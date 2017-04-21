Дивизион «6х6». 1-й тур. Александров день

Вслед за дивизионом 8х8, в движение пришел и дивизион 6х6. И тут команды также начали показывать любопытные результаты с первых туров. А тон задавали игроки под именем Александр, забившие совместными усилиями 10 голов.
Группа А
«Мегаполис» — НИТИ им. П.И. Снегирева – 3:3
Новички Бизнес-лиги в очном противостояние результативно сыграли вничью.
Такими матчами и прекрасно начало турнира, когда головы команд еще не забиты турнирными раскладами, и они просто играют в футбол. Преимуществом по ходу матча больше владел «Мегаполис», что не помешало НИТИ дважды вести в счете. А победу «снегиревцы» упустили только за 2 минуты до конца встречи, когда проведший отличный матч Александр Сунцов оформил хет-трик.
Для матча открытия обе команды показали вполне неплохой футбол. Теперь нужно будет проверить, была ли это игра результатом всплеска предстартовых эмоций, или действительно в ФБЛ на 2 яркие команды стало больше.
FC «Paroc» – «АльфаСтрахование» – 1:1
Команды начали сезон с боевитой ничьей.
Боевитая – очень точное определение для этой игры. Команды выбрали вместо фестивального входа в сезон и игры на встречных курсах более прагматичный сценарий. Это вылилось в большое количество борьбы в центре поля, и когда после нее игроки доходили до ворот соперника сил на точный удар им хватало не всегда. Отсюда и малая по меркам дивизиона 6х6 результативность.
Но к этому вопросу можно подойти и с другой стороны. Две организованные команды сходу показали товар лицом и провели почти образцово-показательный матч. Ведь футбол — это не только яркие финты и сумасшедшие голы.
«InStat» – ЗАЭС – 1:7
В этом матче была зафиксирована самая крупная победа тура.
«InStat» – уникальный коллектив для Бизнес-лиги. Такой многонациональной заявки не было еще ни у кого и никогда. Бразильцы, испанцы, эквадорец, чех… Настоящий «Интернационале». Но в этом туре многие игроки команды приехать не смогли, и это сразу нашло свое отражение на табло. ЗАЭС ,перейдя уже в ранг опытных бойцов, умело воспользовался тем, что соперник обескровлен рядом потерь и одержал заслуженную победу. Возможно столь крупный счет слегка не по игре, но это уже технические вопросы. ЗАЭС был подчеркнуто сильнее. Яркий матч в составе «зайцев» провел Иван Колыбельников, который уехал из «Сокольников» с каре в активе.
АКАДО телеком — ФК «Эггер» – 2:5
Перед матчем мы пообщались с капитаном АКАДО Павлом Ермоловым: «Главное для нас – сыграть этот турнир без травм. А там уж как жребий ляжет. Конечно, хотелось бы выиграть этот из кубков: бронзовый или серебряный. Ну, или золотой, если получится. Наша шашечная форма? Просто захотелось сделать ее не такой, как у всех. А красно-белые ее цвета, конечно, отсылка к «Спартаку», за который у нас в команде многие болеют».
Действительно, форма АКАДО, которая очень напоминала одеяния сборной Хорватии, радовала глаз. А вот подкрепить обертку содержанием «шашечные» пока не смогли. Да и соперник у них был не из легких. «Эггер» обеспечил себе победу тремя голами, два из которых забил «в раздевалку» и один сразу после начала второй половины. Бронебойная тактика. АКАДО при всем старании не смогли отыграть дефицит в три гола.
MVP матча стоит признать автора дубля в составе победителей Евгения Короткова.
Группа В
«РэйлСофт» – АЛМАЗ – 1:4
«РэйлСофт» потерпел неожиданно безапелляционное поражение от новичков из АЛМАЗа.
Эта встреча стала бенефисом игрока АЛМАЗа Артем Винтерголлера, который оформил хет-трик за 23 минуты чистого игрового времени. Старания «зимнего голеадора» команда развила путем строгой игры в обороне, которая не позволила развернуться главной ударной силе «рэйлов» — Дмитрию Акимову. Все-таки всего один гол против не самого именитого соперника для Акимова – не много. А кроме Дмитрия никто в составе проигравших забить не смог, что вылилось в весьма неожиданное поражение. Хотя за годы участия «РэйлСофта» все привыкли, что это команда результат матчей которой всегда очень сложно предсказать.
«ТехноНиколь» – «Ашан» – 3:2
Команды сыграли в футбольный эквивалент догонялок, в которых сильнее оказался «ТехноНиколь».
«ТехноНиколь» дважды выходил в этом матче вперед, и дважды «Ашан» сравнивал счет. При этом, им для этого требовалось в районе пяти минут. Но при этом развить свой успех и самим выйти вперед у «команды с птичкой» никак не удавалось. Возможно, слишком много сил у них отнимала борьба в центре поля, которая была в этом матче нешуточной. Особенно в первом тайме, когда на двоих команды сфолили 14 раз. И при этом, что интересно, не забили ни одного пенальти, назначенный за фолы.
Второй тайм прошел в более сдержанной борьбе. Команды вновь обменялись голами, но затем игрок «ТехноНиколь» Олег Кошевой в третий раз вывел свою команду вперед, и вот на это Ашан ответить уже не смог. Почему и проиграл.
«Аэроэкспресс» – «Аctionpay» – 6:1
«У нас сильно поменялся состав. Осталось только несколько опытных в ФБЛ игроков. Так что, уж очень опытной командой нас назвать нельзя. Но будем стараться показать свой максимум и выступить лучше, чем в прошлый раз, когда мы заняли третье место в Бронзовой лиге», — такими словами предварял матч своей команды игрок actionpay Алексей Банников.
И большое количество новичков, действительно, сказалось на игре actionpay. «Аэроэкспресс» в этом матче выглядел на голову сильнее своего конкурента. Новички с первых минут захватили инициативу, и не отпускали эту своевольную птицу до самого конца матча. Они не просто владели мячом, но и забивали в больших количествах. Особенно в этом вопросе расстарался Мясников, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Посмотрим, подтвердиться ли такая полярность турнирного потенциала этих команд в следующих турах.
РОНЦ – «Мосинжпроект» – 2:1
Эти коллективы сыграли весьма интересный матч, где победу одержала более удачливая сторона.
А ведь все так задорно начиналось. Уже к 7-ой минуте счет был 1:1 и казалось, что новички ФБЛ покажут нам феерическое представление в ходе своего дебюта. Но получилось по-иному. Команды искренне пытались играть в атакующий футбол и довести счет до больших цифр, но сильнейшими игрокам встречи оказались голкиперы. Суммарно на их счету 23 спасения.
И все же решающий гол был забит. На 30-ой минуте Даниил Бурцев забил второй гол своей команды, который в итоге и стал победным. Как ни старались «инженеры» отыграть эту небольшую фору они не смогли. Но если обе команды сохранят в себе такой же запал на атакующий футбол, то в этом сезоне они точно не пропадут. Тем более, с такими вратарями.
Группа С
ППО ГК «Росатом» – «МегаФон» – 2:2
«Я бы точно не назвал нас фаворитами этого сезона только из-за того, что в нем нет некоторых громких имен. Мы просто об этом не думаем. У нас есть определенные задачи, и мы постараемся их реализовать. Конечно, хотелось бы занять место как можно выше», — перед матчем игрок «Росатома» Дмитрий Пешехонов был сдержан в своих прогнозах.
Все голевые события этого матча уместились в первый тайм, в ходе которого команды обменялись двумя взятиями ворот с каждой стороны. Причем непродолжительное время успели полидировать оба соперника. Стандартные «1+1» в свою личную статистику записали Роман Верма и Александр Савин. И от второго тайма мы были вправе ждать продолжение голевой баталии.
И баталия продолжилась. Вот только безголевая. Команды куда активнее, чем в первом тайме, шли вперед, вот только забить больше так никто и не смогли, и этот тайм стал единственным «сухим» во всем первом туре. Впрочем, если команды продолжат играть в такой же футбол и дальше, то не исключено, что мы увидим их дуэль вновь, но только в куда более важном матче.
РосНОУ – «Гефест» – 8:3
Этот матч стал самым результативным в туре.
Вот только голы в нем распределились весьма неравномерно. Большинство из них влетело в ворота «Гефеста». Основной ударной силой «студентов» стали Егор Удовиченко и Максим Мадьяров. Первый отдал четыре голевые передачи и открыл счет в матче, в второй после этого оформил каре, забив 4 гола за 25 минут чистого времени. «Гефест» пытался противостоять и этой ударной паре, и всему РосНОУ, но их 3 гола стали лишь небольшой моральной компенсацией за крупное поражение на самом старте турнира. «Студенты» же заявили о себе, как о мощной команде, которая вполне может понаделать шума в этом сезоне. А может быть и замахнуться на «золотую» корону.
ФК «Социум» – «Кордиант» – 1:3
«Кордиант», как говорят в советской комедии, «без пыли и шуму» обыграл новичков из ФК «Социум».
Ключевыми в этой встрече за стали 60 секунд за в середине второго тайма, когда счет из 0:1 в пользу «Кордианта» превратился в 0:3, что, по сути, похоронило надежды «Социума» на положительный исход матча против команды с одной из самых организованных оборон лиги. Единственное, что у них получилось, так это забить гол престижа на излете матча. Но не более. Партия осталась за гроссмейстером, а претендент пошел готовиться.
Стоит отметить автора дубля в составе «Кордианта» Руслана Демкина. Посмотрим, сможет ли «Шинник» в этом сезоне наконец сделать качественный скачок в своих итоговых результатах.
«RussRolls» — «Энвижн Груп» – 5:1
«RussRolls» начали свой поход в этом сезоне с уверенной победы над «Энвижн Груп».
Главным конструктором этой победы стал Александр Никифоров, на счету которого дубль и результативная передача. Да и партнеры поддержали почин Александра и тоже сыграли яркий и результативный матч. В таком же ключе пытались играть и парни из «Энвижна», они даже открыли счет уже на 2-ой минуте усилиями Александра Стародонкина, но в дальнейшем на первый план вышло исполнительское мастерство, которое у «роллов» оказалось повыше. Впрочем, «Энвижн» растет от сезона к сезону и вполне может быть, что их качественный рывок в игре и результатах уже не за горами.
Автор: Филипп Федоренко