«Две жизни Зинедина Зидана. Биография». Путь супергероя

Нельзя дать однозначного ответа на вопрос, где жизнь Зизу делится на «до» и «после». Финал ЧМ-1998 в Париже? Гол с разворота в финале Лиги чемпионов-2001/02? Знаменитый нокаутирующий удар головой в берлинском финале ЧМ-2006? Третья подряд тренерская победа в Лиге чемпионов в Киеве в мае 2018 года? Любой момент в жизни Зидана уникален. И в этом можно убедиться, прочитав биографию легендарного игрока, вышедшую в издательстве «Бомбора».

Авторы книги о Зидане — французские спортивные журналисты Филипп Жан и Патрик Форт смогли показать читателю настоящего Зизу. Будь то мальчишка, пинающий мяч на марсельской площади Ля Кастеллан, или юный игрок «молодежки» «Канна», который предпочитает вечеринкам и дискотекам тренировки после основных занятий.

Книга про Зидана – портрет мужчины-воина. Он не поддается давлению, умеет сочетать эмоции и логику. При всем спокойствии и невозмутимости Зидан — страстный, азартный футболист. Особенно когда достигается заветная мечта вроде Кубка мира или «Больших ушей» Кубка чемпионов. Зидан – олицетворение профессионализма и уважения. Упорная работа над ошибками и совершенствование игровых навыков позволили ему стать тем, кого весь мир знает, любит и уважает.

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Примерный семьянин, Зизу вырастил четверых сыновей, которым передалась любовь к футболу. Месье Зидан никогда не забывает дорогих ему людей, которые сопровождали его как в минуты славы, так и в моменты падения. Жена Вероник, родная семья, скаут Жан Варро, разглядевший мальчишку в «Септеме», приемная семья Элино, одноклубники в Мадриде, Турине, Бордо и Каннах. Зидан – сильный по духу человек, который готов помочь своему ближайшему окружению и ничего не просить взамен.

Гвозди бы делать из таких людей – не было бы в мире крепче гвоздей» – эти слова Маяковского точно характеризуют Зидана

Конечно, путь оказался тернистым и непростым. Любой талант нужно выгравировать и применить к нему особый подход. Первое время Зидану помогали тот же Варро и известный футболист 1980-х Жан Фернандес. Постепенно лица менялись: в Бордо это уже тренер Ролан Курбис и лучшие друзья — Дюга (Кристоф Дюгарри) и Лизи (Биксант Лизаразю). За пределами Франции – в Италии и Испании — справляться пришлось самому.

Зидан себе не изменил. Маска спокойствия и невозмутимости позволила одолеть критику тиффози «Ювентуса», сумасшедшую славу после финалов 1998 и 2000 годов и такой же громкой презентации на «Сантьяго Бернабеу». Зидана никогда не интересовали вещи, которые крутились вокруг футбола. Он всегда предан Игре, которая длится 90 минут на изумрудном газоне. Остальное – трибуны, статьи, критика, слава и деньги – второстепенно.

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Во всех решениях и действиях Зидан был последователен. После яркого периода с 1998 по 2001 год он продолжил радовать публику своей игрой. Его обожали и признавали лучшим футболистом мира, его трансфер стал самым дорогим по меркам того времени. Однако постепенный взлет в карьере стал сменяться неминуемым падением. Начало концу дал старт ЧМ-2002 в Корее и Японии, где Франция выглядела блеклой тенью самой себя. Два года спустя – очередное фиаско: на Евро-2004 Зизу и компания проигрывают команде-сенсации – Греции. Параллельно в «Реале» наступает постчемпионское похмелье: «галактикос» изрядно штормит, и результаты оставляют желать лучшего. Все это – следствие беспрерывного графика игр, когда от тебя требуют продолжения шоу, зрелищной игры.

Зидан устал. От чрезмерной славы, постоянного давления показывать футбол уникального уровня. Но поклонники приняли выбор. В этом и сила Зидана: не действовать вопреки себе

И все-таки свое правило Зизу нарушил. Франции после провалов на международной арене нужен был лидер на чемпионате мира в Германии. Зидан вернулся в национальную команду, пусть ранее и дал слово, что закончит карьеру игрока. Вернулся ради Франции. И почти повторил сказку 1998 года. Пока не случилась та самая перепалка с Матерацци…

Он ушел в самый нужный момент, с довольной полуулыбкой на лице: «Я свое дело сделал, оставьте меня в покое». Зидан не изменил себе. Он так и остался тем самым мальчишкой с марсельской площади Ля Кастеллан.

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Факты

Зидан в детстве страдал генетическим заболеванием – талассемией (проявления частой усталости). Прозвище Зизу придумал тренер «Бордо» Ролан Курбис. Как-то на тренировке тренер жирондинцев услышал, как Жан-Франсуа Дэниел звал Зидана: «Зиз, отличный пас!» Курбис решил добавить еще одну букву к прозвищу. Кумиром детства Зидана был символ «Марселя» 1980-х уругваец Энцо Франческоли. В 1996 году в финале клубного чемпионата мира «Ювентус» победил аргентинский «Ривер Плейт». Зидан кроме трофея взял себ памятную майку уругвайца и первую ночь проспал в ней.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков