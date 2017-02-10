Другой футбол. Алексей Андронов — о том, чем американский футбол может помочь традиционному

Прошлое воскресенье навсегда изменило историю американского спорта. И той игры, которую там называют football. 51-й Супербоул во многом стал историческим и заполнил категорию «впервые». Впервые победитель определился в овертайме. Впервые был отыгран дефицит в 25 очков по ходу финального матча. Впервые квотербек выиграл Супербоул 5-й раз в карьере.

Первый вопрос, возникающий у любого непосвященного зрителя при взгляде на американский футбол, — а почему он, собственно, именуется футболом, ведь играют в него преимущественно руками? Здесь мы имеем дело с классической игрой слов, ведь foot, помимо традиционного перевода «нога», имеет еще и значение меры длины. И в случае с американским футболом речь идет именно о размере мяча. Забавно, кстати, что и перевод «стопа» тут тоже подходит. Мяч размером со стопу.

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Игру слов можно продолжить, вспоминая прошедший финал. Когда счет по ходу матча стал 28:3, только ленивые не провожали Тома Брэйди на пенсию. Слово goat («козел») было одним из мягких эпитетов, гуляющих по соцсетям. После матча писали иначе: G.O.A.T (Greatest of all time — лучший на все времена). Это действительно было незабываемо. И теперь нового президента США Дональда Трампа ждет первый официальный визит команды-чемпиона — во главе с его другом тренером Биллом Беличиком и Брэйди, который влип в скандал еще до выборов. Якобы он где-то занялся агитацией, что потом опровергала супруга, бразильская супермодель Жизель Бундхен.

Популярность американского футбола в России растет даже несмотря на то, что уже несколько лет нет трансляций («НТВ-Плюс» показывал чемпионат НФЛ более 10 лет). Занять место в спортбарах на Супербоул было реальной проблемой. Однако эта игра по-прежнему остается не слишком понятной широкой публике. Вроде и 11 на 11, а почему футбол и что там от него? Пожалуй, этот вид спорта достоин небольшого экскурса.

НФЛ — самая благополучная и богатая из североамериканских профессиональных лиг. Ее доходы приближаются к отметке в 10 млрд долларов за сезон и год от года неизменно растут. Для сравнения: годовой доход ФИФА составляет лишь 2 млрд долларов. Вот такие разные футболы.

Казалось бы, при таком благополучии и полном отсутствии проблем с развитием и при абсолютной уверенности в завтрашнем дне, что американцам до будущего этой по-прежнему считающейся странной игры на других континентах? Но нет, НФЛ в свое время создавала дочернюю лигу в Европе и в общем-то приучила континент к этой игре. Уже много сезонов матчи регулярного чемпионата принимает Лондон, а рейтинги трансляций в Великобритании и Германии улучшаются с каждым годом. Роберт Крафт, владелец «Нью-Ингланд Пэтриотс», той самой команды, что выиграла Супербоул, построил на свои деньги стадион в Израиле. Конечно, это объясняется и происхождением Крафта, но не только. Успешность на внутреннем рынке заставляет всех задуматься о рынке внешнем, разыгрывать чемпионаты мира и даже штурмовать МОК в попытках внести американский футбол в программу Олимпийских игр.

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Крафт, к слову, вполне может оказаться связующим звеном между президентами России и США. В 2005 году он стал героем забавного эпизода: в ходе встречи Владимира Путина с представителями американского бизнеса, состоявшейся в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, Крафт показал президенту России чемпионский перстень. Путин перстень примерил, а затем положил в карман и с ним удалился, после чего тот стал предметом экспозиции библиотеки Кремля.

За последние годы в НФЛ появлялись иностранные игроки из самых разных государств. В том числе и из России — Сергей Иванов пробовал свои силы в «Тампа-Бэй Бакканирз». Далее предсезонной работы дело не пошло. На этом же остановился и Виталий Писецкий, когда-то однокашник Игоря Семшова по детской школе ЦСКА (именно они вдвоем стояли в почетном карауле возле Кубка СССР в 1991-м), затем эмигрировавший в США и ставший двукратным победителем Rose Bowl в составе команды университета штата Висконсин.

Именно в Европе взаимопроникновение двух футболов стало заметным фактором развития игры. Забойщиком оказалась Германия, где «киккером» команды «Рейн Файр» был лучший бомбардир в истории дортмундской «Боруссии» Манфред Бургсмюллер. Он играл в возрасте хорошо за 50, и, разумеется, одним этим фактом привлекал к себе и игре особое внимание. Чуть меньшее, но тоже заметное внимание вызывал нападающий «Герты» Аксель Крузе, достаточно поигравший за «Берлин Тандер». А «киккером» «Барселоны Дрэгонс» в те годы был Хесус Ангой, экс-вратарь футбольной «Барселоны» и зять Йохана Круиффа.

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С ним, кстати, Писецкий играл в одной команде, о чем с удовольствием вспоминает: «Ангой вообще не говорил по-английски, я не владел ни каталонским, ни испанским. Короче, мы сошлись. Помню, еще до первой игры он как-то заехал за мной, сказал взять бутсы, я так и не понял, куда мы поехали. Оказалось, на «Камп Ноу». Там были ветераны «Барселоны», которые собрались побегать. Я стушевался поначалу немного: принял – отдал, не больше. Но потом вспомнил, что какая-никакая техника осталась, а «физика» точно была лучше, чем у них. Осмелел и, по-моему, даже забил».

К слову, совместить «два футбола» теперь пытаются и в Америке. Дэвид Бекхэм во время своих выступлений в МЛС проводил потешные тренировки со звездой НФЛ Реджи Бушем. Лига ясно давала понять, что ждет Бекхэма в качестве «киккера», но тот не рискнул. Другой англичанин — вратарь Дэвид Джеймс, во время отпуска посещал тренировочный лагерь одной из команд, чтобы лучше научиться ловить мяч. В студенческой лиге сейчас есть «киккеры» из Бразилии, а датчанин Мортен Андерсен, бывший футболист (в привычной нам дисциплине), 25 лет бивший по овальному мячу, только что был включен в Зал славы НФЛ.

Никакие сравнения обыкновенного футбола с американским смысла не имеют. Кроме одинакового слова в названии, да участия в игре 11 человек в составе одной команды, общего тут мало. Но присмотреться к спорту номер один за океаном стоит: там и интересное есть, и полезное. Когда-то Олег Романцев, чей «Спартак» проводил тренировку в манеже вслед за «Московскими Патриотами», попросил дать ему football» и устроил разминку игрокам, предложив им погонять овальный мяч. Что-то знал?..

Текст: Алексей Андронов

Фото: Global Look Press