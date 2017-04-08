Долгожданная победа «Арсенала», невероятная концовка от «Тоттенхэма» и чемпионская игра «Челси». Обзор 31-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» проявляет характер в погоне за «Челси», Арсен Венгер уничтожает Славена Билича, а Дэвид Мойес готовится к вылету с «Сандерлендом». Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать первого тура чемпионата Англии.

5 главных событий тура

1.«Челси» победил «Манчестер Сити». Таким образом, Антонио Конте лишил каких-либо шансов Хосепа Гвардиолу на чемпионский титул. Игра получилось зрелищной, как и подобает центральному матчу тура, однако все основные события уместились в рамки первого тайма. Хозяева быстро открыли счет, что уже стало традицией для нынешнего сезона. Затем, после нетипичной ошибки Тибо Куртуа, гостям удалось счет сравнять и даже на какой-то отрезок времени завладеть инициативой. Однако в середине тайма был назначен пенальти в ворота «Сити», который, пусть с трудом, но все же воплотил в гол Эден Азар. Эта победа позволила «синим» практически решить исход сезона в Англии, ведь должно произойти какое-то чудо, чтобы «Челси» растерял свое преимущество, позволив «Тоттенхэму» взять кубок.

2. Но «Тоттенхэм» не ждет чудес, он творит их сам. Матч против «Суонси» не предвещал ничего сложного для гостей. Многие ожидали очередной дежурной победы лондонцев над явным аутсайдером чемпионата, тем более, что игра первого круга между этими соперниками завершилась разгромной победой «шпор». Но в этот раз «лебеди» продемонстрировали очень слаженную и четкую игру, которая чуть было не принесла результат. Забив в дебюте встречи, валлийцы грамотно провели остаток матча, не позволяя гостям сравнять счет. Но в концовке случилось невероятное. С 88 минуты и в оставшееся до финального свистка время «Тоттенхэм» не только сумел сравнять счет, но и забил еще два мяча, одержав победу со счетом 3:1. Так, «шпоры» стали командой, набравшей больше очков, проигрывая по ходу матча, чем любой другой клуб в этом сезоне АПЛ – 17.

3. «Арсенал» наконец-то победил. И сделал это крупно, обыграв в дерби «Вест Хэм». Обе команды находятся в кризисе, а потому этот матч был очень важен, прежде всего, с точки зрения психологии. Победа должна была дать команде импульс, который позволил бы найти отправную точку для выхода из ситуации. Нашел эту самую точку «Арсенал», и, если на протяжении всего первого тайма на табло горели унылые нули, то во второй половине встречи хозяева не оставили от гостей ничего, отгрузив сразу три мяча. Арсен Венгер остался доволен победой и пообещал вернуть команде должную форму, а «Вест Хэм» продлил свою ужасную серию поражений до пяти матчей.





4. «Ливерпуль» не может победить без Садио Мане. Причем не может победить «Борнмут». Тот самый, что в декабре обыграл «красных» со счетом 4:3. Матч второго круга между этими клубами также выдался зрелищным, и в нем «Ливерпуль» снова упустил победу, ведя в счете. Пропустив в самом начале, к концу второго тайма команда Юргена Клоппа вела в счете 2:1, но, как это обычно случается с «Ливерпулем», «мерсисайдцы» упустили победу в самой концовке. Отсутствие Мане действительно могло стать причиной не совсем удачного для «Ливерпуля» итога встречи. Винрейт команды с Мане на поле составляет 65.5%, в то время как без него – всего лишь 27. 3%. Юргену Клоппу стоит задуматься о «Манезависимости», ведь играть остаток сезона клубу предстоит без него.

5. «Лестер» все еще не замечает своих соперников. Чемпион Англии подошел к матчу с «Сандерлендом» с серией из четырех побед кряду и явно не хотел ее прерывать. Тем более, что «коты» находятся просто в ужасной форме, замыкая турнирную таблицу, а потому обыграть их дома – не такая уж и сложная задача. Да и Крэйг Шекспир наверняка постарался максимально мотивировать команду на игру с аутсайдером, ведь в случае победы он стал бы первым британским тренером в истории АПЛ, которому удалось одержать пять побед в пяти стартовых встречах. В итоге он им и стал. Правда, для этого пришлось немного понервничать. На протяжении всего первого тайма ни одной из команд не удалось открыть счет в матче. Стало понятно, что если «Лестер» хочет победить – игру надо менять. Тогда на 62-й минуте на поле вышел Майк Олбрайтон, что сразу же улучшило игру «лис». В течение десяти следующих минут он сделал две голевые передачи, которые и решили исход встречи. Сначала на 69-й минуте случился точный навес на Ислама Слимани, а затем на 78-й англичанин начал острую контратаку, которую удачно завершил Джейми Варди, забивший уже пять голов в пяти последних матчах АПЛ. «Сандерленд» же продолжает свое падение вниз и может теперь уповать лишь на чудо, если хочет остаться в элите.



Герой тура

Эден Азар вновь находится в потрясающей форме. В важнейшем матче против «Манчестер Сити» бельгиец сделал дубль, принеся своей команде очередные три очка, что приблизило лондонцев к победе в чемпионате.

Антигерой тура

Защитник «Эвертона» Эшли Уильямс сильно подвел свою команду в концовке игры с «Манчестер Юнайтед». Мало того, что игрок получил красную карточку, так еще и привез пенальти, благодаря которому «МЮ» сумел спастись от поражения. Случилось все это уже в добавленное время.

Цитата тура

Антонио Конте заявил, что не уверен в чемпионстве своего клуба

«Чемпионская гонка в разгаре. Несмотря на то, что «Челси» и «Тоттенхэм» сейчас лидируют, не стоит забывать о других клубах. В розыгрыше еще двадцать четыре очка, так что у других команд тоже есть свое поле деятельности», — заявил Конте.

Цифра тура

Крэйг Шекспир стал первым британским специалистом, одержавшим 5 побед в пяти дебютных матчах АПЛ. Он повторил достижения Анчелотти и Гвардиолы — итальянца и испанца соответственно.

Результаты тура

Уотфорд — Вест Бромвич — 2:0 (1:0)

1:0 — Ньянг (13), 2:0 — Дини (49)

Лестер — Сандерленд — 2:0 (0:0)

1:0 — Сулимани (69), 2:0 — Варди (78)

Бернли — Сток Сити — 1:0 (0:0)

1:0 -Бойд (58)

Манчестер Юнайтед — Эвертон — 1:1 (0:1)

0:1 -Джагелка (22), 1:1 — Ибрагимович (90, с пенальти)

Суонси — Тоттенхэм — 1:3 (1:0)

1:0 — Роутледж (11) , 1:1 – Алли, (89), 1:2 – Сон (90), 1:3 — Эриксен (90)



Халл Сити — Мидлсбро — 4:2 (3:2)

0:1 —Негредо (5) , 1:1 – Маркович (14), 2:1 – Ниасс (27), 3:1 — Эрнандес (33), 3:2 — де Рон (45), 4:2 — Магуайр (70)



Арсенал — Вест Хэм — 3:0 (0:0)

1:0 – Озил (58) , 2:0 – Уолкотт (68) , 3:0 – Жиру (83)

Ливерпуль — Борнмут — 2:2 (1:1)

0:1 — Афобе (10) , 1:1 – Коутиньо, (40), 1:2 – Ориги (59), 2:2 — Кинг (87)

Саутгемптон — Кристал Пэлас — 3:1 (1:1)

0:1 —Бентеке (31) , 1:1 – Редмонд (45), 2:1 – Йосида (84), 3:1 — Уорд-Проуз (85)

Челси — Манчестер Сити — 2:1 (2:1)

1:0 – Азар (10) , 2:1 –Агуэро (26) , 2:1 – Азар (35)

Бомбардиры: 21 – Лукаку (Эвертон), 19 – Кейн (Тоттенхэм), 18 – Санчес (Арсенал), 17 — Коста (Челси), 16 — Ибрагимович (Манчестер Юнайтед).





Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press