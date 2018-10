Двоевластие на вершине, очередной провал Моуринью и безнадежность аутсайдеров. Главные события 7-го тура АПЛ

Плаксивый Моуринью, ничья лидеров и победная серия Унаи Эмери. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 7-го тура АПЛ.

Дэнни Старридж спасает ничью для «Ливерпуля»

В центральном матче выходных встречались «неприкосновенные» в этом сезоне «Челси» и «Ливерпуль». Первый тайм завершился вопреки логике — «красные» не реализовали три шикарных момента, тогда как вожак хозяев свой шанс не упустил: шестой гол Азара в сезоне прошил дальний угол ворот Алиссона. Разница в счете обеспечила игру на встречных курсах во втором тайме, что могло качнуть результат в обе стороны. От первого поражения мерсисайдцев спас неповторимый Дэнни Старридж — из-за штрафной и чуть ли не первым касанием форвард гостей напомнил самому дорогому голкиперу в истории о необходимости ежесекундной собранности в АПЛ. Итоговые 1:1 оставляют оба клуба в числе фаворитов сезона.

«Эвертон» прерывает серию без побед

После обнадеживающего старта – четыре очка в первых двух турах – «ириски» довольствовались лишь двумя баллами в последующих четырех играх. В матче с непредсказуемым «Фулхэмом» игра могла пойти и в пользу гостей, но удар Сессеньона с угла вратарской пришелся в перекладину. Во втором тайме неудачи «синих» поначалу продолжились – Гилфи Сигурдссон с пенальти влепил мяч в перекладину. Однако вскоре исландец исправился: его бильярдный удар по земле в дальний угол положил начало разгрому «дачников». Итоговые 3:0 – первая победа амбициозного «Эвертона» за месяц. Удачная неделя выдалась для героя нации Джордана Пикфорда – голкипер сборной не только отыграл на «ноль» — он продлил контракт с клубом, а вскоре стал отцом!

😁 | Happy Monday, Blues! Start the week off right with highlights of Saturday’s 3-0 win! #MondayMotivation

Кейн возвращается в гонку бомбардиров

Старт Харри в новом сезоне нельзя считать провальным – три мяча в первых шести турах. Однако от лучшего снайпера ЧМ-2018 ожидали более уверенного выступления. В матче с тонущим «Хаддерсфилдом» Кейн привычно обеспечил «шпорам» результат (2:0), сделав дубль еще в первом тайме. Эта победа окончательно должна вывести «Тоттенхэм» из ступора начала сентября – безжалостный календарь АПЛ и ЛЧ уничтожит все амбиции команды Почеттино в случае очередной серии поражений.

Унаи Эмери одерживает пятую победу подряд

Любимый тренер Артема Дзюбы продолжает демонстрировать свою состоятельность в АПЛ. «Канониры» 80 минут безуспешно раскачивали упертый «Уотфорд» Грасии, пока Лаказетт не вынудил Крэйга Кэткарта на обидную срезку в свои ворота. Через пару минут Озил лишил матч интриги, замкнув прострел французского форварда с правого фланга — 2:0. «Арсенал» обходит «шершней» и закрепляется в топ-5 таблицы. Эта игра стала первой в премьер-лиге для немецкого голкипера Бернда Лено, отметившего дебют «сухим» матчем.

«Волки» в родном лесу?

Новички АПЛ всерьез планируют воплотить проекты руководства в результат уже в этом сезоне. Бывший голкипер московского «Динамо» все успешней доносит до игроков свои идеи. Как результат – лишь одно поражение в сезоне и текущее девятое место «Вулверхэмптона».

FT | #WOL 2-0 #SOU

Two goals in the final 15 minutes award Wolves all three points at home against @SouthamptonFC . Ivan Cavaleiro and Jonny Otto on the scoresheet. #WOLSOU

⏱🐺 pic.twitter.com/rJp54ulpdB

— Wolves (@Wolves) September 29, 2018