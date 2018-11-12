Драма Игуаина, бергамские ужасы «Интера», разгром от «Ромы». Обзор 12-го тура Серии А

«Ювентус» победил в принципиальном матче у «Милана», «Кьево» вышел в ноль, а «Наполи» снова вернулся на второе место. Еженедельник «Футбол» — о самых ярких событиях 12-го тура чемпионата Италии.

Гонсало Игуаин VS «Юве»: не сложилось, не срослось

Главная игра тура в Италии запомнится из-за неудачи Гонсало Игуаина. Сначала аргентинец не реализовал пенальти при 0:1 в пользу «бьянконери»

А после второго пропущенного гола от «россонери» потерял контроль над собой и получил вторую желтую карточку за споры с арбитром.

«Ювентус» же победил (2:0) заслуженно: к примеру, туринцы полностью переиграли соперника по ударам в створ — 7:1. Криштиану Роналду забил 100-й гол «старой синьоры» на «Сан-Сиро» и уже разделил вторую строчку в бомбардирской гонке вместе с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле.

Валидол от «Наполи»

Кшиштоф Пентек не отличился уже в пятом туре подряд, но «Дженоа» все равно смог пободаться с «Наполи» (1:2). «Адзурри» сравняли счет только к середине второго тайма благодаря крутому проходу в штрафную

А на 86-й минуте игрок генуэзцев Бираски забил в свои ворота, обеспечив неаполитанцам пятую победу в последних шести турах. Команда Анчелотти снова поднялась на второе место в таблице.

Равнение на ноль

«Кьево» сыграл вничью с «Болоньей» и наконец-то переступил через минусовой очковый барьер. Еще в сентябре команду лишили трех баллов за финансовые махинации: президент веронцев Лука Кампеделли намеренно завышал трансферные сборы на счетах с целью получения лицензии на участие в чемпионате Италии с 2015 по 2018 год. За два месяца клубу удалось во второй раз сыграть вничью, поэтому порог в ноль баллов достигнут. Это дает надежду на лучшее: большая часть чемпионата впереди, 9 очков отставания от зоны вылета – что может быть лучше?

Но не у всех такой позитивный настрой. Например, «поплыл» главный тренер Джанпьеро Вентура: специалист возглавил «летающих осликов» только в октябре, а на днях уже попросил освободить его от должности (по сообщениям СМИ). После провала со сборной Италии Вентура явно не может найти себе места.

Проклятый выезд

В Бергамо «Интер» стабильно теряет очки с февраля 2015 года. Не удалось выиграть у «Аталанты» (1:4) и в этот раз: «нерадзурри» впервые в текущем сезоне пропустили больше двух мячей и прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

Riviviamo la straordinaria vittoria atalantina attraverso le immagini del match! 📸⚽️ 👉 Sfoglia la gallery di #AtalantaInterhttps://t.co/IFMPDohcaf#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/wy21JlHtfH — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 12, 2018

Работа над ошибками по-римски

Во время матча с ЦСКА главному тренеру «Ромы» Эусебио Ди Франческо не понравился настрой своих игроков: мол, команда поленилась дожать оставшихся вдесятером «армейцев». Намек римляне поняли, и уже через несколько дней «загрызли» «Сампдорию» (4:1). Герой встречи — Стефан Эль-Шаарави, оформивший дубль.

Цитата тура

«Я сказал Игуаину успокоиться, иначе он рисковал получить более серьезную дисквалификацию. Он сделал не так много. Просто из-за поражения он был раздраженным, это понятно. Надеюсь, его не будут жестко наказывать»,

— после игры Криштиану Роналду пытался защитить Гонсало, но это все равно не помогло: одну встречу форварду «Милана» придется пропустить.

Результаты тура:

Фрозиноне – Фиорентина – 1:1 (0:0)

(Пинамонти, 89; Бенасси, 47).

Торино – Парма – 1:2 (1:2)

(Базелли, 37; Жервиньо, 9, Инглезе, 25).

СПАЛ – Кальяри – 2:2 (1:0)

(Петанья, 3, Антенуччи, 71; Паволетти, 73, Ионицэ, 76).

Дженоа — Наполи — 1:2 (1:0)

(Куаме, 20; Руис, 62, Бираски, 86 – в свои ворота).

Аталанта – Интер – 4:1 (1:0)

(Хатебур, 8, Манчини, 62, Джимсити, 88, Гомес, 90; Икарди, 47).

Кьево – Болонья – 2:2 (2:1)

(Меджорини, 20 – с пенальти, Оби, 45; Сантандер, 3, Орсолини, 56).

Эмполи – Удинезе – 2:1 (1:0)

(Зайц, 41, Капуто, 51; Пусетто, 81).

Рома – Сампдория – 4:1 (1:0)

(Жезус, 19, Шик, 59, Эль-Шаарави, 72, 90; Дефрель, 89).

Сассуоло – Лацио – 1:1 (1:1)

(Феррари, 15; Пароло, 7).

Милан – Ювентус — 0:2 (0:1)

(Манджукич, 8, Роналду, 81).

Турнирная таблица

12ª giornata in archivio, ecco come sono messe le squadre della #SerieATIM !👇 pic.twitter.com/y7rd0H9kvo — Lega Serie A (@SerieA) November 12, 2018

Бомбардиры: 9 — Пентек (Дженоа), 8 (1 — с пенальти) — Иммобиле (Лацио), 8 (1) – Роналду (Ювентус).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube