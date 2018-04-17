Дмитрий Сенников: «Мне разбили две брови, я ничего не видел и попросил замену. Семин только сказал: «Да ну тебя!»

Дмитрий Сенников – олицетворение «Локомотива» прошлых лет. Вместе с «железнодорожниками» он брал два чемпионства, побеждал в Кубке страны, а теперь штурмует медиапространство на «Матч ТВ». В интервью еженедельнику «Футбол» Дмитрий рассказал, как готовится к эфирам на ТВ, почему Марат Измайлов не достиг уровня Лионеля Месси, и ответил на главный вопрос: станет ли «Локо» чемпионом в этом сезоне.

Телевидение, комментаторы, читающий Овчинников

— Профессиональный футбол ушел из вашей жизни восемь лет назад. Как удается сохранять такую хорошую форму?

— Не стоит недооценивать генетику. Кто-то совсем не поправляется, как, например, я, Алексей Смертин и Руслан Нигматуллин. А так если разбираться в проблеме, то организм спортсмена – это сложная штука. Двадцать лет ты жил с определенными нагрузками, твое сердце качало кровь с какой-то постоянной скоростью – и это было нормой. Но в определенный момент спортивная карьера заканчивается, все процессы в организме несколько замедляются, и твое тело просто не способно полностью переваривать полученную пищу. Плюс ты много кушаешь и мало двигаешься, поэтому и наступает ожирение.

Но есть несколько способов бороться с лишним весом. Первый – вести активный образ жизни. Второй – продолжать играть в футбол. И третий, самый основной, – правильное питание.

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— Продолжаете играть в футбол где-то в ЛФЛ?

— Нет. Есть много каких-то товарищеских матчей, турниров. Меня приглашают – я играю, стараюсь никому не отказывать. Нужно двигаться, ведь футбол – это наркотик. В нем нужно участвовать либо на поле, либо на телевидении, либо вон детей тренировать.

— Как вообще отвыкнуть от спортивного ритма жизни после стольких лет карьеры?

— Это очень тяжело, постоянно хочется активности, иногда даже скучно сидеть дома. Я бы и сейчас сгонял на сборы, просто позанимался бы, поделал упражнения. Этого катастрофически не хватает. Лично меня что-то постоянно тянет уехать в другой город. Все-таки очень здорово, что работа на «Матч ТВ» и в РФС дает возможность съездить куда-нибудь в командировку.

— Возможность поехать в командировку может дать еще и тренерская карьера.

— Главный тренер – это призвание, не каждый может стать у руля команды. Это сложный психологический момент, у тебя должна быть собственная методика. Мне нравится быть в футболе, нравится говорить об игре, разбирать, давать советы. Но управлять клубом лично для меня было бы сложно.

A post shared by Dmitry Sennikov (@sennikov17) on Apr 1, 2018 at 12:37pm PDT

— О футболе вы говорите на «Матче».

— Это тоже трудно, но интересно. Все-таки классно говорить на камеру, выступать в роли эксперта. Однако тут есть свои сложности.

— Какие?

— У тебя есть определенное эфирное время, поэтому все ответы надо формулировать коротко, четко и ясно. Так что нужно уметь работать на камеру, ведь иногда ты не понимаешь, куда смотреть: в объектив или на собеседника. И вот в момент, когда у тебя «плавают» глаза, необходимо максимально сосредотачиваться, чтобы избежать потерянного вида.

— Что еще?

— В самом начале было непросто. Всем ведущим выдают наушник, и порой теряешься, когда тебе туда что-то подсказывают. Либо болельщики, когда работаешь на стадионе, перекрикивают этот голос. Приходится наугад отвечать на некоторые вопросы. Но чем больше трансляций, чем больше эфиров, тем легче. Плюс волнение убывает. Особенно его убивает чувство готовности к матчу.

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— Сколько вы готовитесь?

— Нет определенного времени. Я просто пролистываю новостные ленты, изучаю главные новости, цитаты тренеров, игроков, смотрю статистику, обновляю информацию по составам. А то иногда спрашивают, кем можно усилить игру той или иной команды, ты тыкаешь в футболиста, а тебе в ответ прилетает фраза: «Да он же травму получил и не сыграет». Неловко получается.

— Кто помогал адаптироваться к ТВ?

— Комментаторы. Я их труд стал еще больше ценить. Трудно все 90 минут держать интригу, подбирать слова. Мне повезло, что первоначально у меня были хорошие собеседники, которые задают правильные вопросы. От этого быстрее привыкаешь к камерам.

В России много классных комментаторов. Черданцев, Генич, Розанов, Нобель Арустамян, Александр Шмурнов – и я еще многих не назвал. Просто каждый хорош в определенном аспекте: кто-то на играх сборных великолепен, кто-то блестяще работает по Италии, Англии и так далее. Мне нравятся Роман Гутцайт, Дмитрий Шнякин — с ними приятно работать в студии. Все они большие профессионалы. Комментаторы в России сохраняют нейтралитет, когда работают на чемпионате России, но болеют за наши команды в еврокубках.

— Не скажите. Смотришь репортажи Шмурнова, и иногда складывается ощущение, что включил клубный канал «Спартака» на YouTube.

— Это есть, конечно, да. Но, если «Спартак» ошибется, он же отметит это, не будет молчать. Я ведь много хвалю «Локомотив», тем более часто есть повод. Но за ошибки не прощаю: указываю на них. Я считаю, что это правильно, потому что ценил правду, даже когда сам играл в футбол. Меня лесть не делала сильнее. Ведь когда ты осознаешь свой косяк, и кто-то еще отмечает его, то быстрее сделаешь вывод. А так – ошибся, тебя все равно погладили по головке, и ты снова потом повторишь этот ляп.

— Футболисты часто плохо реагируют на критику.

— Некоторые – да. В «Локо», наверное, молодые только особо загонялись по этому поводу. Но вообще все читают новости, журналы, газеты, смотрят оценки в «Спорт-Экспрессе». Например, Булыкин, Измайлов, Нигматуллин, Сычев – все читали. Даже Овчинников очень начитанный мужчина. С ним всегда было интересно поговорить, задержаться после игры, обсудить.

Чемпионство «Локомотива»-2002, Лоськов, Лекхето

— В вашей карьере было два чемпионства: 2002 и 2004 годов. Какое памятнее?

— Наверное, первое. Все-таки «Локо» к нему очень долго шел. Да и в том сезоне был «Золотой мяч», все решала кубковая игра. И плюс ко всему — очень сложный путь был к медалям. «Локомотив» же долго оставался первым, потом ЦСКА его догнал, и мы задавали друг другу вопрос: «Что, неужели мы так легко сдадимся?»

У нас тогда был дружный коллектив. Как раз Овчинников собирал нас после игр, мотивировал, давал поводы для обсуждения каких-то проблем. Так и получилось, что мы вышли на поле в матче против ЦСКА и ценой общих усилий обыграли их.

— Кто был лучшим игроком того «Локо»? Судя по статистике, Дмитрий Лоськов.

— Тогда сработала связка Лоськова и Сычева. Плюс был крутой Измайлов. Лоськов – это вообще один из ярчайших футболистов чемпионатов России. Человек двадцать сезонов отыграл на высочайшем уровне. Он и в ворота ЦСКА забил мяч, много отдавал передачи. Настоящий капитан, который доказывал свою важность не только словом, но и делом.

— Вы как-то говорили, что он гонял Обиору и Паркса.

— Ага. Паркс, может, и лентяй, но очень большой талант. Обиора тоже ленился, но у него были потрясающие дриблинг и скорость. Я таких больше не видел. Повезло, что эти парни играли с Лоськовым — он мог отдать такой пас. Дима им говорил: «Ты беги, мое дело – отдать». Они неслись в зону, а мяч прилетал им точно на ногу.

— Еще один запоминающийся человек того сезона – Джейкоб Лекхето.

— Ага. Достаточно жесткий, неуступчивый, немного боевитый. Он просто отлично влился в наш коллектив, а я даже однажды съездил к нему в гости в ЮАР. Это достаточно бедная страна. У всех большие семьи: у Лекхето в доме жили мама, папа, дядя, восемь братьев и сестер. Джейкоба все боготоворили: все-таки на такой уровень поднялся. Он познакомил меня с ними, показал им фотографии «Локо». Родители удивлялись, что его одноклубник приехал к нему в гости.

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— В ЮАР не было страшно?

— Немножко. Бобо привез нас в свою деревню, и там было страшно. У меня жена – блондинка, плюс мы оба белокожие. Так что местные жители немного удивлялись нам, когда мы приехали. Но Джейкоб сказал: «Спокойно, вы со мной, мои гости, вас никто не тронет». А так могут и напасть на туристов.

Чемпионство-2004, травмы Измайлова, жесткий Семин

— Теперь о чемпионстве-2004. Что вспоминается из того успеха?

— Прежде всего – эмоции после сезона-2002/03. Мы тогда заняли четвертое место — упустили «Рубин», так что хотелось вернуть должок. В итоге у нас это получилось. В игровом плане конечно же отдельные игроки — Сычев, Билялетдинов, Измайлов. Было много креативных футболистов, которые могли обострить игру нестандартными решениями, боевым настроем. У нас многие могли выступить на нескольких позициях: не было определенного правого и центрального полузащитников – кто мог выйти в эти зоны, тот и играл. Я мог сыграть в центре защиты, справа. Настоящие универсалы. Измайлова того же ставили в нападении, потом переводили пониже. Он тогда играл так, как сейчас Месси.

— Почему у него не получилось выйти на мировой уровень?

— Начнем с того, что у него много чего получилось: например, уехать в Португалию. Но иногда Марата подводили травмы: в «Локомотиве» постоянно играл неполные сезоны.

— Была история о фантастической мозоли, которая возникла на ноге Измайлова за ночь здорового сна.

— У него бывало такое, да. Вроде идет в номер спать здоровый, а с утра просыпается и говорит: «Я играть сегодня не могу». И тогда доктор даст ему таблетку, Юрий Палыч скажет что-нибудь доброе — и Измайлов в порядке. Иногда случалось, что Марат всю неделю хандрит, а к игре внезапно выздоровеет. Это психология. Мне периодически нужна была критика, чтобы Семин прикрикнул, – я выносил максимум из ситуации. А на таких как Марат, нельзя было кричать. Человек может обидеться, закрыться и перестать нормально играть в футбол.

С подобными людьми и тренер должен работать по-особенному, и врач. Может, Марату хотелось, чтобы его кто-то пожалел, наговорил ласковых слов. Иногда казалось, что Измайлову не хватало родительского контроля, внимания.

— Ему реально помогли пробиться в «Локо» бандиты?

— Я бы не сказал. Он и в школе «Локомотива» играл. Возможно, агент, с которым он заключил контракт, вертелся в криминальных кругах. Но не более.

— Семин на вас часто орал?

— Иногда даже жестил. Мне как-то разбили обе брови сразу, и я менялся в конце первого тайма, потому что вообще ничего не видел. Семин только сказал: «Да ну тебя!» Я же себя в этот момент почувствовал виноватым, даже несмотря на то что все заплыло.

Через неделю, как все швы наложили, я сказал, что играть все равно не смогу. Палыч же кинул мне мяч, заставил отбить его макушкой. Я отбил – Семин похвалил и оставил в запасе. В следующем матче неожиданно получил повреждение Пашинин, и меня — красавца с двумя разбитыми бровями — выпускают на поле. Ну, мне Генка Нижегородов и говорит: «Все хорошо, я беру на себя все верховые мячи, а ты меня страхуй снизу». Я за тайм ни разу головой мяч не отбил. Это ситуация показательна для того «Локомотива»: была серьезная взаимовыручка.

У Семина никогда не было злопамятства. Он выскажет, а на следующий день уже не трогает тему. Даже мог выслушать твое мнение — принимал его, обсуждал, спорил. Не все тренеры так могут.

— Семин – важнейший тренер в вашей карьере?

— Один из. Хочу выделить Гиви Нодия, который дал путь в большой футбол. Павла Садырина – именно Павел Федорович порекомендовал Семину взять меня. И Юрия Павловича Семина, да.

— Юрий Палыч немного экстравагантная личность. Говорят, он чтит традиции.

— Их было много. Мы ездили и в Сочи, и во Францию на сборы. Он и тренировки постоянно повторял перед важными матчами. Еще иногда мы добирались на автобусе до стадионов определенными путями. На пробки было наплевать – главное, ехать именно по задуманному маршруту.

Барана же мы резали в Сочи. Все собирались, убивали зверушку, делали шашлыки. Семин не трогал барана, если что. У нас был массажист, которого звали Шаманом, потому что увлекался охотой, – вот он этим и занимался.

— С ним Лоськов, тоже разбиравшийся в охотничьей теме, не тусил?

— Да они с ним дружили! Все время на кабана, на медведя ездили. Из охотников был еще Игорь Чугайнов. Были в составе и рыбаки. Я же ни туда, ни сюда: убийство зверей – не мое развлечение.

— Самый импульсивный футболист из состава «Локомотива»-2004?

— Вадим Евсеев. Он гиперэмоциональный человек. На поле мог просто вынести соперника, но в обычную жизнь эти эмоции не переносил. Иногда Вадим задавливал соперника характером – его побаивались. Вы же помните его игру против Гиггза? Вот! Показательный момент. Для Евсеева не было авторитетов. Вадик его две игры дубасил. Гиггз же плакал, отмахивался.

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— Нашей сборной не хватает такого футболиста, как Евсеев?

— Наверное. Есть опытные ребята, которые уже играли против классных соперников, но бойцовский характер не распространяется на всех, к сожалению. Мне больше нравится харизма Черчесова. Станислав Саламович показывает всеми силами, что его команда – не аутсайдер. Это правильно. У нас помимо психологических проблем есть много игровых. Например, защита сырая.

— Вы были неплохим защитником, когда играли за сборную, но это все равно как-то не особо повлияло на результаты национальной команды.

— Давайте продолжим разбор по годам. В 2002-м немного не хватило, чтобы сыграть вничью с Бельгией или не проиграть японцам. Так и не прошли в 1/8 финала. В Португалии на Евро-2004 была сильная группа: греки, португальцы и испанцы. Испанцы переигрывали нас во всем, их обойти было просто нереально. У Португалии был классный состав – молодой Криштиану, Деку. Грецию победили, а они взяли и стали чемпионами. Интересно получилось: то с углового забьют, то где-то запихают, то еще что-то. В 2006-м в отборочном раунде попались португальцы. Что было дальше, вы и сами знаете. Словаки сильные.

Спад, Самедов, слаженный оркестр

— После последнего чемпионства в «Локомотиве» наступил спад.

— Юрий Палыч в 2005-м принял сборную, потом по каким-то обстоятельствам его сняли, он не вернулся в «Локо», и начались темные времена. Частые смены тренеров? Это было условие задачи. Ее решение заключалось в бесконечном обороте футболистов. Пришел новый тренер – вместе с ним приехало много игроков. Не было постоянного состава, не было команды, взаимопонимания. Но откровенно лишних игроков, которые портили игру, не назову – были те, кто не адаптировался.

— Сейчас же «Локо» редко обновляет основной состав.

— В этом и суть. «Локомотив» на данный момент построил идеальную команду. Все свыклись друг с другом. Нет, конечно, конкуренция важна. В «Зените», например, она максимальная: в команде много классных игроков.

— А толку?

— А толку, к сожалению, никакого. Команда должна выстроить семью, поэтому важно создать гармонию. А тут взял десять игроков, часть отдал, часть не заиграли, Питер еще раздал многих ненужных, но хороших футболистов.

— У Семина такая же тактика. Поругались с Самедовым – избавился от него, продали «Спартаку».

— Тут надо чувствовать этот момент, да, вести правильную селекцию. У «железнодорожников» много классных игроков, кого-то берут на перспективу. Покупок мало, но это ничего, они есть — точечные и правильные. Но матчи с «Атлетико» показали, что нужно сильно укрепляться, если команда хочет хорошо выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а не тупо провалиться в Европе. Пока у «Локо» есть яркие футболисты для чемпионата России, непонятно, что будет в Лиге чемпионов, например.

— Сравните нынешний «Локомотив» с чемпионским.

— Мне кажется, нынешний недотягивает по количеству личностей. Но сейчас — молодая команда, креативная, никто не боится соперников. Самое главное – это то, что игроки научились получать удовольствие от футбола. Игроки «Локо» абстрагировались от денег, от безумных контрактов. В этом и главный плюс работы Юрия Палыча: когда все инструменты настроены, дирижер готов, и оркестр играет хорошо.

— Он сделает «Локо» чемпионом в этом сезоне?

— Надеюсь. Остается не так много матчей, и тут все зависит от него и футболистов. Нужно обыгрывать тех, кого должны, и все будет хорошо.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, Instagram Дмитрия Сенникова