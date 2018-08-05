Дороже денег. Отобьет ли Россия затраты на чемпионат мира

Мировые СМИ почти единодушно признают ЧМ-2018 лучшим в истории, однако многие не упускают возможности напомнить, что за это пришлось щедро заплатить. Общие затраты России на организацию ЧМ-2018 оценивают в 13,2 млрд долларов. Теперь всех интересует, удастся ли нашей стране окупить колоссальные расходы. Мнения на этот счет самые разные. Еженедельник «Футбол» собрал главные цифры.

Кто точно заработал:

ФИФА получит 6,1 млрд долларов

Чемпионат мира – это кормушка ФИФА. Она забирает доходы от реализованных билетов, телетрансляций, спонсорских сделок и всего остального. В этом году среди спонсоров появилось сразу семь компаний из Китая – только это принесло ФИФА более 1,65 млрд долларов.

Западные организации в последнее время опасаются иметь дела с футбольными чиновниками из-за антикоррупционного расследования против бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера. Потому приход китайских компаний на рынок стал для Международной федерации футбола приятным сюрпризом.

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В общей сложности ФИФА заработала на ЧМ-2018 рекордные 6,1 млрд долларов. Россия в этом плане ее точно не подвела. Осталось понять, принесет ли форум выгоду стране, сделавшей так много для того, чтобы он состоялся на высшем уровне.

Минимальный эффект:

0,2% ВВП

Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что чемпионат мира не даст России заметного экономического роста. «Игры продлились всего один месяц, и связанные с этим стимулы блекнут в сравнении с размером российской экономики в 1,3 трлн долларов», – считает старший вице-президент и аналитик Moody’s Кристин Линдоу. При этом эксперты не приводят никаких цифр, ограничиваясь формулировками вроде «расходы на ЧМ-2018 окажут негативное влияние на госфинансирование в других регионах, таких как Санкт-Петербург и Самарская область, что приведет к увеличению задолженности». Moody’s отмечает, что чемпионат позитивно скажется на транспортной инфраструктуре и сфере телекоммуникаций, но влияние будет разовым и не повлечет за собой весомых изменений в долгосрочной перспективе.

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«В целом это, скорее всего, убыточный для нас проект. Какой-то отдачи ожидать можно, но все равно будет минимальный эффект», – разделяет их мнение макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов. Схожие мысли у эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова: «Возможен позитивный импульс, связанный с улучшением эффективности труда в секторе услуг: в гостиничном бизнесе, общественном питании. Но при прочих равных для темпов экономического роста конкретного года стоит ожидать эффекта на уровне статистической погрешности». В целом эксперты сошлись во мнении, что дополнительный рост ВВП составит не более 0,2 процентного пункта.

Оптимистичные заявления:

850 млрд притока

Другую точку зрения высказал президент Международного союза экономистов Сергей Бодрунов: «В первую очередь это очень крупный инвестиционный и инфраструктурный проект. Мы потратили 678 млрд рублей – это деньги из федерального бюджета, регионального бюджета и инвестиции частного бизнеса. Посмотрим, что мы имеем в плюсе: 1 млрд долларов от ФИФА; продажа билетов и траты иностранных гостей – около 11 млрд долларов; реклама, медиапространство – еще примерно 10 млрд долларов; еще 5 млрд – спонсорские деньги и прочее. Итого получается сумма порядка 26–28 млрд долларов».

Возможно, экономист не в курсе, что существенную часть выручки от билетов, как и все деньги за телетрансляции, забирает себе ФИФА, а не страна-хозяйка. Но даже за вычетом этих сумм получается слишком много. Верится в такие цифры с трудом, особенно если учесть, что из предыдущих стран, принимавших чемпионаты мира, окупить расходы удалось лишь США в 1994-м и Франции в 1998-м. Американцам суммарный долгосрочный эффект принес, по разным оценкам, от 3 до 11 млрд долларов, а во Франции ВВП подскочил на 1 процент.

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В то же время исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила об общем вкладе в ВВП в размере 850 млрд рублей, что практически покрывает все затраты на организацию форума. Ей вторит эксперт Центра спортивного менеджмента МГУ Владимир Агеев: «У нас есть данные, которые показывают, что чемпионат мира должен принести 800 млрд рублей, то есть 12,7 млрд долларов. Это не окончательная цифра, но уже можно сказать, что примерно 800 млрд рублей, потраченных на организацию этого чемпионата мира, окупятся». Верить или нет – решать вам.

Важно другое: 65% всех инвестиций было вложено в стратегически важные для страны проекты. «Построено 2000 км железных дорог, 8000 км обычных дорог, 500 развязок; построено или модернизировано 30 ж/д вокзалов; плюс аэропорты, инфраструктура связи и многое другое, – говорит Сергей Бодрунов. – Если стадионы дадут 100–120 млрд рублей в год, то эти вещи дадут 200–300 млрд в год, а это уже дополнительные 0,3–0,4 % к нашему ВВП».

Деньги – ничто, имидж – все:

Россия ждет лишних 20% туристов

Ассоциация туроператоров ожидает 20-процентное увеличение притока туристов в Россию в 2019 году, и это осторожный прогноз. «Произошла смена имиджа страны», – убеждена Майя Ломидзе. С ней согласен французский бизнесмен Эммануэль Форест: «Чемпионат мира в России привлечет в города туристов и инвестиции. На нашем телевидении показывали сюжеты об отличной организации чемпионата, про приятный русский народ. Все имеет большое значение для имиджа страны. Думаю, что после ЧМ-2018 еще больше людей захотят посетить Россию».

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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