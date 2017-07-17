Дом у моря. Как «Марсель» совершил главную сделку лета

Продажа Александра Лаказетта? Продление контракта с Килианом Мбаппе? Главную сделку лета совершили в «Марселе», куда этим летом вернулся Стив Манданда – один из сильнейших вратарей Франции.

Аппендикс Кана

Конголезец покинул Африку вместе с родителями, когда еще был совсем малышом. Выступая в детских футбольных секциях будущий вратарь быстро осознал, что невыносимые кроссы и бесконечные пробежки – не для него. При невысоком росте природная прыгучесть помогла выработать собственный стиль игры в воротах, а сильнейшей стороной Стива стала реакция. Крепкие руки – следствие нескольких лет занятия боксом. Первыми на талантливого юношу обратили внимание скауты «Кана», позвавшие Манданда в клуб.

Удивительно, но уже в 15 лет на Стива появился спрос. В одной из игр юный вратарь почувствовал боль в правом боку. Оказалось, аппендицит. После операции к родителям подошел представитель «Гавра» и признался, что их сын – будущее французского футбола и их клуб сделает все, чтобы перехватить его себе. Сильно не сопротивляясь, Манданда стал игроком «небесных» и уже в 19 лет дебютировал в Лиге 2.

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Дуэль олимпийцев

Впервые о вратаре «Гавра» в Марселе узнали в 2006-м после молодежного чемпионата Европы в Португалии. Сборная Франции с Матье Фламини, Лассана Диарра и Йоанном Гуркюффом без потерь прошлась по соперникам в группе, но вылетела в полуфинале от голландцев. Тем не менее сейвы французского вратаря запомнили, а его самого внесли в символическую сборную турнира.

В августе следующего года Стив был арендован «Марселем» с правом выкупа. Уж очень новому тренеру провансальцев Эрику Геретсу импонировал стиль новичка. Но по привычке в заявках на матчи «Олимпика» в старте выходил Седрик Каррассо. Все изменилось после того, как основной вратарь выбыл на полгода из-за травмы ахиловых сухожилий. «Марсель» не стал никого докупать и поставил все фишки на арендованного Манданда – и тот не подвел. За полсезона он не только завоевал доверие Геретса и одноклубников, но и дебютировал в сборной. Когда Каррасо вернулся, то контракт Стива был уже выкуплен, а у бельгийского тренера появился новый любимчик. Манданда выиграл конкуренцию, помог «Марселю» квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, а Седрик был вскоре продан в «Тулузу» после 11 лет, проведенных в клубе.

Символ побед

«В течение ближайших 10 лет Манданда станет великим голкипером и основным вратарем сборной Франции. Ему не избежать конкуренции, но он ее не боится. Стив доказал это в «Марселе», когда в прошлом году Каррассо вернулся в строй после травмы», – не скрывал своего восхищения Эрик Геретс. Так совпало, что, когда Манданда перестал скрывать лидерские качества, во французском футболе наконец завершилась эпоха непобедимого «Лиона».

Провансальцам всегда не хватало человека, который бы повел одноклубников за собой, из-за чего самая популярная команда страны долгие годы оставалась в несколько шагах от трофеев. В 2010-м «Марсель» наконец выдержал чемпионскую ношу. Клуб завоевал Суперкубок страны, Национальный кубок и трофей победителю Лиги 1. Чемпионское «золото» болельщики ждали почти 20 лет. Тогда на правах капитана все титулы поднимал над головой Мамаду Ньянг, но после переезда форварда в Турцию у главного тренера Дидье Дешама не было никаких сомнений о том, кому должна перейти капитанская повязка.

" Préparation en cours ⚽" #training #OM #teammandanda #imback A post shared by Steve Mandanda (@stevemandanda1) on Jul 15, 2017 at 10:31am PDT

Неуместный англицизм

Когда нынешний проект «Монако» только начинал набирать ход, а «Марсель» увяз в зачастивших тренерских рокировках, Манданда мог перейти за хорошие деньги к монегаскам. Тогда он остался, заявив, что его приключения в родном клубе еще не закончены. С последующими сезонами уровень игры вратаря ниже не падал, а вот энтузиазм заметно снизился. Стив покинул «Марсель» летом 2016 года в статусе лучшего голкипера сезона и на правах свободного агента подписал контракт с «Кристал Пэлас».

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Мечта играть в Англии двигала Манданда давно. Еще будучи вратарем «Гавра», он летал на сбор «Астон Виллы», где не приглянулся Мартину О’Нилу. Заиграть в АПЛ оказалось не суждено и на сей раз. Конкурируя с Уэйном Хеннесси, француз не сразу нашел общий язык с Аланом Пардью. Лондонцы много пропускали, а окончательно Стив расклеился после травмы колена.

Первым о его желании вернуться в родной клуб узнали близкие, а затем вратарь обратился к другому легендарному голкиперу, а ныне спортивному директору «Марселя» Антони Субисаррете. Несмотря на контракт с «Пэлас» до 2019 года, англичане не стали насильно удерживать игрока и согласились на выкуп контракта за 8 млн евро. «Я счастлив вернуться домой. «Марсель» для меня не просто масштабный и амбициозный проект, а команда моего сердца. Я намерен достичь здесь новых высот» — с такими словами капитан вернулся в «Марсель».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.