVER. 👀😂🔴

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А форвард уже обосновался в составе манчестерцев

Thanks to all the fans who showed up in Houston! Happy with the win @manchesterunited

Публикация от Romelu Lukaku bolingoli (@rlukaku9)

Переход к «красным дьяволам» — залог роста подписчиков

Thank you 1M

Публикация от Romelu Lukaku bolingoli (@rlukaku9)

Как вам один из комплектов формы команды Моуриньо на предстоящий сезон?

Кстати, о презентациях

Вот такой Генрих был запечатлен пресс-службой обладателей Лиги Европы. Вскоре фото было удалено, но интернет стал обсуждать «пресс» Мхитаряна

У армянского хавбека же все хорошо. Сейчас команда находится на международном Кубке чемпионов в США, а Генрих встретился со звездой НБА Кармело Энтони

Look who else was training today at UCLA. Nice to meet you @carmeloanthony 🏀 @nba @firstaccessent #mutour

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На турнире в Северной Америке англичане хорошо устроились

Сегодня «Юнайтед» провели третий матч на Кубке. команда потерпела первое поражение

Но это не повлияло на дальнейшее общение Поля Погбы с Месси и Неймаром

🤣🤣🤣 @leomessi @neymarjr #smile #mutour #manchesterunited

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Обыграли бы француза в пинг-понг?

WIth my g Vic 🏓 #pingpong @victorlindelof #tabletennis

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Давид де Хеа благодарит Уэйна Руни за долгие годы совместной работы

А новый капитан «МанЮнайтед» Майкл Кэррик наслаждается женским вниманием

Немного любви напоследок

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, пресс-служба ФК «Манчестер Юнайтед»
Видео: YouTube-канал newsbarca

 

 

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