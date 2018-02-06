Движение на март. Что происходит в ФНЛ во время зимнего перерыва

Три месяца перерыва – страшное мучение для болельщиков: до весеннего возобновления первенства ФНЛ команды проводят только товарищеские встречи. Однако даже во время зимней спячки клубы первого дивизиона «взрывают» медиапространство новостями о банкротстве и неожиданных трансферах.

Но вы держитесь…

Финансовые скандалы в ФНЛ схожи с арестами Алексея Навального – к ним невозможно не привыкнуть. Этой зимой досталось «Волгарю» — еще в декабре астраханцы отказались от выступления в Кубке ФНЛ. Дальше — больше: СМИ заявили о распродаже игроков, чья месячная зарплата превышает 100 тысяч рублей. Стало понятно, что главный бомбардир команды Сутормин (9 голов) пойдет на повышение — он в компании форварда Машукова отправился покорять «Оренбург». Уход хавбеков Кабутова («СКА-Хабаровск») и Акбашева («Авангард») завершил неминуемую чистку и испортил отношения между руководством и главным тренером Юрием Газзаевым: специалист вел долгие переговоры с командой, но в январе расторг контракт.

Отказ «Газпрома» от продления договора с клубом стал сигналом SOS. «У нас есть заверение губернатора и решение правительства области о выделении средств «Волгарю» из бюджета региона. На календарный год обозначена сумма в 100 млн рублей: это и на стадион, и на детскую школу. Данная сумма позволит выступать нам в ФНЛ. Руководство региона оперативно среагировало, помогло закрыть долги по зарплате», — заявил глава команды Денис Саблин.

От Волги до «Енисея». Главные открытия первой части сезона ФНЛ

«Волжане» продолжают экономию: вместо сборов за границей руководство сделало акцент на тренировках в родной Астрахани и в Сочи. А привлечь к ситуации общественность пытаются фанаты, добавляющие в соцсетях к фотографиям хэштег #ЖИВИВОЛГАРЬ.

Иллюзия обмана

Логика «Газпрома» понятна – работа только с прибыльными проектами. К примеру, осенний скачок «Оренбурга» (одно поражение в ФНЛ за 18 последних туров) оценился в 907,18 млн рублей – главы корпорации оставили годовой бюджет «газовиков» неизменным по сравнению с 2017-м. Потрясающая серия без проигрышей и взлет на вторую строчку позволили Георгию Федотову усилить свой состав.

«Зимой нужно укреплять защиту», — твердил специалист в ноябре. Но здесь был проделан обманный маневр: пока единственным защитником-новичком стал экс-игрок «Сибири» Плопа. Вместо бетонирования обороны тренерский штаб продолжает прокачивать командные навыки в атаке: помимо футболистов «Волгаря» оренбуржцы вернули из «Анжи» своего полузащитника Афонина. Но главный «бум» зимнего трансферного окна – подписание контракта с лучшим бомбардиром первого дивизиона #прямосейчас Алексеем Козловым. Почему представитель «Енисея» перешел к их преследователям, разъяснил спортивный директор сибиряков Денис Петровский: «К Андрею обратился «Оренбург» и предложил зарплату в четыре-пять раз выше той, что он получал здесь».

Руководство «газовиков» делает все возможное, чтобы обойти главных конкурентов за первую строчку в таблице. Потеря Козлова может негативно сказаться на результатах красноярцев в первых турах после возобновления, что и нужно сине-белым: два очка отставания – цена одной ничьей. Но говорить о грамотности решения приобрести нападающего еще рано. Кто знает, впишется ли Андрей в забивной дуэт Делькин– Попович или разрушит его.

Поэзия жива

Уход лучшего снайпера перед решающим отрезком сезона – не такого подарка на Новый год ждали руководители «Енисея». Но искать замену бомбардиру «львы» решили проверенным способом – за счет юмора и соцсетей.

В ФНЛ – никак. Главные разочарования первой части сезона

Когда Артема Дзюбу не взяли на сбор с «Зенитом», игрок выложил пост в Instagram с занятий в тренажерном зале и подписал его: «Здоров как лев». Тут за дело взялись поэтичные работники пресс-службы: «Ты — властелин своей судьбы, Ты — капитан своей души. Мы тоже, Тем, по жизни львы, За «Енисей» играй и жги!» Увы, ответа на четверостишие не последовало: Артем продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

Пока «Енисей» совершил только один трансфер: контракт на 1,5 года с командой Аленичева заключил 24-летний опорный полузащитник Шамиль Гасанов, выступавший за «Анжи» в РФПЛ. «Львы» провели сборы в турецком Белеке, где встретились с четырьмя соперниками: македонским клубом «Академия Пандева» (1:0), «Динамо» СПб (2:3), литовским «Стумбрасом» (3:2), азербайджанским «Кешлей» (1:1). Следующий этап подготовки запланирован тоже в Турции, в Сиде, с 6 по 15 февраля.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФК «Волгарь», официальный сайт ФК «Оренбург», официальный сайт ФК «Енисей»