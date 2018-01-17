Дьявольский визит, последний шанс и пан или пропал. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

Центральным матчем очередной игровой недели станет встреча «Интера» и «Ромы», имеющих последнюю возможность вернуться в гонку за скудетто. «Бетис» попытается поставить подножку «Барселоне», а в Бундеслиге «Хоффенхайм» и «Байер» сразятся за место в первой четверке. «МЮ» предстоит матч с неуступчивым «Бернли», а во Франции «Лион» бросит вызов «ПСЖ».

Хоффенхайм

20 января
«Хоффенхайм» – «Байер»
Место: Зинсхайм, Германия
Стадион: «Рейн-Неккар-Арена»
Время: 17:30 (мск)

Пока «Бавария» продолжает наращивать отрыв и идти к очередному чемпионскому титулу, основная борьба в Бундеслиге сосредоточена за место в зоне ЛЧ. В этом сезоне «Хоффенхайм» дебютировал в главном еврокубковом турнире, но не смог преодолеть квалификационный барьер. «Байер» не проигрывает в 14 официальных матчах кряду, но последние встречи с «деревенскими» складывались для них неудачно. В четырех предыдущих играх с «Хоффе» они потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

                                                        П1        Х        П2
«Хоффенхайм» – «Байер»        2,83     3,68    2,41

Барселона

21 января
«Бетис» – «Барселона»
Место: Севилья, Испания
Стадион: «Бенито Вильярамин»
Время: 22:45 (мск)

Каталонцы продолжают уверенно идти к триумфу в Ла Лиге. После двух поражений на старте сезона в Суперкубке Испании команда Вальверде больше не проигрывала в официальных матчах. «Бетис» уже трижды уступил на своем поле в этом сезоне, а «Барселону» севильцы не обыгрывали с 2008 года. Прошлогодний матч на «Бенито Вильярамин» завершился скандалом: судьи не засчитали чистый гол Луиса Суареса, и встреча завершилась ничьей – 1:1.

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                                                   П1        Х        П2
«Бетис» – «Барселона»        8,77     6,33    1,30 

Бернли

20 января
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»
Место: Бернли, Англия
Стадион: «Терф Мур»
Время: 18:00 (мск)

Дьявольский визит

Главное открытие этого сезона АПЛ снова планирует потрепать нервы команде Жозе Моуринью. В матче первого круга «Бернли» едва не увез победу с «Олд Траффорд», позволив «МЮ» отыграться в концовке (2:2). Манкунианцы в нынешнем сезоне уже пять раз теряли очки в гостевых встречах, а в предыдущих трех матчах лишь раз одолели «кларетовых». «Бернли» — самая «закрытая» команда АПЛ. В 23 играх с ее участием забито меньше 40 голов.

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                                                                        П1        Х        П2
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»        6,99     3,96    1,55

Интер

21 января
«Интер» – «Рома»
Место: Милан, Италия
Стадион: «Джузеппе Меацца»
Время: 22:45 (мск)

Последний шанс

Начало сезона подарило болельщикам «Интера» мечты о борьбе за чемпионский титул. Но пятиматчевая безвыигрышная серия отбросила миланский клуб на третье место, а отставание от лидера достигло 9 очков. «Рому» также прилично лихорадит: лишь одно очко в последних трех матчах чемпионата. Очередные очковые потери поставят крест на чемпионских амбициях команд. В прошлом сезоне римляне победили на «Джузеппе Меацца» со счетом 3:1.

                                        П1        Х        П2
«Интер» – «Рома»       2,32     3,55    3,06

Фекир

21 января
«Лион» – «ПСЖ»
Место: Лион, Франция
Стадион: «Стад де Лион»
Время: 23:00 (мск)

Пан или пропал

«ПСЖ» почти не оставляет шансов конкурентам в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне. Поэтому единственной надеждой для «Лиона» и «Монако» остаются победы над парижанами в очных встречах. К тому же в нынешней кампании «ПСЖ» теряет очки только в гостевых играх. В предыдущих 12 матчах во всех турнирах «Лион» лишь раз одолел «красно-синих». В матче первого круга победа тоже осталась за парижанами – 2:0.

                                       П1        Х        П2
«Лион» – «ПСЖ»        6,56     5,12    1,42

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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