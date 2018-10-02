Двоевластие на вершине, очередной провал Моуринью и безнадежность аутсайдеров. Главные события 7-го тура АПЛ

Плаксивый Моуринью, ничья лидеров и победная серия Унаи Эмери. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 7-го тура АПЛ.

Дэнни Старридж спасает ничью для «Ливерпуля»

В центральном матче выходных встречались «неприкосновенные» в этом сезоне «Челси» и «Ливерпуль». Первый тайм завершился вопреки логике — «красные» не реализовали три шикарных момента, тогда как вожак хозяев свой шанс не упустил: шестой гол Азара в сезоне прошил дальний угол ворот Алиссона. Разница в счете обеспечила игру на встречных курсах во втором тайме, что могло качнуть результат в обе стороны. От первого поражения мерсисайдцев спас неповторимый Дэнни Старридж — из-за штрафной и чуть ли не первым касанием форвард гостей напомнил самому дорогому голкиперу в истории о необходимости ежесекундной собранности в АПЛ. Итоговые 1:1 оставляют оба клуба в числе фаворитов сезона.

«Эвертон» прерывает серию без побед

После обнадеживающего старта – четыре очка в первых двух турах – «ириски» довольствовались лишь двумя баллами в последующих четырех играх. В матче с непредсказуемым «Фулхэмом» игра могла пойти и в пользу гостей, но удар Сессеньона с угла вратарской пришелся в перекладину. Во втором тайме неудачи «синих» поначалу продолжились – Гилфи Сигурдссон с пенальти влепил мяч в перекладину. Однако вскоре исландец исправился: его бильярдный удар по земле в дальний угол положил начало разгрому «дачников». Итоговые 3:0 – первая победа амбициозного «Эвертона» за месяц. Удачная неделя выдалась для героя нации Джордана Пикфорда – голкипер сборной не только отыграл на «ноль» — он продлил контракт с клубом, а вскоре стал отцом!

Кейн возвращается в гонку бомбардиров

Старт Харри в новом сезоне нельзя считать провальным – три мяча в первых шести турах. Однако от лучшего снайпера ЧМ-2018 ожидали более уверенного выступления. В матче с тонущим «Хаддерсфилдом» Кейн привычно обеспечил «шпорам» результат (2:0), сделав дубль еще в первом тайме. Эта победа окончательно должна вывести «Тоттенхэм» из ступора начала сентября – безжалостный календарь АПЛ и ЛЧ уничтожит все амбиции команды Почеттино в случае очередной серии поражений.

Унаи Эмери одерживает пятую победу подряд

Любимый тренер Артема Дзюбы продолжает демонстрировать свою состоятельность в АПЛ. «Канониры» 80 минут безуспешно раскачивали упертый «Уотфорд» Грасии, пока Лаказетт не вынудил Крэйга Кэткарта на обидную срезку в свои ворота. Через пару минут Озил лишил матч интриги, замкнув прострел французского форварда с правого фланга — 2:0. «Арсенал» обходит «шершней» и закрепляется в топ-5 таблицы. Эта игра стала первой в премьер-лиге для немецкого голкипера Бернда Лено, отметившего дебют «сухим» матчем.

«Волки» в родном лесу?

Новички АПЛ всерьез планируют воплотить проекты руководства в результат уже в этом сезоне. Бывший голкипер московского «Динамо» все успешней доносит до игроков свои идеи. Как результат – лишь одно поражение в сезоне и текущее девятое место «Вулверхэмптона».

FT | #WOL 2-0 #SOU Two goals in the final 15 minutes award Wolves all three points at home against @SouthamptonFC . Ivan Cavaleiro and Jonny Otto on the scoresheet. #WOLSOU ⏱🐺 pic.twitter.com/rJp54ulpdB — Wolves (@Wolves) September 29, 2018

А внизу все те же

Троица неудачников из подвала таблицы еще глубже вязнет в зоне вылета в Чемпионшип. Из них только «Ньюкасл» выглядит способным спастись – «Кардифф» и «Хаддерсфилд» уже сейчас готовые кандидаты на возврат в самый романтичный дивизион на островах.

«Вест Хэм» хоронит карьеру Моуринью в «МЮ»?

Очередное поражение «красных дьяволов» вновь разогрело слухи о скором конце сотрудничества «Манчестер Юнайтед» с Жозе Моуринью. «Особенный» после игры не слишком напрягался по поводу чудовищных ошибок своих защитников, зато легко объяснил причины победного для «Вест Хэма» результата. На счету манкунианцев 10 очков после 7 матчей в АПЛ. Это второй худший старт команды с сезона-1989/90, когда «МЮ» набрал 7 очков. Не смотря на сантименты Жозе, стоит отметить в первую очередь игру «молотков». После четырех поражений на старте, Пеллегрини, похоже, нашел методы воздействия на своих парней. У мудрого чилийца есть все факторы для прогресса — отвага Диопа в обороне, выжженный Ноублом и Обьянгом центр поля, а также стабильные шедевры от Арнаутовича и Ярмоленко. Под аккомпанемент неувядающего «I’m forever blowing bubbles» от фанов из Восточного Лондона, «Хэм» вполне способен побороться за еврокубки уже в этом сезоне.

Цитата тура:

«Когда ты только побеждаешь, тебе кажется, что это лучшая победа из возможных. Но первый гол они забили из офсайда, второй – автогол, третий – после ошибки судьи. Но в следующем матче нам стоит начать игру получше»

— так просто Жозе Моуринью объяснил поражение «МЮ» от «Вест Хэма».

Результаты тура:

Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:1 (2:0)

(Андерсон 5, Ярмоленко, 43, Арнаутович, 71; Рэшфорд, 74)

Арсенал – Уотфорд – 2:0 (0:0)

(Кэткарт, 81 – в свои ворота, Озил, 83)

Эвертон – Фулхэм – 3:0 (0:0)

(Сигурдссон, 56, 89, Тосун, 66)

Хаддерсфилд Таун – Тоттенхэм Хотспур – 0:2 (0:2)

(Кейн, 25, 34 – с пенальти)

Манчестер Сити – Брайтон энд Хоув Альбион – 2:0 (1:0)

(Стерлинг, 29, Агуэро, 65)

Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сити – 0:2 (0:1)

(Варди, 30 – с пенальти, Магуайр, 73)

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 2:0 (0:0)

(Кавалейру, 79, Хонни, 87)

Челси – Ливерпуль – 1:1 (1:0)

(Азар, 29; Старридж, 88)

Кардифф Сити – Бернли – 1:2 (0:0)

(Джош Мерфи, 60; Гудмундссон, 51, Воукс, 70)

Борнмут – Кристал Пэлас – 2:1 (1:0)

(Брукс, 5, Станислас, 87 — с пенальти; Ван Анхолт, 57)

Турнирная таблица

Бомбардиры: Азар («Челси») — 6 голов, Митрович («Фулхэм»), Агуэро («МС»), Кейн («Тоттенхэм») – по 5 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»