Дворцовый переворот. Почему «Бавария» находится на грани срыва

«Бавария» — главный ньюсмейкер последних недель в Германии. «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» затихли, а скандалы и слухи с участием чемпионов Бундеслиги небезосновательно участились.

Немотивированный Левандовски

«Бавария» в последние несколько лет могла рассорить всех соперников, но внутреннее положение дел в клубе никогда не менялось. Стабильность и уверенность в игроках — то, что отличало мюнхенцев от других команд. Сейчас они страдают от скандалов внутри клуба. Один из источников конфликтов — Роберт Левандовски. Поляк давно предпринимал попытки уйти из «Баварии» и отправиться первым рейсом в Мадрид, но грамотно составленный контракт не включает сумму отступных. На фоне своего психоза нападающий дал интервью немецкому изданию без ведома клуба, где сказал все, что думает о политике руководства мюнхенцев. Возмущения по поводу азиатского тура, маленьких трансферных расходов и отсутствия мотивации — это лишь часть того, о чем рассказал Левандовски. Боссы «Баварии» тут же отреагировали, а Карл-Хайнц Румменигге и вовсе бросил фразу в стиле боевиков из 90-х: «Те, кто публично критикует тренера, клуб или партнеров по команде, будут иметь дело со мной». Левандовски абсолютно немотивирован и раздражен. В большей степени это было заметно в провальном матче против «Хоффенхайма» и в игре с «Андерлехтом»: поляка словно подменили, а его сумасшедшие скиллы заменили унылым выражением лица. Роберту следует пересмотреть тактику и вести себя чуть поспокойнее, ведь «Бавария» сама не против заменить Леву на молодого Тимо Вернера летом 2018 года.

А тренер кто?

«Бавария» играет большую роль в моих мечтах. У меня счастливая жизнь, но этот клуб сделал бы ее еще счастливее», — раскрыл все карты тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн. Нагельсманн однозначно возглавит «Баварию», это лишь вопрос времени. Город готов к встрече нового тренера — молодого и перспективного немца. К слову, ситуация с тренером в Мюнхене уже давно накалилась. Карло Анчелотти подвергается граду из критики со стороны фанатов и журналистов. Причин много, начиная от предсказуемой игры и заканчивая отсутствием результатов клуба. Итальянец пришел в «Баварию» в качестве человека, способного выиграть Лигу чемпионов. В результате — всего один трофей из трех возможных в прошлом сезоне. Карло уже говорил, что критики в его адрес сейчас слишком много, а слухи о зимнем переезде в Китай все еще не утихли. Такая атмосфера не позволяет игрокам и тренеру начать работать на клуб вместе. Анчелотти уже пообещал, что в конце сезона устроит большой ужин для всех своих критиков. В этом случае итальянцу придется арендовать «Альянц-Арену» для такого торжества.

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Символы «Баварии» недовольны

После ухода Бастиана Швайнштайгера и Филиппа Лама «Бавария» осталась с единственным баварцем до мозга костей — Томасом Мюллером. Фанаты любят его при любом раскладе и при любом количестве незабитых пенальти. Прошлым сезон немца был своеобразным, но назвать его отвратительным язык не повернется. 14 голевых передач и пять голов за сезон — не самый плохой результат. Однако опасность пришла из Мадрида: Анчелотти перевез в Мюнхен Хамеса — главного конкурента Томаса по позиции, а Мюллер все чаще стал говорить о том, что не видит себя в команде итальянца. Ситуацию подогревают и слухи о возможном переезде Мюллера в «Челси». Такая потеря заставит «Баварию» содрогнуться от агрессии со стороны жителей Мюнхена, а Карло будет необходимо нанять охрану. Дрова подкидывает и Франк Рибери — тоже не последний человек в клубе. Слова недовольства малым количеством игрового времени все чаще проскальзывают в речи француза.

Соперники выросли

В последние несколько лет «Бавария» напоминает Майкла Фелпса, а все остальные команды Бундеслиги — пловцов из Африки, чья главная задача в заплыве — не мешать американцу выигрывать очередную медаль. Однако беззубые соперники выросли и собираются задать жару мюнхенцам в текущем сезоне. Максимально укомплектованная дортмундская «Боруссия», молодой «РБ Лейпциг», внезапный лидер таблицы «Ганновер» — все эти клубы обещают «Баварии» самый сложный сезон за последние годы. «Хоффенхайм» уже доказал, что непобедимых нет, дело лишь в подходе к игре.

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В период Октоберфеста в «Баварии» принято объединяться, даже когда дела совсем плохи. Пивной фестиваль — отличный повод, чтобы разрядить обстановку и решить неприятные проблемы внутри клуба. Долго ли еще будет лихорадить «Баварию»? Непонятно. Но команде нужно цепляться за любые возможности восстановить равновесие, чтобы не потерять господство в лиге.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press