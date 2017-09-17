Дневник читателя. Лучшие книги о футболе за последний год. Часть I

Авторы еженедельника «Футбол» прошерстили полки книжных магазинов и выбрали новые книги себе по душе. А теперь готовы рассказать, стоит ли тратить часы своей жизни ради этих футбольных томов.

«Слух о том, что Касильяс, капитан команды и наиболее представительный мадридский футболист, на самом деле подстрекатель и саботажник, с большой осторожностью был пущен самим Моуринью на встречах с Флорентино Пересом и его советниками»

Диего Торрес

Жозе Моуринью — гений футбола и один из самых лучших троллей в Европе. Едкие фразы в адрес Арсена Венгера, журналистов и футболистов соперников — все это часть жизни португальца. Его можно или обожать, или люто ненавидеть. Автор книги сделал все, чтобы второе перевесило первое. Диего Торрес представляет Жозе злодеем, плетущим интриги покруче, чем в «Графе Монте-Кристо». На страницах книги Моуринью точно не тот самый Особенный, каким его принято считать сейчас. Португалец, по мнению Торреса, самодур и главный манипулятор в истории мадридского «Реала»: Жозе никогда не интересовало ничье мнение, кроме своего и, пожалуй, Жорже Мендеша – агента, ставшего значимой частью «королевского» клуба именно благодаря Моуринью.

Торрес обнаружил главный порок португальца — любовь к обвинениям: виноваты все, кроме самого Жозе. Этой идеей пропитана вся книга. «Мне говорили, что ваш клуб благородный, но ваш клуб – полное дерьмо» — автор приводит цитату Моуринью в адрес «Реала» после минимальной победы над «Севильей». «Поссорить футболистов? Легко!» — с такими мыслями Моуринью жил три года в Испании. Жозе, подобно Вильгельму Завоевателю, никому не доверял в «Реале», искал предателей и тайных ненавистников. Последние у него точно были: открытые конфликты с игроками «сливочных» стали классической историей в Мадриде, а нытье в стиле Мирчи Луческу после матчей вызывало лишь смех у фанатов и журналистов.

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«Особенный» — своего рода дисс, написанный Диего Торресом на португальского тренера. По прочтении книги в горле стоит огромный ком из эгоизма, заносчивости и интриганства. Жозе, по мнению Торреса, злой гений и главный кошмар мадридского «Реала»: автор книги вложил в нее весь свой хейт и раскрыл темную сторону великого португальца.

Жозе Моуринью — не Жозе, если не сломает парочку карьер в новом клубе. Так португальский тренер сразу начал неровно дышать к Педро Леону — талантливому испанцу, на место которого претендовал любимец Жозе Анхель Ди Мария. Прошло время, и журналисты узнали о конфликте испанца и тренера «Реала». За день до пресс-конференции футболиста Моуринью и Педро продумали все возможные вопросы и ответы игрока взамен на сглаживание конфликта и место в старте. Пресса оценила авторитет Жозе и возможность находить контакт с игроками. Однако доверчивый Леон так и не получил обещанного: он остался охранять лавку, а позже и вовсе ушел в «Хетафе».

«Я подписал трехлетний контракт на 8000 фунтов в неделю с дополнительными 2000. Теперь я мог приобрести себе то, чего не мог позволить до этого. Например, снять фешенебельную трехкомнатную квартиру через дорогу от стадиона «Кинг Пауэр», куда я вскоре переехал. Такое количество денег изменило мою жизнь, получать столько было приятно. И все же это не было самым важным. Я просто хотел играть в профессиональный футбол»

Джейми Варди

«Футбол, футбол и еще раз футбол – такова была моя жизнь», — говорит в своей книге нападающий «Лестера». Спустя много лет ничего не изменилось. Варди не любит вопросы о повседневной рутине, интересах и предпочтениях. Он скорее бодро расскажет журналистам о забитых голах за «Флитвуд Таун», чем о том, как в машине ставит на бесконечный повтор треки английских поп-исполнителей. История Джейми Варди – это работа на фабрике по производству медицинских шин, извинения перед женщиной, которой он разбил окно за то, что она прокалывала его футбольные мячи, бурные выходные в компании нескольких пинт пива и бильярдного кия и утраченные надежды стать профессиональным футболистом. Сюжеты о том, как герой преодолевает трудности на пути к своей мечте, очень любят в Голливуде. Но у жизненного пути Джейми Варди, в отличие от этих раздутых сценариев, есть главное конкурентное преимущество – искренность.

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Эти страницы помогут составить о Варди правильное впечатление. Он реальный псих, иначе бы вы не держали в руках эту книгу. Джейми не был огромным талантом, до 25 лет он играл на полупрофессиональном уровне. Но Варди – это тот, кто удивлял всех своих тренеров (особенно когда из-за травмы пропустил большую часть сезона, но забил 19 голов), нажал на кнопку перезапуска и выдавил свою карьеру на самую высокую отметку профессионализма. Мечты о голах и повторении достижений кумира Дэвида Херста, отчисление из академии любимого «Шеффилда Уэнсдея» из-за низкого роста, прогулы уроков ради того, чтобы посмотреть игры «сов», остались в далеком прошлом. Сейчас Джейми Варди – это обновленный рекорд Руда ван Нистелроя по количеству мачтей подряд, в котором был забит гол, участие в уникальной победе «Лестера», вызов в сборную Англии и множество положительных отзывов об игре от десятков тренеров и игроков.

Наступило грустное время, когда футболом управляют олигархи с огромными банковскими счетами. Кажется, что Джейми Варди остается все тем же простым пацаном с Овертон-роуд, даже получая чеки на десятки тысяч фунтов в неделю.

СПОЙЛЕР

Однажды Варди чуть было не попал в тюрьму за пьяную потасовку возле бара. Все обошлось: Варди приговорили к 280 часам общественных работ, и он продолжил совмещать футбол с работой на фабрике.

«В тяжелые моменты матча я говорю Андресу: «Подойди поближе, я хочу, чтобы ты был рядом со мной, ведь ты ведешь за собой команду»

Лионель Месси

Автобиографии спортсменов в наши дни выходят с регулярностью футбольных туров. Причем выпускают их не только зрелые и много повидавшие игроки, но и совсем молодые. Повод может быть любым: дебют за суперклуб, свадьба или рождение первенца, первая победа в серьезном турнире, а иногда книги выпускаются и вовсе без видимых на то причин. Андрес Иньеста подошел к процессу написания основательно, первые записи были сделаны еще в мае 2012 года. Испанский полузащитник задался целью отблагодарить всех людей, кто повлиял на его жизнь и карьеру. Этот рассказ не об идеализированном супергерое, выходившим из любой ситуации победителем. Из книги Андреса вы узнаете, как мальчик, покинувший родителей в 12 лет, прошел путь от провинции Ла Манча до забитых трибун «Камп Ноу».

Иньеста – человек закрытый, державший долгие годы все переживания и радости в себе. В автобиографии он раскрывается, отвечая на многие вопросы. Почему худший период в его карьере был за несколько месяцев до победы на чемпионате мира в ЮАР? Отчего ему полюбился восьмой номер? Какой тренер оказал большее влияние на его профессиональный рост? Как полузащитнику прививали философию каталонского футбола? Почему вражда с Виктором Вальдесом заставила их стать лучшими друзьями?

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Андрес – мировая звезда, обладатель точнейшего самонаводящегося паса в истории футбола, победитель всевозможных турниров как на уровне сборных, так и на клубном, капитан и лидер. Его дебют состоялся при Луи ван Гале, свою первую Лигу чемпионов испанец выиграл с Франком Райкардом, забрал все трофеи с Хосепом Гвардиолой и стал капитаном каталонцев при Луисе Энрике. Отдельная глава в книге посвящена рассказам Хуана Рикельме, Давида Сильвы и Микаэля Лаудрупа о знакомстве со звездой «Барселоны».

СПОЙЛЕР

В 2001 году на чемпионате мира (U-17) в Тринидад и Тобаго испанцы выбыли на первой же стадии турнира. Для Андреса Иньесты и его ближайшего друга – Фернандо Торреса тот день стал одним из самых больших разочарований в футболе. На обратном пути домой юноши написали письмо, в котором рассказали обо всех трудностях того чемпионата, но так его и не опубликовали. В самолете друзья обменялись игровыми футболками и оставили свое послание. «Однажды ты и я выиграем чемпионат мира». Спустя девять лет так и произошло. А Иньеста забил победный гол в финале.

«Что, если вы ведете повествование не о прошлом, а о настоящем, не имея ни малейшего представления о том, чем ваша история закончится? В этой книге мы охватываем один сезон. Охватываем, грубо говоря, год жизни со всем каскадом неожиданных моментов, которые он может повлечь за собой».

Иэн Сэлмон

«Они говорили, что наши дни сочтены!» — это четыреста с лишним страниц в честь 125-летия «Ливерпуля». Книга рассказывает о ключевых событиях сезона-2015/16. Том самом, когда на смену Брендану Роджерсу пришел Юрген Клопп, а мерсисайдцы дошли сразу до двух кубковых финалов. Так себе повод: оба финала «красные» проиграли, а в чемпионате и вовсе финишировали на восьмом месте.

На форуме «Ливерпуля» книгу хвалили, но не совсем понятно, за что. Автор Иэн Сэлмон акцентирует внимание на том, что именно с приходом Клоппа болельщики «Ливерпуля» снова могут мечтать о больших победах и возвращении былой славы. Однако в реальности немец еще не одержал ни одной громкой и поворотной победы с мерсисайдским клубом. У Жерара Улье был сезон с победами в трех кубках, у Рафаэля Бенитеса — невероятная «Стамбульская ночь» и Кубок Англии в 2006 году. У команды Юргена Клоппа — лишь отдельные яркие игровые отрезки. Да, в сезоне-2014/15 были невероятные камбэки в матчах против «Норвича» (5:4) и дортмундской «Боруссии» (4:3), но эти победы не принесли «Ливерпулю» трофеев. Лишь непродолжительное чувство эйфории, которое улетучивалось уже по окончании их следующего безвольного матча.

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Нет, в книге есть занимательные и интригующие моменты. Иэн Сэлмон ведет повествование о каждом матче сезона как очевидец тех событий. А потому в своем рассказе он подмечает любопытные факты, касающиеся городов, стадионов, местных жителей, и описывает рядовые бытовые ситуации. С ними книга смотрится более живой, а те, кто мечтает посетить футбольный матч в Англии, могут взять на заметку несколько ценных советов.

Но самое интересное, что в книге «Они говорили, что наши дни сочтены!» раскрывается много необычных и ранее не афишированных событий, окружавших «Ливерпуль» за пределами поля. Там можно найти упоминание скандальных заявлений футболистов и журналистов из соцсетей по ходу сезона-2015/16. Но эта книга вряд ли будет пользоваться спросом среди фанатов «Эвертона» или «Манчестер Юнайтед». Хотя поклонникам «Ливерпуля» и всем тем любителям английского футбола, у кого нет аллергии на красный цвет, должно быть любопытно.

СПОЙЛЕР

Осенью болельщики «красных» были готовы на самые отчаянные шаги ради ухода Брендана Роджерса с поста главного тренера. Многие из них даже были согласны на поражение в мерсисайдском дерби от «Эвертона» — а одна такая мысль в иных обстоятельствах покрывает фанатов «Ливера» позором. И кроме того, победу над дортмундской «Боруссией» болельщики признали куда более ценной, чем чемпионскую «Стамбульскую ночь». Все-таки Юрген Клопп – это заразно.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Никита Котов

Фото: Global Look Press, еженедельник «Футбол»

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