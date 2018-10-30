Дубль Роналду, камбэк «Милана» в 1940-е, разгром от «Интера». Обзор 10-го тура Серии А

Пауло Дибала рассекречивает тактические схемы своей команды, «Интер» поднимается на второе место, а «Милан» повторил антирекорд 1940-х. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 10-го тура чемпионата Италии.



Не останавливайте эту машину

Криштиану Роналду уже полностью адаптировался к Италии и штампует голы. В выходные от него пострадал «Эмполи». Дважды: сначала КриРо сравнял счет с пенальти

а потом оформил победу для туринцев

Теперь на счету звездного футболиста 7 голов в Серии А. До лидера снайперской гонки Пентека и его 9 мячей остается не так уж и много

Фэйл тура

Португалец невольно поучаствовал и в скандале. После матча Пауло Дибала выложил совместное фото с Роналду, не заметив различных тактик «Юве» при игре в обороне, висевших на стене сзади. Как тебе такое, Макс Аллегри?

Миланский флекс

«Милан» продолжает куражиться. В этом туре «россонери» выдали убойный матч против «Сампдории»: команда Гаттузо открыла счет, проигрывала по ходу встречи и добыла волевую победу. Сусо забил решающий гол во встрече

Еще «дьяволы» повторили свой антирекорд, пропустив в 15-й игре чемпионата подряд. В последний раз «Милан» так выступал в 1946 году.

Разгром под ливень

Игроки «Интера», похоже, впервые в сезоне получали такое удовольствие от командных взаимодействий, обыграв «Лацио» на классе. В этой игре было круто все — и дубль Икарди, и «пушка» Брозовича, и само действие под проливной дождь.

Мертенс дожимает

«Наполи» контролировал ход встречи против «Ромы», но сравнять счет никак не удавалось – два гола «адзурри» вообще отменили из-за офсайда. И все-таки на 90-й минуте Дрис Мертенс сделал свое дело. Оцените результативную многоходовочку по 10-балльной шкале

И такое бывает

Свершилось! «Фрозиноне» одержал первую победу в сезоне, да еще и разгромную. В выходные злой аутсайдер в гостях разгромил СПАЛ и выиграл впервые с 7 сентября (тогда «канарейки» победили в товарищеской игре). Как думаете, «Фрозиноне» просто подфартило?

Красота тура

Наслаждайтесь: вингер «Удинезе» Родриго Де Пауль забил «Дженоа» слишком эффектно

Результаты тура

10-й тур

Аталанта – Парма – 3:0 (0:0)

(Гальоло, 55 – в свои ворота, Паломино, 72, Манчини, 80).

Эмполи – Ювентус – 1:2 (1:0)

(Капуто, 28; Роналду, 54 – с пенальти, Роналду, 70).

Торино – Фиорентина – 1:1 (1:1)

(Лафон, 13 – в свои ворота; Бенасси, 2).

Сассуоло – Болонья – 2:2 (1:1)

(Марлон, 17, Боатенг, 85 – с пенальти; Паласио, 2, Мбайе, 56).

Кальяри – Кьево – 2:1 (1:0)

(Паволетти, 15, Кастро, 59; Стемпиньски, 79).

Дженоа – Удинезе – 2:2 (1:0)

(Ромуло, 32 – с пенальти, Ромеро, 67; Ласанья, 65, Де Пауль, 70).

СПАЛ – Фрозиноне – 0:3 (0:1)

(Чибса, 40, Чано, 53, Пинамонти, 89).

Милан – Сампдория – 3:2 (2:2)

(Кутроне, 17, Игуаин, 36, Сусо, 62; Сапонара, 21, Квальярелла, 31).

Наполи – Рома – 1:1 (0:1)

(Мертенс, 90; Эль-Шараави, 14).

Лацио — Интер — 0:3 (0:2)

(Икарди, 28, Брозович, 41, Икарди, 70).

Турнирная таблица

Si è conclusa la 10ª giornata di #SerieATIM !

Ecco la classifica aggiornata

👇 pic.twitter.com/s6bg9jw5x2 — Lega Serie A (@SerieA) October 30, 2018

Бомбардиры: 9 — Пентек (Дженоа), 7 (1 — с пенальти) — Роналду (Ювентус).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: Сила ТВ, YouTube