Д’Урбанизация. Кто виновен в эпидемии травм «Спартака»

Красно-белое сообщество в ярости: в лазарете осело полсостава, команда теряет игроков чуть ли не в каждом матче. Праведный болельщицкий гнев обрушился на тренера по физподготовке Джорджо Д’Урбано. Теперь итальянца презрительно кличут Лыжником и гонят прочь из клуба. Вердикт толпы: виновен! Но дождемся, что скажет суд.

Сторона обвинения

Ребров, Тигиев, Тимофеев, Зобнин, Глушаков, Джано, Промес, Зе Луиш – еще немного, и травмированных «Спартака» хватит на отдельный состав. За исключением Зобнина, все они рассматриваются как вероятные жертвы действий Д’Урбано. Перед матчем с «Уралом» стало известно, что проблемы есть и у Пашалича: на открытой тренировке хорват мотал круги отдельно от остальных. Массимо Каррера объяснил, что Марио дали отдохнуть, как ранее было с Дмитрием Комбаровым. Повреждения Самедова и Попова в игре с «Ливерпулем» тренер также оправдал мышечной усталостью. Футболисты загнаны, это очевидно. Разумеется, первый, с кого спрос, – тренер по физической подготовке.

Большинство красно-белых присяжных убеждены, что Д’Урбано перекачал игроков в тренажерном зале. Инсайдеры доносят, что многие недовольны методами нового физрука. Будто бы Промес открытым текстом посылал итальянца куда подальше, а Луис Адриано со словами «Я вам не бодибилдер» ушел посреди занятия. Факт травм налицо, конфликт имеется – что еще надо, чтобы требовать увольнения обвиняемого?

Сторона защиты

Есть нюансы, которые заставляют усомниться в справедливости нападок на Д’Урбано. Первые подозрения вызывает слишком навязчивая травля итальянца. Обо всех вышеназванных грехах говорят как о стопроцентных фактах, но нет ни одного достоверного подтверждения. Так же как нет и свидетельств того, что Д’Урбано работает с игроками по какой-то бешеной системе. В официальных заявлениях все утверждают, что большой разницы между прошлогодними и нынешними нагрузками не видно.

Получается, что обвинения построены лишь на инсайдах и домыслах. Особенно глупо звучит прозвище Лыжник: Д’Урбано работает в футболе без малого 15 лет, он получал приз лучшему тренеру по физподготовке чемпионата Италии, с ним сотрудничали Антонио Конте, Альберто Малезани, Стефано Колантуоно и многие другие. Если на то пошло, по опыту он превосходит любого из тренерского штаба «Спартака». Делать дилетанта и проходимца из специалиста с таким послужным списком как минимум неуважительно.

Массимо Каррера: «Трудности бывают в любой семье, но «Спартак» все равно остается семьей»

Показания свидетелей

Врач сборной России Эдуард Безуглов по данному делу сказал следующее: «Вал травм в «Спартаке» – это скорее общественное мнение. Команда всегда на виду, клуб ориентирован на открытость с точки зрения информирования о состоянии здоровья футболистов. Вот и складывается такое впечатление. Что касается неправильного процесса физподготовки, у спортсменов он не может характеризоваться словами «правильный» или «неправильный». Он должен быть адекватным поставленным целям и хорошо переноситься тренируемыми. Очень много факторов, которые делают, казалось бы, простую вещь очень сложной. Судить о ее эффективности и безопасности могут люди, владеющие полным спектром информации. И этими людьми ни я, ни вы не являемся». Безуглов подтверждает, что данных, которыми располагает общественность, недостаточно, чтобы обвинять Д’Урбано в травмах.

Многолетний спартаковский целитель – недавно покинувший клуб гуру восточной медицины Лю Хуншен тоже поделился мнением: «Главная причина – сильная физическая нагрузка. Еще это может быть связано с питанием. Больше других виноват тот, кто отвечает за физическую подготовку. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много». Таким образом, Лю хоть и признал, что ответственность должен нести Д’Урбано, но все же разделил ее и с диетологом, и с медицинским штабом.

Массимо Каррера в ответ на вопросы журналистов о «физике» привел статистику общего пробега. Согласно ей спартаковцы в этом сезоне выглядят не слабее, чем в прошлом. По километражу красно-белые превосходят большинство оппонентов в очных встречах. Вот и в последней игре с «Уралом» спартаковцы пробежали почти 114 км против 112 у соперников и закономерно победили – 2:0. То, что в концовках матчей команда порой теряет концентрацию, – верный признак усталости. Но после феерического прошлого сезона падение тонуса у костяка было неизбежно. Где свежая кровь – главный вопрос к менеджерам клуба.

Лига чемпионов. 2 тур. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Особое мнение

В чемпионском сезоне красно-белые выложились без остатка. Кто-то участвовал в Кубке конфедераций и вообще не имел времени на отдых. А тут еще открылся третий фронт – Лига чемпионов. Каким образом неискушенные игрой в таком ритме и эмоционально опустошенные футболисты могли подойти к сезону в оптимальной форме? Сохранить команду на ходу можно было только одним способом — введением в состав новых лиц. «Спартак» нуждался минимум в 3-4 классных игроках, а получил «сырого» Петковича и в качестве запоздалого извинения – Педро Рошу.

Спартаковские директора вчистую запороли трансферное окно, после чего аккуратно умыли руки, спихнув все на главного тренера. Никто так и не понял, кто отвечает за покупки. Нам нарисовали довольно абсурдную картину, что новичков искали по двум каналам: один – Каррера с известным агентом Марко Трабукки; второй – компания из Сергея Родионова, Юхана Гераскина, Наиля Измайлова и бог знает кого еще. В итоге спрашивать оказалось не с кого вообще. А теперь никто уже не вспоминает рыночный коллапс, ведь свежие улики указывают на Д’Урбано.

Вердикт присяжных

В конце концов, все это – удар по позициям Карреры. Резкие вопросы по Д’Урбано – еще один намек, что не все в клубе желают видеть Массимо на тренерском посту. Пока что спартаковские трибуны почти целиком выступают за тренера, принесшего им чемпионство, но вступаться за помощника по «физике» при таком обилии травм мало кто готов. Возможно, Каррере придется принести ритуальную жертву.

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Антон Муша

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football