Дьявольское лето. Обзор соцсетей «Манчестер Юнайтед» во время предсезонья

Еженедельник «Футбол» следит за ведущими клубами мира во время подготовки к новому сезону. «Манчестер Юнайтед» проводит турне по городам Соединенных Штатов Америки

В последние дни любители футбола обсуждают тему перехода Ромелу Лукаку в «МЮ»

Хуан Мата поприветствовал большого бельгийского друга в клубе. И очень удивился размеру обуви Ромелу

Welcome @rlukaku9 aka biggest boots EVER. 👀😂🔴 A post shared by Juan Mata (@juanmatagarcia) on Jul 10, 2017 at 1:30pm PDT

А форвард уже обосновался в составе манчестерцев

Thanks to all the fans who showed up in Houston! Happy with the win @manchesterunited Публикация от Romelu Lukaku bolingoli (@rlukaku9) Июл 21 2017 в 2:43 PDT

Переход к «красным дьяволам» — залог роста подписчиков

Thank you 1M Публикация от Romelu Lukaku bolingoli (@rlukaku9) Июл 18 2017 в 2:46 PDT

Как вам один из комплектов формы команды Моуриньо на предстоящий сезон?

Кстати, о презентациях

Вот такой Генрих был запечатлен пресс-службой обладателей Лиги Европы. Вскоре фото было удалено, но интернет стал обсуждать «пресс» Мхитаряна

У армянского хавбека же все хорошо. Сейчас команда находится на международном Кубке чемпионов в США, а Генрих встретился со звездой НБА Кармело Энтони

Look who else was training today at UCLA. Nice to meet you @carmeloanthony 🏀 @nba @firstaccessent #mutour A post shared by Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan) on Jul 18, 2017 at 1:48pm PDT

На турнире в Северной Америке англичане хорошо устроились

📷: Seeing the sights! The players enjoyed a tour around the final US destination of #MUTOUR earlier today, courtesy of @WashingtonDC . pic.twitter.com/FsNmUvoEHT — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2017

Сегодня «Юнайтед» провели третий матч на Кубке. команда потерпела первое поражение

Но это не повлияло на дальнейшее общение Поля Погбы с Месси и Неймаром

🤣🤣🤣 @leomessi @neymarjr #smile #mutour #manchesterunited Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) Июл 26 2017 в 7:45 PDT

Обыграли бы француза в пинг-понг?

WIth my g Vic 🏓 #pingpong @victorlindelof #tabletennis Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) Июл 19 2017 в 5:29 PDT

Давид де Хеа благодарит Уэйна Руни за долгие годы совместной работы

Thank you @waynerooney for making me understand what playing for @manchesterunited means since the first day. Gracias @WayneRooney por hacerme entender desde el primer día lo que significa jugar en el @manchesterunited 🔴 #FarewellToALegend A post shared by David De Gea (@d_degeaofficial) on Jul 10, 2017 at 7:48am PDT

А новый капитан «МанЮнайтед» Майкл Кэррик наслаждается женским вниманием

Немного любви напоследок

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, пресс-служба ФК «Манчестер Юнайтед»

Видео: YouTube-канал newsbarca