Дико, например. Очередной спектакль «Спартака» закончился грустно, но под аплодисменты

Знал бы рэпер Pharaoh, что название его песни отлично ляжет под описание матча «Спартака» и «Вильярреала»: ошибки по ходу встречи стали следствием дичайшей концовки, а сама игра проходила при дико малом количестве народу. Только непонятно, какие выводы делать после такого результата.

Низкая явка

«Вообще у вас место в первом ряду. Но если вам неудобно будет, то пересядьте, без проблем. Аншлага-то не будет: полчаса до начала, а стадион полупустой», — заботливый стюард подошел к журналисту, сидящему прямо за гостевой скамейкой, чтобы зачем-то доложить ему обстановку. И правда, в этот вечер «Открытие Арена» казалась какой-то слишком спокойной — до, во время и после разминки не было слышно привычного гула болельщиков.

То ли народ не смогли завести из-за отсутствия Максима Орлова (в день матча клуб сообщил об уходе диктора с занимаемой должности), то ли последние неудачи команды ввели в депрессию и зрителей. Ну и позднейшее начало игры в рабочий день повлияло на итоговую явку в 21 264 зрителя. Это худшая посещаемость на еврокубковых матчах в истории спартаковского стадиона.

Лига Европы-2018/19. 4 октября. Результаты дня

Местный серый кардинал

Вряд ли поначалу встречи не пришедшие болельщики сильно расстроились оттого, что не поехали в Тушино: бестолковые атаки хозяев завершались браком, а первый серьезный проход к воротам Максименко закончился провалом — на 13-й минуте Экамби ушел от Ломовицкого и Рассказова на левом фланге, не дал Боккетти дотронуться до мяча и точно пальнул в «девятку». Массимо Каррера нервно запрыгал, ведь его очередной выбор в пользу 4+3+3 не работал: к примеру, из полузащитников только Зобнину удавалось созидать и разрушать, а тот же Фернандо опять терялся и часто упускал опекаемого игрока.

Главный тренер продолжил экспериментировать над возможностями Мельгарехо: если до этого парагваец ставился в оборону, то сейчас его позицией стало место левого вингера. И сначала все шло тяжело — Лоренсо не успевал принимать передачи от партнеров и не открывался под мяч. Поэтому он получил нагоняй от Рауля Рианчо: новый тренер по физподготовке выскочил со скамейки и отчитал игрока за смещение со своей позиции. Мельгарехо понял свою ошибку и перестал косячить, а через пять минут красно-белые заработали пенальти.

📰 Досадная ничья Еврокубковые пути #Спартак ’а и @VillarrealCF пересеклись не впервые. Еще в 2004 году команды встречались в третьем раунде розыгрыша Кубка Интертото. Репортаж 👉🏻 https://t.co/QzvJhqoRxu#СпартакВильярреал — 3:3 #UEL pic.twitter.com/IObZDFrF0R — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 4, 2018

Вообще испанский специалист стал руководить игрой вместо Карреры, когда во время полного хаоса на поле (середина первого тайма) итальянец молчал и просто смотрел на поле. Он кричал «Санькя!» Рассказову и показывал ему ошибки на пальцах, а Фернандо высказывал за постоянное торможение атак. Тут же вспоминается, как после летнего прихода Рианчо в «Спартак» многие СМИ вспоминали о его возможностях управлять командой наравне с главным тренером (говорят, так было в киевском «Динамо» в тандеме с Сергеем Ребровым). А вдруг это он, ближайший сменщик Карреры?

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10 минут счастья

«Как здесь можно было упустить игрока?», — охранник у скамейки гостей смотрел на табло и вслух удивлялся тому, как «Вильярреал» забил в начале второго тайма. Не понравились ему и рикошет от Фернандо, и обход Рассказова на противоходе. «Спартак» вернулся к своей классике — еле заработав пенальти и сравняв счет, команда сразу же упустила шанс на ведение своей игры.

После 1:2 продолжились и старые проблемы — спартаковская оборона опять не успевала возвращаться назад после затяжной атаки, из-за чего Экамби, Форнальс и еще несколько футболистов «Вильярреала» неслись на бедного Джикию. Иногда пару капитану кто-то составлял, но от этого не становилось легче.

Казалось, что все понятно — «Спартак» снова стал заложником ситуации и идет к очередному поражению. Но тут неожиданно помогли замены: Ханни и Ташаев завели игру и приняли прямое участие в двух забитых голах: Александр сделал голевую подачу на Зе, а после удара Софьяна в штангу мяч удачно замкнул Мельгарехо. Заработали и фланги, а проникающие передачи стали настоящей угрозой для гостей. Почему весь этот штурм начался только на 82-й минуте?

И вроде бы «Спартак» зарядился и отправился за четвертым голом, но подвела излишняя заведенность — Фернандо и Рассказов получили по «горчичнику» за грубость и разговоры с арбитром. Из-за нарушений правил «Вильярреал» получал возможность больше атаковать, что и помогло им заработать угловой на 94-й минуте, после подачи которого Ташаев прихватил за руку Фунеса Мори в собственной штрафной. Гол Касорлы и финальный свисток — обидное стечение обстоятельств, но никак не реквием по мечтам «Спартака» о выходе в плей-офф ЛЕ: правда, нужно заводиться не только в концовке.

РПЛ. 9 тур. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Вопросы без ответа

Впервые за несколько матчей спартаковские болельщики искренне аплодировали игрокам, которые полностью отдались игре. Подчеркнул это и сам Каррера: «Это лучший матч сезона. Ребята провели отменный мяч, против качественной команды. Два раза проигрывали, сумели сравнять счет и вырваться вперед».

Ничейный результат опустил москвичей на последнее место в группе, но все еще можно исправить: спаренные матчи против лидеров группы из «Рейнджерс» решат большую часть турнирных раскладов. У Карреры еще есть время, чтобы задуматься над ролями всех своих футболистов. Молодые Игнатов и Рассказов — хорошо, но именно их уход изменил командную игру.

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Вопросы есть и к выходящим игрокам: Ханни и Ташаев позитивно повлияли на результат, но обычно они ничем не запоминаются во время игры в стартовом составе. Можно ли их использовать как скамеечных джокеров? Да и проблемы в защите напрягают, поэтому возвращение цепкого Ещенко может произойти в скором времени. В общем, to be continued.

Лига Европы. 2-й тур

СПАРТАК— ВИЛЬЯРРЕАЛ — 3:3 (1:1)

Москва. 4 октября.

Стадион: «Открытие Арена» (Москва)

Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

«Спартак»: Максименко, Комбаров (Тимофеев, 89), Джикия, Боккетти, Рассказов, Зобнин, Фернандо, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш, Ломовицкий (Ташаев, 80).

«Вильярреал»: Фернандес, Педраса, Руис, Бонера, Гаспар, Сансоне (Морено, 61), Тригерос, Мори, Чуквуэзе (Касорла, 70), Форнальс, Токо-Экамби (Лайюн, 76).

Голы: 0:1 — Токо-Экамби (13), 1:1 — Зе Луиш (34, с пенальти), 1:2 — Форнальс (49), 2:2 — Зе Луиш (82), 3:2 — Мельгарехо (85), 3:3 — Касорла (90, с пенальти)

Предупреждения: Сансоне (52), Джикия (81), Морено (81), Фернандо (83), Рассказов (87).

16 (5) удары (в створ) 15 (7)

12 фолы 10

4 угловые 1

9 офсайды 4

55 % владения мячом 45

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев