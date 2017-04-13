Детское время. Как сыновья Мигела Данни становятся звездами академии «Зенита»

Штрафной в 18 метрах от ворот. Полузащитник разбегается, но вместо удара следует пас в край пристроившемуся к «стенке» партнеру, а оттуда — внезапная передача пяткой на пространство перед вратарем и мощный расстрел голкипера. Это гол имени Данни. Не Мигела, полузащитника «Зенита», а его сыновей: Франсишку отдавал — Бернарду забивал. Близнецам всего по 13 лет. Но у них уже есть российское гражданство, и они могут запустить в нашем футболе тренд, который давно освоили ведущие страны.

Кого смутят турецкие корни Месута Озила, если он родился в Германии и стал полноценным продуктом немецкого футбола? Как и лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе, в девятилетнем возрасте переехавший с семьей в тогда еще ФРГ. Звездных выходцев из Африки в сборной Франции можно перечислять десятками. Но в России дети легионеров из дальнего зарубежья еще не становились звездами. У братьев Данни – все шансы быть первыми.

Автору как-то довелось пообщаться с близнецами Бернарду и Франсишку на матче большого «Зенита»: русским оба владеют настолько глубоко, что, подобно фокуснику, ловко жонглируют словами, выдавая одно за другим сленговые футбольные выражения. Дети Данни приехали в Россию, когда им не исполнилось еще и года. А их увлеченность игрой — вовсе не мода или желание знаменитого папы создать в семье футбольную династию, а, похоже, заложено генетикой.

Оригиналы на поле, но такие же, как все наши

Дети Данни занимаются в академии «Зенита». Она появилась на базе легендарной школы «Смена», и в Санкт-Петербурге сейчас ее называют просто «Академия», с большой буквы и без упоминания имени клуба рядом: ну какая в Питере еще может быть академия?! Там же занимался и сын Халка, но статус звезды родителей – вовсе не гарантия зачисления их детей в зенитовскую школу. Работавший там несколько лет назад весьма титулованный игрок питерцев рассказывал, что послабление детям звезд могут дать лишь в одном: позволить без специальной записи и длительного ожидания пройти просмотр. Другой видный в прошлом зенитовец переход сына из Академии в школу попроще объяснял двумя словами: «Сказали, слабоват».

Когда летом 2015 года Мигел Данни продлил контракт с «Зенитом», вздохнули с облегчением и тренеры команды 2004 года рождения, и партнеры близняшек. От них в игре команды зависело очень многое: братья часто бывали авторами сольных голевых номеров и главными фигурами хитрых комбинаций. Сейчас диспозиция чуть поменялась, на первые роли вышли и другие ребята, но это естественный процесс функционирования детской команды: одни обращают на себя внимание раньше, другие начинают выделяться, становясь старше.

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Сыновей Данни в команде уважают вовсе не за то, что они дети известного футболиста. Как рассказывали тренеры и директор Академии Владимир Казаченок, за годы занятий ребята никогда не акцентировали, что они сыновья капитана «Зенита». Ценят Бернарду и Франсишку в первую очередь за хорошую игру в футбол и уважение ко всем партнерам, активную вовлеченность в коллектив и большую любовь к спорту. Семья Данни в полном составе – частый гость и на матчах СКА, и «Зенита» баскетбольного.

Что значит играть под постоянным контролем папы-футболиста

Футбольное влияние папы проявляется на поле. По словам Казаченка, не было еще случая, чтобы Мигель пропустил матч команды Академии 2004 года рождения, если мог его посетить. На играх Данни-старший всегда ведет себя деликатно, а результат его занятий с профессиональным подсказом близнецам виден по их грамотным рассуждениям об игре и склонности к оригинальным ходам, отличающим креативных футболистов. Впрочем, на этом сходство с отцом пока заканчивается. Во-первых, из-за разницы в амплуа. Показавшийся чуть более общительным Бернарду несколько лет назад был нападающим, но потом воссоединился с Франсишку в центре полузащиты. Да и тренеры говорят, что пока слишком рано строить прогнозы, на каких мастеров юные Данни могут стать похожи.

При отличной осведомленности о происходящем в европейском футболе и возможности каждый день смотреть за игрой звезд мирового уровня главный приоритет Бернарду и Франсишку — «Зенит». В Академии надеются, что и спустя несколько лет, если ребята станут профессионалами, главная цель для них останется прежней.

Нужен ли Данни «Зениту»?

Судьба детей влияет и на дальнейшую жизнь Мигела Данни. Для него будущее сыновей уже стало важнейшим фактором в принятии ключевых решений по своей карьере. Соглашаясь продлить контракт с клубом позапрошлым летом, причем на заметно худших, чем ранее, финансовых условиях, полузащитник учитывал, что у его сыновей в Академии «Зенита», да и вообще в Петербурге, все складывается хорошо: для них отъезд с уже родных берегов Невы мог стать непредсказуемой драмой.

В конце сезона договор португальца снова заканчивается, и, скорее всего, перед ним снова откроются заманчивые предложения из богатых лиг Китая, Катара, может быть, даже Турции. Где на постфутбольную жизнь можно заработать в несколько раз больше, чем в «Зените». По нашим данным, сейчас зарплата Данни в «Зените» весьма скромная для мастера такого уровня и опыта и на порядок уступает жалованью многих партнеров. И окажется еще меньше, если клуб сделает предложение 33-летнему хавбеку продлить соглашение. Оно, учитывая возраст, три разрыва крестообразных связок и новых, более молодых лидеров команды, станет, скорее всего, годичным. Альтернатива у капитана сине-бело-голубых может появиться и на Западе: Данни говорил, что пара сезонов в португальском клубе стала бы идеальным завершением карьеры.

Mais um golo do @berny10b 🔝🙌🏻👍🏻,parabéns campeão!!! A post shared by Danny Gomes (@danny_d10b10f6) on Oct 19, 2016 at 5:46am PDT

Зенитовские близнецы как новый тип российского футболиста

В середине апреля близнецам исполнится по тринадцать – именно ближайшие несколько лет определят их футбольные перспективы. Выступающий за «Зенит» с 2008 года Данни, похоже, и здесь намерен сыграть вдолгую, не только поспособствовав рождению семейной династии в «Зените», но и поменяв приоритеты клуба в отношении к своим воспитанникам. Появление Мигела на видной административной должности обещает добавить уважения и терпения к результатам работы Академии, а вместе с тем и по-новому сформировать требования к тренеру главного «Зенита», давно живущего по принципу: «Выиграть только сейчас».

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Натурализованные Маринато Гилерме и Марио Фернандес – большие мастера, но все же готовые продукты других культуры и футбольной системы. Сыновья Данни могут стать новым и уникальным типажом российского игрока – прошедшим полный одиннадцатилетний цикл обучения в собственной Академии, обладающей всеми условиями для подготовки мастеров.

Помимо родных португальского и русского (а каким он еще может быть для детей из их неполных тринадцати лет двенадцать живущих в России), Бернарду с Франсишку изучают и английский. О важности доверия своим воспитанникам несколько лет назад говорил бывший директор зенитовской Академии Хенк ван Стее: «Когда футболист с малых лет воспитывается в цветах своего клуба и проникается любовью к ним, то в сложной ситуации такой игрок сделает больше». Но пока слово – за Данни. И за «Зенитом».

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»