Дьявольское лето. Обзор соцсетей «Манчестер Юнайтед» во время предсезонья

Еженедельник «Футбол» следит за ведущими клубами мира во время подготовки к новому сезону. «Манчестер Юнайтед» проводит турне по городам Соединенных Штатов Америки
В последние дни любители футбола обсуждают тему перехода Ромелу Лукаку в «МЮ»
Хуан Мата поприветствовал большого бельгийского друга в клубе. И очень удивился размеру обуви Ромелу
А форвард уже обосновался в составе манчестерцев
Переход к «красным дьяволам» — залог роста подписчиков
Как вам один из комплектов формы команды Моуриньо на предстоящий сезон?
Кстати, о презентациях
Вот такой Генрих был запечатлен пресс-службой обладателей Лиги Европы. Вскоре фото было удалено, но интернет стал обсуждать «пресс» Мхитаряна
У армянского хавбека же все хорошо. Сейчас команда находится на международном Кубке чемпионов в США, а Генрих встретился со звездой НБА Кармело Энтони
На турнире в Северной Америке англичане хорошо устроились
📷: Seeing the sights!
The players enjoyed a tour around the final US destination of #MUTOUR earlier today, courtesy of @WashingtonDC. pic.twitter.com/FsNmUvoEHT
— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2017
Сегодня «Юнайтед» провели третий матч на Кубке. команда потерпела первое поражение
Но это не повлияло на дальнейшее общение Поля Погбы с Месси и Неймаром
Обыграли бы француза в пинг-понг?
Давид де Хеа благодарит Уэйна Руни за долгие годы совместной работы
А новый капитан «МанЮнайтед» Майкл Кэррик наслаждается женским вниманием
Немного любви напоследок
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, пресс-служба ФК «Манчестер Юнайтед»
Видео: YouTube-канал newsbarca