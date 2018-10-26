Десять фактов о футболе из Книги рекордов Гиннесса

Запылившийся на скамейке «Челси» Сеск Фабрегас наконец попал – нет, не в стартовый состав «синих», а в Книгу рекордов Гиннесса-2019. Испанец быстрее всех сделал сто голевых передач в АПЛ, управившись за 293 матча. Кроме этого на страницах самого известного в мире справочника рекордов можно отыскать и более интересные футбольные достижения.

1. Наибольшее количество матчей в карьере

Самым-самым долгожителем на поле по сей день считается не Хавьер Дзанетти, не Райан Гиггз и даже не Джанлуиджи Буффон, который теоретически еще может перебить рекорд, а знаменитый английский вратарь Питер Шилтон. Преемник великого Гордона Бэнкса в период с 1966 по 1997 годы принял участие в 1391 матчах! Из них 125 пришлось на сборную Англии – и это тоже рекорд, только национальный. Сегодня Шилтон периодически мелькает на телевидении и не упускает случая уколоть Диего Марадону за самый несправедливый гол в его ворота за всю карьеру – ту самую «руку Бога».

2. Самая большая посещаемость на футбольном матче

Рекорд уже почти 70 лет удерживает один из самых драматичных матчей в истории футбола – встреча Бразилия – Уругвай на ЧМ-1950, получившая название «Мараканасо» по названию легендарного бразильского стадиона «Маракана». Официально на матч было продано 173 850 билетов, но очевидцы уверяют, что на арене находилось порядка 210 000 человек. Уровень безопасности на трибунах был не столь высок, поэтому вполне вероятно, что многим удалось пробраться на стадион без билета. Такая мощная поддержка не спасла бразильцев от самого громкого фиаско XX века: в родных стенах их команда уступила уругвайцам 1:2, хотя даже ничья принесла бы Бразилии Кубок мира.

3. Самое быстрое удаление

Один из самых свежих рекордов со знаком «минус» датируется февралем 2017 года и присвоил главной звезде сборной Австралии Тиму Кэхиллу статус непревзойденного нарушителя. За пять минут до конца матча «Мельбурн Сити» – «Виктория Сити» австралиец уже был готов выйти на замену, когда события начали стремительно развиваться. Соперник пошел в атаку и забил гол – лайнсмен зажег офсайд, однако главный арбитр засчитал мяч. Кэхиллу, наблюдавшему всю картину с бровки, это показалось вопиющей несправедливостью, о чем он не преминул сказать судье, использовав выражение «гребаное свинство». Спустя мгновение Тим увидел перед собой красный цвет и отправился в подтрибунное помещение, так и не вступив в игру хотя бы на секунду.

4. Самый дальний гол

Достижение было установлено в 2013 году в самом дебюте встречи АПЛ «Сток Сити» – «Саутгемптон». Ничто не предвещало беды: «святые» разыграли мяч с центра, но быстро потеряли его возле чужой штрафной. Бесхозный снаряд покатился к вратарю «гончаров» Асмиру Беговичу, который просто влупил вперед что есть силы. В итоге мяч, улетев на чужую половину поля, ударился о газон, высоко подскочил, перелетел вратаря «Саутгемптона» Артура Боруца и оказался в сетке. Между точкой соприкосновения ноги Беговича с мячом и противоположными воротами было 91,9 метров – никому ранее не удавалось забить с такого расстояния. В этом голе оказалась скрыта еще и личная драма: до него Боруц выдал отличную серию из семи матчей, в которых пропустил всего один мяч. После суперудара Беговича дела поляка пошли на спад. Он перешел в клуб Чемпионшипа «Борнмут», помог ему выбраться в АПЛ, но в 2017 году из ворот «вишневых» его вытеснил… Асмир Бегович.

5. Самый результативный вратарь в истории

Всем известное достижение, не упомянуть которое в данном контексте просто нельзя. Бразильский голкипер Рожерио Сени – ну, вдруг кто не знает – наколошматил за свою 23-летнюю карьеру 128 голов (официально признанных ФИФА, на деле еще больше), в основном со штрафных и пенальти. Чтобы осознать, насколько Рожерио крут, просто вдумайтесь: на его счету больше голов, чем у Егора Титова, Андрея Канчельскиса или Павла Погребняка. Кроме того, бразилец имеет еще две личных записи в Книге Гиннесса – как рекордсмен по количеству матчей за один клуб (более 1100), а также по матчам, проведенным в одном клубе с капитанской повязкой (около 900).

6. Самый дальний гол, забитый головой

Необычный гол удался в сентябре 2011 года игроку клуба «Одд Гренланд» Йоне Самуэльсену. В матче против «Тромсе» ему посчастливилось головой отправить мяч в сетку с расстояния в 57,32 метра. Справедливости ради, все получилось чисто случайно: защитник соперников хотел выбить мяч поближе к чужой штрафной, где находилась вся остальная его команда, включая вратаря, однако на пути возникла голова Самуэльсена, от которой мяч отлетел в пустые ворота. Норвежец по сей день играет в клубе «Одд» и имеет за плечами 10 матчей за сборную Норвегии, но больше ничего фантастического с тех пор ему не удавалось.

7. Игрок, забивший больше всех голов на международном уровне

Мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную принадлежит выдающемуся иранскому форварду Али Даеи: за 13 лет он провел за национальную команду 149 встреч, в которых забил умопомрачительные 109 голов. В составе сборной Ирана Даеи сделал четыре «покера» и один пента-трик – правда, зачастую пострадавшими от неудержимого форварда становились третьесортные сборные вроде Непала, Шри-Ланки и Лаоса. Тем не менее факт остается фактом: Криштиану Роналду с его 85 голами до показателя иранца еще забивать и забивать. Высшим же достижением Даеи в клубном футболе стало выступление за «Баварию» в сезоне-1998/99, в составе которой иранец выиграл «золото» Бундеслиги и дошел до финала Лиги чемпионов.

8. Самый ранний дебют на профессиональном уровне

Боливиец Маурисио Бальдивьесо попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный участник профессионального футбольного матча. Исторический момент случился 19 июля 2009 года во время матча чемпионата Боливии «Аурора» – «Ла-Пас». Его отец Хулио Сесар Бальдивьесо возглавлял команду хозяев, испытывавшую острую нехватку кадров. Незадолго до конца игрок «Ауроры» получил травму, и тренеру ничего не оставалось, кроме как выпустить на поле сына, которому на тот момент было всего 12 лет и 362 дня. Юноша успел трижды коснуться мяча и даже заработать штрафной. После такого дебюта Бальдивьесо мечтал о карьере в «Реале» или «Манчестер Юнайтед, однако сегодня по-прежнему играет в родном чемпионате.

9. Единственный игрок, не забивший три пенальти в одной игре

В Аргентине каждый знает, кто такой Мартин Палермо, но вспоминать его лишний раз тут не любят. Всему виной случай, произошедший с ним в матче Аргентина – Колумбия (0:3) на Копа Америка-1999. Наследник Марадоны и Батистуты славился безупречным исполнением одиннадцатиметровых, но в этот день, видимо, встал не с той ноги. Первый пенальти, назначенный уже на 5-й минуте, Мартин пробил в перекладину, второй (за 15 минут до конца) запулил выше ворот, а третий, уже в добавленное время, отразил вратарь колумбийцев.

10. Самый быстрый гол после выхода на замену

Автором уникального достижения стал скандальный датский форвард Никлас Бендтнер по прозвищу Лорд, больше известный своими пьяными выходками, а также отношениями с баронессой Каролин Флеминг. 22 декабря 2007 года тогда еще игрок «Арсенала» вышел на замену в матче АПЛ против «Тоттенхэма» и зажег свою фамилию на табло спустя каких-то 6 секунд после появления на поле, удачно замкнув подачу с углового. Сейчас Бендтнер пытается перезагрузить карьеру в «Русенборге»: за два сезона Никлас забил 24 гола, что тоже можно считать успехом, учитывая все злоключения Лорда вне поля.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, официальный сайт Книги рекордов Гиннесса, инстаграм Али Даеи

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