Дубль Роналду, камбэк «Милана» в 1940-е, разгром от «Интера». Обзор 10-го тура Серии А

Пауло Дибала рассекречивает тактические схемы своей команды, «Интер» поднимается на второе место, а «Милан» повторил антирекорд 1940-х. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 10-го тура чемпионата Италии.
Не останавливайте эту машину
Криштиану Роналду уже полностью адаптировался к Италии и штампует голы. В выходные от него пострадал «Эмполи». Дважды: сначала КриРо сравнял счет с пенальти
а потом оформил победу для туринцев
Теперь на счету звездного футболиста 7 голов в Серии А. До лидера снайперской гонки Пентека и его 9 мячей остается не так уж и много
Фэйл тура
Португалец невольно поучаствовал и в скандале. После матча Пауло Дибала выложил совместное фото с Роналду, не заметив различных тактик «Юве» при игре в обороне, висевших на стене сзади. Как тебе такое, Макс Аллегри?
Миланский флекс
«Милан» продолжает куражиться. В этом туре «россонери» выдали убойный матч против «Сампдории»: команда Гаттузо открыла счет, проигрывала по ходу встречи и добыла волевую победу. Сусо забил решающий гол во встрече
Еще «дьяволы» повторили свой антирекорд, пропустив в 15-й игре чемпионата подряд. В последний раз «Милан» так выступал в 1946 году.
Разгром под ливень
Игроки «Интера», похоже, впервые в сезоне получали такое удовольствие от командных взаимодействий, обыграв «Лацио» на классе. В этой игре было круто все — и дубль Икарди, и «пушка» Брозовича, и само действие под проливной дождь.
Мертенс дожимает
«Наполи» контролировал ход встречи против «Ромы», но сравнять счет никак не удавалось – два гола «адзурри» вообще отменили из-за офсайда. И все-таки на 90-й минуте Дрис Мертенс сделал свое дело. Оцените результативную многоходовочку по 10-балльной шкале
И такое бывает
Свершилось! «Фрозиноне» одержал первую победу в сезоне, да еще и разгромную. В выходные злой аутсайдер в гостях разгромил СПАЛ и выиграл впервые с 7 сентября (тогда «канарейки» победили в товарищеской игре). Как думаете, «Фрозиноне» просто подфартило?
Красота тура
Наслаждайтесь: вингер «Удинезе» Родриго Де Пауль забил «Дженоа» слишком эффектно
Результаты тура
10-й тур
Аталанта – Парма – 3:0 (0:0)
(Гальоло, 55 – в свои ворота, Паломино, 72, Манчини, 80).
Эмполи – Ювентус – 1:2 (1:0)
(Капуто, 28; Роналду, 54 – с пенальти, Роналду, 70).
Торино – Фиорентина – 1:1 (1:1)
(Лафон, 13 – в свои ворота; Бенасси, 2).
Сассуоло – Болонья – 2:2 (1:1)
(Марлон, 17, Боатенг, 85 – с пенальти; Паласио, 2, Мбайе, 56).
Кальяри – Кьево – 2:1 (1:0)
(Паволетти, 15, Кастро, 59; Стемпиньски, 79).
Дженоа – Удинезе – 2:2 (1:0)
(Ромуло, 32 – с пенальти, Ромеро, 67; Ласанья, 65, Де Пауль, 70).
СПАЛ – Фрозиноне – 0:3 (0:1)
(Чибса, 40, Чано, 53, Пинамонти, 89).
Милан – Сампдория – 3:2 (2:2)
(Кутроне, 17, Игуаин, 36, Сусо, 62; Сапонара, 21, Квальярелла, 31).
Наполи – Рома – 1:1 (0:1)
(Мертенс, 90; Эль-Шараави, 14).
Лацио — Интер — 0:3 (0:2)
(Икарди, 28, Брозович, 41, Икарди, 70).
Турнирная таблица
Si è conclusa la 10ª giornata di #SerieATIM!
Ecco la classifica aggiornata
👇 pic.twitter.com/s6bg9jw5x2
— Lega Serie A (@SerieA) October 30, 2018
Бомбардиры: 9 — Пентек (Дженоа), 7 (1 — с пенальти) — Роналду (Ювентус).
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: Сила ТВ, YouTube